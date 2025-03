Sant Joan, el ayuntamiento moroso: una empresa le reclama el pago de seis facturas

La empresa que gestiona las escuelas deportivas municipales ha enviado al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant una solicitud formal para que le sean abonadas seis facturas pendientes de pago para poder seguir desarrollando el servicio con normalidad.

Además, pide que se le ingresen también los intereses de demora porque se ha visto obligado a aplazar pagos con sus correspondientes intereses.

La cantidad que adeuda el gobierno local del PP es de 206.481,69 euros, según fuentes municipales.

En su escrito, con fecha del 13 de marzo, la empresa sostiene que lleva prestando el servicio con normalidad desde agosto de 2024, sin que se le haya pagado las facturas correspondientes.

Asimismo, recuerda que ha de afrontar diversos pagos, como son las nóminas de la plantilla, por lo que la situación se ha vuelto "insostenible", motivo por el que reclama la deuda.

El alcalde, Santiago Román, ha descargado toda la responsabilidad de no pagar las facturas en la oposición, quien lleva meses en los plenos votando en contra del pago de facturas ante la falta de presupuesto y por los reparos por parte de Intervención.

El equipo de gobierno denuncia la "falta de vergüenza y la irresponsabilidad" de los concejales socialistas al "desviar la atención y excusarse por no querer pagar" a los trabajadores de las escuelas deportivas municipales.

"Ahora ponen como condición aprobar el pliego que durante dos años ellos, gestionando la Concejalía de Contratación, ni comenzaron a redactar", recalca en un comunicado.

Además, reprocha a los grupos de la oposición que, tras haber conocido por parte del alcalde el borrador de los presupuestos, "se ponen a exigirlos".

Román presume, cuando el Ayuntamiento que él gobierna tiene decenas de facturas sin pagar, de que el PP está "para solucionar todo aquello que no preocupaba a los socialistas cuando gobernaban y ahora sí les preocupa. Su mala gestión pasada es notoria y por eso perdieron las elecciones, cosa que aún no han digerido puesto que eran los que iban a hacer historia".

Coacción

En el comunicado, el alcalde ha aseverado que si "verdaderamente les preocupa" que los trabajadores no puedan cobrar en un futuro, a los tres grupos políticos de la oposición "se les da la oportunidad nuevamente de aprobar esas facturas" en el próximo pleno "y no coaccionar ni a los trabajadores ni al equipo de gobierno".

En cuanto a los intereses de demora que están generando estas facturas, el regidor ha señalado que “es dinero público, de todos los ciudadanos y ciudadanas, por lo que habrá que pensar si los más de 100.000 anuales que cobran tres concejales socialistas son merecedores de ellos o habrá que destinar buena parte de ese importe al pago de los intereses que por su irresponsabilidad se están generando".

Román ha subido un peldaño en sus acusaciones y ha recalcado que si el PSOE "tuviera vergüenza no haría política con el sueldo de los trabajadores. De hecho, la empresa ha pagado hasta ahora todas sus nóminas, pero no sabemos qué puede pasar mañana, por lo que el PSOE debe explicar por qué ahora que están en la oposición no quieren hacer lo que sí hacían cuando estaban en el gobierno".

Mentiras

El PSOE, mientras, ha salido al paso para desmentir al regidor. En una reunión producida en el Polideportivo Municipal el pasado martes, el concejal de deportes y alcalde, "lejos de asumir su responsabilidad, culpó" a los grupos de la oposición de negativa a la hora de aprobar las facturas que operan sin contrato.

Su estrategia, sostienen, es clara: "desviar la atención para no asumir su responsabilidad" en la gestión de las escuelas deportivas municipales, "un problema que él mismo ha generado por su inacción y mala gestión".

El grupo municipal socialista considera "inaceptable" que el alcalde "intente engañar a los trabajadores y a la ciudadanía para ocultar su incapacidad de resolver el problema".

El objetivo del PSOE es que los trabajadores "tengan condiciones dignas y que el alcalde cumpla con su deber licitando las escuelas deportivas, algo que debería haber hecho durante los últimos tres años", ha declarado Esther Donate, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

El PSOE se reunió con los trabajadores al día siguiente, trasladándoles que tan pronto como el alcalde publicase la licitación de las escuelas, desbloquearían la situación. “Si lo hace, desbloquearemos el pago de las OPAS de Blau Esport, garantizando así la estabilidad económica de los trabajadores", ha dicho Donate.

