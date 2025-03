Sin semáforos ni farolas, el día de la marmota para miles de vecinos de Muchavista

"Llega una tarde y te encuentras al ir a casa con que no van los semáforos, piensas que al día siguiente estarán arreglados, pero no es así, y van pasando los días y nada, no hay manera". Quien así habla es una vecina de la zona de Muchavista de El Campello, que en las últimas semanas ha visto cómo otra vez no funcionan ni los semáforos ni el alumbrado público.

La Gestora de Asociaciones de Vecinos de El Campello, entidad que representa a miles de residentes y está formada por las asociaciones vecinales Playa L'Horta-Muchavista y La Zenia, ya envió hace meses un escrito al Ayuntamiento de El Campello dirigido al alcalde, Juanjo Berenguer, en el que dejaba constancia del "malestar y preocupación" de los residentes de la zona residencial La Zenia, en donde "es habitual" que las calles "se queden a oscuras".

Ahora, con las lluvias en la provincia de las últimas tres semanas, la situación se ha vuelto a producir: el negro vence al claro. Calles de Muchavista como Ferrol, Huelva, Coruña y Algeciras son ejemplo de ello.

"Desde que comenzaron las lluvias, la Zenia está todas las noches en penumbra", lamenta la Gestora de Asociaciones, que añade que pese a las continuas llamadas y quejas ante el Ayuntamiento de El Campello, "no dan ninguna solución".

Reparación

Por su parte, el gobierno local del PP admite el problema con los semáforos y ha encontrado el origen: las lluvias continuadas han fundido el sistema electrónico y hay que cambiarlo, explican fuentes municipales.

De hecho, la empresa de mantenimiento está "a la espera de que deje de llover para poder abrir y cambiar los sistemas". De modo que al vecindario no le queda otra que mirar al cielo y al pronóstico de Aemet para ver la luz (nunca mejor dicho) al final del túnel.

El Ayuntamiento, en cualquier caso, recalca que el tráfico es fluido y que ha reforzado la presencia policial en la zona por seguridad. Precisamente esta es otra de las grandes preocupaciones de los residentes, que han denunciado robos en los últimos meses. "Está a oscuras, entraron por una ventana y se llevaron joyas de la casa de al lado", asegura la misma vecina, inquieta y preocupada.

Ratones

Por lo que respecta al alumbrado público, que deja las calles completamente a oscuras en pleno invierno, se trata de una avería que ya ha sido localizada. Resulta que saltaba el diferencial "constantemente" y los encargados han detectado que se debe a que parte del cableado de esa zona, en la calle Sevilla y adyacentes, "está pelado, al parecer por mordidas de ratones de campo", según las mismas fuentes. Por ello, se va a proceder a cambiar dicho cableado.

La Gestora de Asociaciones reprocha al PP que Muchavista está "totalmente abandonada" por parte de un gobierno local "que está más pendiente de tener a los vecinos del pueblo ocupados en fiestas, que es su prioridad principal".

Ya en el pasado, hace unos dos años, los seis semáforos que regulan un concurrido cruce de la playa de Muchavista de El Campello estuvieron más de dos meses sin funcionar por una avería.

Al menos cinco accidentes contabilizaron los vecinos en ese tiempo, afortunadamente con solo daños materiales, y muchos sustos. Los residentes denunciaron entonces la inseguridad en la confluencia de la carretera de Benimagrell con la calle Juan de la Cierva, a pocos metros ya del paseo marítimo.

