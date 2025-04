Otra polémica (y van unas cuantas) del portavoz de Vox de El Campello: compara el aborto con Auschwitz

"Cuando la izquierda rabiaba diciendo que la madre tenía derecho a abortar, me recordaba a Auschwitz". Estas declaraciones del portavoz de Vox de El Campello, José Manuel Grau, a una emisora de radio local, han desatado la condena del resto de partidos de la oposición.

Y no solo eso, Compromís lleva al próximo pleno ordinario una moción en defensa del derecho al alborto legal y seguro y de rechazo a las afirmaciones del grupo ultra.

El concejal, que reconoce que le van a criticar por sus palabras, pero que le "da igual", aseguró en una entrevista que "cuando la izquierda rabiaba diciendo que la madre tenía derecho a abortar, una vida que es indefensa, me recordaba a cuando yo estuve en Auschwitz y estuve pisando el andén del tren en el que llegaban -en referencia a los judíos- y a unos les enviaban a la cámara de gas y a otros para trabajos forzados, tenemos que defender la vida a muerte".

En la moción, Compromís asegura que las declaraciones de Vox a Radio El Campello, realizadas hace unos días, en las que comparaba el aborto con el holocausto nazi, "negando así un derecho reconocido y consolidado dentro de nuestro marco legal", no solo son "inaceptables" desde un punto de vista ético y democrático, sino que suponen "un intento de retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, afectando directamente la libertad, la salud y la dignidad de las mujeres y personas gestantes".

La mujer decide

El texto recuerda que el derecho al aborto está recogido en la Ley Orgánica 2/2010 y garantiza que cualquier mujer pueda decidir sobre su maternidad en condiciones de seguridad, dignidad y autonomía.

"Las declaraciones de Vox no solo cuestionan un derecho legal, sino que promueven la estigmatización, el miedo y el odio, en un momento en que el que hace falta es más apoyo, más empatía y más compromiso institucional con la igualdad y la salud pública", continúa el documento.

El Ayuntamiento, como institución al servicio de toda la ciudadanía, "no puede ni tiene que permitir discursos que fomentan la desinformación, el retroceso de derechos y el ataque a colectivos históricamente vulnerables".

Por ello, Compromís propone rechazar públicamente las declaraciones de Vox por ser contrarias a la legislación vigente, a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales reconocidos a todas las personas.

Además, pide reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como parte esencial de los derechos sexuales y reproductivos, así como expresar el apoyo institucional a todas las mujeres y personas gestantes que deciden ejercer su derecho en la interrupción voluntaria del embarazo y al personal sanitario que lo hace posible dentro del marco legal vigente.

Discursos de odio

Por último, la moción insta a todas las fuerzas políticas con representación municipal a respetar los derechos reconocidos por la legislación española y los organismos internacionales de derechos humanos, evitando discursos que generan odio, desinformación o estigmatización y pide que se comunique el resultado al Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer, Síndic de Greuges y a los medios de comunicación locales y autonómicos, "como muestra del compromiso de este Pleno con los valores democráticos, la igualdad y los derechos de las mujeres".

La portavoz de la formación, Laia García, considera "una barbarie" las declaraciones de Vox, que "vuelven a mostrar su cara más rancia y perpetúan el rol de género".

Compromís no se quedará solo en la votación en el pleno, ya que PSOE, Per el Campello y Esquerra Unida-Unides Podem darán su apoyo a la moción.

El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, asegura que ante "el negacionismo" de la ultraderecha, hay que actuar "con valentía porque está en juego el derecho de las mujeres a poder decidir qué hacer en caso de quedarse embarazadas".

Por ello, los socialistas sostienen que Vox "nos tendrá de frente para defender a las mujeres frente a los discursos machistas que ponen en peligro su libertad".

Ni un paso atrás

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, dice "no entender" cómo se pueden cuestionar las libertades de las mujeres para decidir: "Es una aberración y no podemos dar un paso atrás jamás en este tema".

Por último, el portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, recalca que "esto no va de partidos de izquierdas contra los de derechas, esto va de los derechos de las mujeres, sin importar su opción política".

Pardo ha recordado el "ridículo" que ya hizo Vox al negar que el jurista y escritor Rafael Altamira fuera un exiliado político del franquismo y ahora "comparan a las mujeres con campos de exterminio nazi".

Para el edil, este tipo de acciones son fruto del comportamiento del alcalde, Juanjo Berenguer (PP), quien permitió también que Vox colgase una pancarta antiabortista en la fachada del edificio de la biblioteca municipal, pancarta que tuvo que quitar tras salir en tromba los partidos de izquierda a exigir su retirada.