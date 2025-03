Compromís carga contra el alcalde de Sant Joan días después de salvarle en el pleno

Compromís salió al rescate del gobierno local del PP de Sant Joan d'Alacant hace una semana en el pleno. Unió los votos de sus dos concejales a los nueve de los populares, que sacó adelante varias modificaciones de crédito necesarias para pagar facturas pendientes a diversos proveedores municipales.

Ahora carga contra el alcalde, Santiago Román, del que dice que "solo se preocupa de las fiestas", y contra todo el equipo de gobierno, al que acusa de "inacción y falta de liderazgo".

En un comunicado, Compromís hace un llamamiento para "evitar la desafección ciudadana" en torno al Ayuntamiento y alerta de las "consecuencias negativas para la democracia de una estéril disputa política", en forma de un uamento del apoyo ciudadano "a opciones populistasy negacionistas".

El portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, sostiene que el alcalde "está llevando a la parálisis la institución municipal, afectando a múltiples servicios básicos y numerosos trabajadores".

El partido de la oposición cree que se está entrando en una nueva fase institucional, donde varias actividades necesitan ser regladas o renovadas sus reglamentos. Así, cita las escuelas deportivas, la ayuda con lotes de alimentos, las actividades extraescolares, la ayuda al espaldarazo a la conciliación familiar, el punto violeta, el SAD municipal y su equiparación salarial o las escuelas de verano entre los servicios básicos que presta el ayuntamiento que están en fase de vencimiento y necesitan ser renovados.

Vistosas obras

Para Gomis, el alcalde "solo se preocupa de las fiestas y las subvenciones destinadas a vistosas obras, pero está dejando de banda la gestión diaria y la prestación de múltiples servicios".

Gomis defiende que son servicios "que afectan a empresas y además de un centenar de trabajadores, de los que se benefician miles de ciudadanos y que merecen nuestra atención y compromiso".

Por ello, Compromís entiende que es preciso un "esfuerzo para no entrar en disputas partidistas que nada aportan a los intereses" de la ciudadanía. "Ante un mal gobierno, como es lo del PP, es una obligación de los demócratas no hacer pagar las malas consecuencias a los trabajadores y a la ciudadanía. La mejor manera de combatir a las reacciones populistas y partidos no democráticos no es la descalificación o el insulto, sino la política comprometida, seria y razonable en favor de la sociedad libre y democrática que todos formamos", concluye Gomis.