Las OPAS son facturas de servicios prestados sin contrato en vigor o sin crédito disponible en el presupuesto municipal. En el pasado se han permitido estos pagos para no perjudicar trabajadores y trabajadoras mientras el alcalde trabajaba en el nuevo contrato, "que aseguraba ser inminente, pero tras tres años de promesas incumplidas ahora ya es inaceptable. Seguir con esta práctica perpetúa la irregularidad administrativa y genera una incertidumbre laboral inaceptable".

En cuanto al resto de OPAS, que afectan a más de un millón y medio de euros en facturas pendientes de proveedores municipales, insta al alcalde a presentar en un plazo máximo de 30 días un proyecto de presupuestos ante el pleno, que cubra las necesidades reales del municipio. Si se cumple este requisito, facilitará la aprobación de los pagos a los más de cincuenta proveedores.

Grave crisis

La falta de presupuestos desde 2022 ha generado una grave crisis en empresas y autónomos que prestan servicios en Sant Joan, incluyendo floristerías, cafeterías, empresas de limpieza, jardinería, carpinterías, ambulancias y servicios culturales, entre muchas otras, y así hasta 50 diferentes, recuerdan los socialistas.

“Somos plenamente conscientes de la preocupación de los trabajadores por cobrar y de la incertidumbre que enfrentan. Sin embargo, la solución está en manos del alcalde, quien en una semana puede resolver esta situación con la licitación del contrato. No solo estará solucionado el problema del pago de este mes, sino el de todo el tiempo que dure el contrato presentado", añade Donate.

Por su parte, Vox acusa al equipo de gobierno del PP de "falta de responsabilidad y compromiso" en su gestión con los ciudadanos del municipio.

No solo es el pago de facturas que el Ayuntamiento debe a la empresa Blau Sport, que gestiona las escuelas deportivas, a su vez existen deudas pendientes con otros proveedores cuyos montantes ascienden a 1,3 millones, 185.598 euros y 1.823,57 euros, respectivamente y en su totalidad.

Proveedores

La portavoz, Gema Alemán, explica que el contrato con la empresa que gestiona las escuelas deportivas venció en 2021 y se ha venido trabajando con esta entidad a través de un contrato verbal, "algo completamente irregular y siendo nulo de pleno derecho". Pero esta situación asegura que se da con otros proveedores que atienden diversas áreas.

"Hace tiempo que el equipo de gobierno debería haber presentado presupuestos, pero dado que no lo ha hecho, el alcalde debería haber sacado a licitación un nuevo pliego con el dinero consignado del ejercicio 2022 y tener una nueva contrata hasta presentar unos presupuestos. Pero ni una cosa ni la otra, y esta falta de acción ha sido la detonante para que ni el área de intervención ni de personal dieran el visto bueno al pago de estas facturas por encontrarse reparos ante la falta de un contrato oficial en alguno de los casos", recalca Alemán.

La edil de la formación ultra ha recordado que hay encima de la mesa informes "demoledores" de Intervención que advierten que el Ayuntamiento "va a incurrir en una inestabilidad presupuestaria porque gasta más de lo que ingresa".

Esta situación, añade la portavoz de Vox, es "triste" porque lo único que hace es "perjudicar a las empresas que de buena fe" prestan un servicio al Ayuntamiento. "Somos conscientes de ello, pero también somos conscientes de las advertencias reiteradas por parte de intervención que dictamina reparos por todas partes", añade.

Compromís, por su parte, viene insistiendo al alcalde de que "una mala gestión" presupuestaria "pone en peligro" la estabilidad y seguridad económica de las empresas proveedoras y del propio municipio.

Favores recíprocos

Para el portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, "resulta sospechosa la connivencia y coincidencia entre la empresa de gestión de las escuelas deportivas y el alcalde. Solo espero y deseo no encontrarnos ante una relación de favores recíprocos".

Además, ha sacado a colación la investigación que está realizando la Agencia Valenciana Antifraude, quien "ha empezado a investigar por facturas de una de las empresas pendientes de ser aprobadas por OPAS".

El alcalde, dice Gomis, "tiene que ponerse a trabajar y dar garantías para ir clarificando y regularizando" la manera de trabajar del equipo de gobierno.

Por ello, pide que apruebe el inicio del procedimiento de una nueva licitación para las escuelas deportivas, "puesto que los trabajos administrativos están muy avanzados y casi acabados, y con este gesto de responsabilidad por parte del alcalde de regularizar la situación de los más de 40 trabajadores de las escuelas deportivas, nosotros no nos opondríamos al pago de las facturas pendientes".