San Vicente aprueba los presupuestos con reproches a la izquierda

San Vicente del Raspeig ya tiene presupuestos. Un mes después de su aprobación inicial, el Ayuntamiento ha ratificado con carácter definitivo las cuentas de 2025, que alcanzan los 56,6 millones de euros.

El pleno ha aprobado este jueves con el voto a favor del equipo de gobierno del PP y Vox la inadmisión de las reclamaciones presentadas a este documento por incumplimiento de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo 170.2. PSOE, Esquerra Unida-Unides Podem y Compromís han votado en contra

Desde Intervención se han confirmado ocho alegaciones, como ha informado este diario. Seis de ellas las presentó EU-Podem y las otras dos las asociaciones Pino Holandeses-Boqueres y Gatos en la Costa.

El concejal responsable, Pablo Quintana, ha explicado que ninguna de las reclamaciones estaban fundamentadas en las causas que contempla la ley, motivo por el que no procedía debatirlas. "Es una pena que no hubieran presentado antes sus propuestas", en referencia a que no hubo ni una sola enmienda de la formación cuando pudo haberlo hecho.

El portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá, ha explicado a continuación que no tenían intención de presentar alegaciones porque "sabíamos que iban a ser rechazadas", pero han querido mostrar que hay "otra forma" de hacer política.

De ahí que hayan puesto sobre la mesa las reclamaciones a un presupuesto "que no cubre básicamente las prioridades de los vecinos por falta de interés político". Beviá ha indicado que daba lo mismo que fueran enmiendas que alegaciones porque el resultado "es el mismo, todas rechazadas", pese a lo cual seguirán insistiendo y trabajando.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Asun París, ha afirmado que son unos presupuestos en los que el PP ha "sucumbido a la clara influencia" de Vox, con reducción de las políticas de igualdad, con partidas destinadas a visibilizar a los colectivos LGTBI que han desaparecido y con una disminución en las destinadas a cumplir el Pacto de Estado contra la violencia de machista.

Lo que cuesta un pleno

París ha reprochado que "no se les cae la cara de vergüenza" mientras se ha convocado un pleno extraordinario que "cuesta 5.000 euros por las asistencias de los concejales". Ha señalado a los concejales de Vox, "que venían a defender el gasto público, entraron en el gobierno acusando a los anteriores de despilfarro en gasto público son los primeros en despilfarrar en plenos innecesarios y en atenciones protocolarias".

Estas afirmaciones han tenido rápida respuesta en Quintana, de la formación ultra, que ha tachado de "vergüenza e hipocresía" estas declaraciones mientras no ha traído al pleno "ni una sola propuesta, EU-Podem ha hecho un trabajo, aunque llega tarde, pero dónde está el suyo, yo no lo he visto, solo un par de comentarios, un par de críticas y demagogia”.

París ha querido intervenir ante lo que ha considerado alusiones, pero el alcalde, Pachi Pascual, no le ha dejado el uso de la palabra porque ha entendido que dichas alusiones no eran personales, sino al PSOE.

Pascual ha afirmado que la intervención de la edil socialista había sido un "despropósito" y se había "excedido" en sus críticas cuando ni siquiera "ha trabajado" el presupuesto ni presentado alegaciones.

Pascual ha cerrado el debate recordando a las formaciones que el momento para introducir cambios en los presupuestos es a través de enmiendas “y algunas se podrían haber aceptado”, confirmando la voluntad política de hacerlo.

Y, tras ello, se ha votado la inadmisión de las alegaciones y la aprobación definitiva de los presupuestos, los más altos de la historia del municipio.

A la finalización del pleno, París ha explicado que su intervención ha ido dirigida a la labor de Vox y que no se ha referido a la bancada popular en ningún momento. «Vox forma parte del equipo de gobierno y son los máximos responsables de que el presupuesto se apruebe tarde y sin contar con las aportaciones de la oposición ni los vecinos. No obstante, el alcalde prefiere cargar contra nosotros en vez de pedirle explicaciones a la extrema derecha por su gestión», ha zanjado.

