Compromís sale al rescate del PP en Sant Joan con las facturas impagadas

Salvado por Compromís. El gobierno local del PP de Sant Joan d'Alacant ha sacado adelante varias modificaciones de crédito necesarias para realizar el pago de facturas pendientes a diversos proveedores municipales, a algunos de los cuales debe recibos desde hace seis meses.

En un pleno extraordinario, PP y Compromís han votado "sí" a la propuesta, con lo que suman once votos (nueve de los populares y dos de los valencianistas), frente al "no" de los ocho ediles del PSOE y de los dos de Vox.

Compromís, que había votado no en los últimos plenos, se ha desmarcado esta vez del resto de grupo de la oposición y se ha unido al PP. El motivo de este cambio de rumbo no es otro precisamente que el "compromiso" que dice haber arrancado al alcalde para que en el plazo máximo de dos meses presente el pliego para la licitación de las escuelas deportivas municipales, cuyo servicio lleva una empresa que precisamente ha reclamado al Ayuntamiento el abono de facturas pendientes.

El dinero

Con la aprobación en el pleno, a la empresa que gestiona las escuelas deportivas se le abonarán 206.481 euros; a la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa) otros 240.443 euros; a la empresa que gestiona el tratamiento de especies felinas otros 62.572 euros, y a una empresa local, proveedora de material para el área de obras y mantenimiento, otros 3.380 euros. En total, el pleno ha aprobado pagos de facturas pendientes por un importe de 512.876 euros.

El portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, ha afirmado que le habría gustado "tener más garantías" para justificar el cambio del voto, una decisión que le han afeado tanto PSOE como Vox.

"Es importante que los trabajadores cobren este mes, pero también lo es que cobren todo el año, si no damos los pasos que hay que dar dentro de dos meses estaremos aquí otra vez para aprobar una modificación de crédito", ha indicado Gomis, que ha recordado el compromiso que tiene del equipo de gobierno del PP para licitar las escuelas "en dos meses".

Seis meses

Por su parte, el alcalde, Santiago Román, ha afirmado que se puede "hacer ese esfuerzo", de modo que el pliego esté "en uno o dos meses", y después, tras la publicación en el diario oficial de la UE y las alegaciones, la aprobación definitiva "llegaría en un plazo de seis meses, para octubre".

El regidor del PP ha tenido palabras muy duras contra el PSOE, al que ve "sin rumbo, sin liderazgo y ejerciendo una oposición destructiva, que ha vuelto a patinar en su intento de hacer daño al Gobierno municipal, a costa de jugar con el sueldo de muchas familias".

Para Román, este "juego sucio, nunca vivido en el Ayuntamiento de Sant Joan hasta este extremo, lo han puesto en práctica los socialistas, ya que jamás un partido en la oposición había votado en contra de pagar facturas a pymes y autónomos".

Negligencia

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Donate, ha lamentado el cambio de posición de Compromís, "que se ha convertido en cómplice", pero ha cargado contra el alcalde por su gestión "negligente e ineficaz".

Donate ha recordado que había cincuenta proveedores a los que el Ayuntamiento no paga facturas y que la propia Agencia Valenciana Antifraude está investigando facturas de varias áreas: "Basta ya, póngase a trabajar y traiga un presupuesto, le eligieron para gobernar no para echar la culpa al PSOE".

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha indicado que si los pliegos llevan "la misma lentitud que los presupuestos, ya podemos estar esperando", recordando que las cuentas municipales ni están ni se las esperan.

Alemán ha recordado que desde el año 2023 se trabaja con modificaciones de crédito y es una actuación "irregular", ya que es una medida que se debe utilizar con carácter puntual. "No nos vale ni la abstención porque hay informes demoledores de Intervención, podríamos estar prevaricando, aquí no hay ideología, no han cambiado las cosas y no entendemos a Compromís", ha lamentado.

