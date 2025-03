Polémica con los bonos consumo en Sant Joan: ¿los pueden usar los concejales?

Polémica con el uso de los bonos consumo en Sant Joan d'Alacant. En concreto, por el uso que hayan podido hacer los concejales del PSOE y si es legal, según el PP, y si en cambios son los populares los que se han beneficiado de estas ayudas en años anteriores e incluso tenían comercios adheridos.

A finales de 2024, entre el 31 fe octubre y el 1 de diciembre, se desarrolló una campaña de bono consumo en apoyo a las empresas y el comercio local. Al finalizar la campaña, "uno de los comercios participantes" hizo llegar al Ayuntamiento, según una nota de prensa del Ayuntamiento, una consulta en la que "denunciaba" el uso de una serie de bonos consumo por parte de componentes de la corporación municipal.

Dicho establecimiento, añade la nota, "quería saber" si el uso de dichas ayudas era posible para representantes municipales, al igual que para el resto de ciudadanos. El bono consumo permite al cliente pagaba la mitad del producto que adquiere ya que el otro 50% se abona gracias la subvención concedida por la Diputación de Alicante.

La denuncia de dicho comercio generó una providencia por parte del alcalde de Sant Joan, Santiago Román, por la que se concedía un plazo desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo para que los cuatro grupos políticos manifiesten si sus integrantes han hecho uso del bono consumo 2024.

Transcurrido ese periodo de tiempo, se ha recibido la confirmación por parte de los grupos municipales del PP, Vox y Compromís de que sus integrantes no han hecho uso de los bonos. De este modo, "todo apunta", prosigue la nota, "que sean concejales del PSOE los que han hecho uso", no solo porque "no han corroborado que no ha utilizado estas ayudas, sino porque los otros tres grupos sí que lo han justificado".

Legislación

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en su artículo 13.2, afirma que "no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora”.

Entre esas circunstancias se contempla “estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias”.

Por tanto, respecto a los cargos electos locales se remite a la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General -LOREG-, para determinar las causas de incompatibilidad. Pero la LOREG no menciona expresamente la percepción de subvenciones.

Por otra parte, el citado art. 13.2.d) LGS tiene prácticamente la misma redacción que la letra g) del art.71.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, añadiendo la LCSP 2017 que la prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.

Por su parte, el PSOE sostiene que el equipo de gobierno del PP "ha tratado de desviar la atención sobre un posible uso irregular" de los bonos consumo. "Denunciamos la estrategia de confusión y las acusaciones infundadas contra nuestra formación, mientras el propio PP ha podido ser beneficiario directo de este programa en ediciones anteriores, según parece", sostiene en un comunicado.

Peticiones arbitrarias

La polémica se desata a raíz de la providencia del alcalde, que, a juicio del PSOE, es "totalmente improcedente" y carece de base legal. "Si el alcalde quiere obtener información, debe instruir el procedimiento administrativo correspondiente, como exige la normativa vigente, y no realizar peticiones arbitrarias a los concejales", señala el grupo municipal socialista.

El PSOE no ha remitido ninguna comunicación en la que afirme haber adquirido los bonos consumo, dice el comunicado. No obstante, considera que si el interés del alcalde es esclarecer la presunta compra de bonos por parte de miembros de la corporación municipal, debería ampliar la investigación a todas las ediciones celebradas desde 2021. "Si realmente busca transparencia, que revise todas las ediciones y no solo la actual. Pero claro, esto le obligaría a mirar dentro de su propio partido", subrayan desde la formación socialista.

El PSOE insta al alcalde a "dejar de mentir y manipular la opinión pública para desviar la atención de lo verdaderamente relevante: la presunta participación de concejales del PP en la compra de Bonos Consumo, incluso con sus propios negocios, lo que podría haber supuesto un beneficio económico directo a costa de las arcas municipales".

Los socialistas denuncian que ediles del PP "pudieron adquirir Bonos Consumo en campañas anteriores, incluyendo la de 2023, cuando ya formaban parte del equipo de gobierno. Es más, parece que dos de los concejales del PP tenían comercios adheridos al programa".

Además, el PSOE de Sant Joan exige conocer si existe realmente una denuncia por parte de un comercio. "Es llamativo que los concejales del PP intenten generar una cortina de humo con las anteriores ediciones del bono consumo, cuando ellos mismos han podido participar en estas campañas sin reparo alguno", insisten desde la formación.

En su respuesta oficial a la providencia del alcalde, el PSOE ha señalado que la petición carece de fundamentación jurídica y que cualquier investigación debe seguir los procedimientos legales establecidos. Además, ha dejado claro que cualquier concejal que haya accedido al bono consumo lo ha hecho en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, respetando los trámites y requisitos de acceso sin prevalerse de su cargo público.

Por último, el grupo municipal socialista se ha mostrado dispuesto a colaborar en cualquier investigación, siempre que se realice conforme a la legislación vigente. No obstante, advierte que vigilará que cualquier procedimiento que se inicie alcance a todos los posibles beneficiarios, en todas las ediciones del bono consumo, incluyendo a los ediles del PP que podrían haber obtenido miles de euros con este programa en ediciones pasadas.

"Si el alcalde tiene verdadero interés en la transparencia, que empiece por investigar a su propio partido", recalca el PSOE, que añade que "están más preocupados de hacer oposición al PSOE en vez de estar preocupados de que Antifraude esté investigando a Facpyme, empresa que gestiona los bonos consumo de Sant Joan".