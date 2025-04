Batalla en el PSOE de Sant Joan: dos ediles quieren liderar el partido

Se avecina batalla en el PSOE de Sant Joan d'Alacant. Dos ediles han anunciado que presentan su candidatura a la Secretaría General de la agrupación local: Eva Delgado y Javier Sánchez.

Cada uno de los aspirantes lleva consigo a concejales de la corporación, que se dividen entre las dos facciones. Así, Delgado se ha rodeado de la portavoz municipal y próxima secretaria general del PSPV de la comarca de l'Alacantí, Esther Donate, y de Daniel Amores y Alberto Cía. Por su parte, Sánchez, que es portavoz adjunto, cuenta con Esther Iborra y Mónica Pérez.

El octavo edil, Pablo Celdrán, que a su vez es el actual secretario general de los socialistas en Sant Joan, está "en tierra de nadie", ya que ninguno de los dos candidatos cuenta con él. No es esta ninguna sorpresa, puesto que está apartado del día a día y en los plenos no se queda nunca hasta el final y se levanta cuando llega el turno de los ruegos y preguntas y de fiscalizar la actuación del equipo de gobierno del PP.

Aunque no quieren ponerse etiquetas, Sánchez es sanchista -por el presidente del Gobierno- y Delgado va de la mano de Donate, que a su vez es afín a Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, y se desmarca del exsenador Ángel Franco, quien lleva años moviendo los hilos en la agrupación local de Alicante.

Afines

"Me siento plenamente identificado con el sanchismo y con Alejandro Soler, no con Franco, no voy a intentar nunca ocultar mi tendencia", explica Sánchez, que señala que quiere que la agrupación local sea "un referente y una herramienta útil para la ciudadanía, en sintonía clara" con las direcciones Nacional y Provincial, encabezadas por Morant y Rubén Alfaro.

Por su parte, Delgado se desliga de encasillamientos porque incide en que "no tiene sentido" en un proceso local, al tiempo que recuerda que continúa la senda iniciada por Morant, Alfaro -de hecho, es miembro de su ejecutiva provincial- y Donate.

En lo que sí coinciden es en que hay opciones de alcanzar un pacto que evite que se presenten dos listas a la asamblea local, que todavía no tiene fecha concreta pero se celebrará del 16 al 30 de junio y de la que saldrá el nuevo organigrama del PSOE santjoaner.

Para ello tendrán que hacer concesiones y, a día de hoy, parece una posibilidad lejana. Sánchez asegura que habló con su ahora rival para plantearle llegar a un acuerdo y, aunque "no hubo ninguna posibilidad, sigo abierto a continuar dialogando para llegar a acuerdos".

Delgado, en la misma línea de querer tender la mano, expone que la opción de llegar a un pacto "está sobre la mesa", pero deja claro que Sánchez tenía decidido presentarse desde el primer momento y que se reunió con ella a petición de afiliados.

Juventud

Las dos candidaturas comparten también su apuesta por darle una vuelta de 180 grados al partido, con una apuesta por los jóvenes en el proyecto, y con lemas que ponen el foco en los militantes.

Delgado, que cuenta con una trayectoria vinculada al municipalismo y al compromiso social, quiere liderar una nueva etapa en la agrupación basada en "la fuerza de la militancia, la igualdad real y la construcción colectiva de un proyecto para transformar Sant Joan".

La candidata ha convocado a toda la militancia a un acto de presentación oficial de su proyecto, que tendrá lugar el viernes 9 de mayo, a las 19.30 horas, en la Casa del Pueblo del PSOE de Sant Joan: "Quiero presentar este proyecto junto a la militancia, y sobre todo, que sean partícipes y el proyecto final se construya entre todos".

En este encuentro, Delgado desgranará las líneas maestras de su propuesta y compartirá con los compañeros su visión de futuro para el PSPV-PSOE de Sant Joan, en un acto abierto, participativo "y centrado en devolver la ilusión y el protagonismo a la base del partido".

“Este es el momento de dar un paso adelante. Después de tantos años, es hora de que al frente de esta gran agrupación esté por primera vez una mujer”, ha expresado Delgado.

Partido abierto

Dentro de este proyecto, precisamente Donate será la encargada de liderar la parte institucional, "poniendo su experiencia al servicio del grupo municipal y reforzando la presencia del PSPV-PSOE en la vida política" de Sant Joan, mientras que la candidata asumirá el liderazgo orgánico, centrando sus esfuerzos "en dinamizar la militancia, abrir el partido a la ciudadanía y preparar la organización para los retos futuros".

La candidata confirma que ha decidido presentar su candidatura después de que el proceso comarcal anunciase que Donate será secretaria general de la comarca tras el pacto alcanzado con el alcalde de Tibi, José Luis Candela. "Haberlo comunicado antes hubiera sido adelantarnos al proceso comarcal; queríamos medir bien los tiempos", ha explicado.

El equipo que acompañará a Delgado estará formado por hombres y mujeres "comprometidos" con el municipalismo, el feminismo, la justicia social y la sostenibilidad. La estructura trabajará desde áreas temáticas clave, abordando cuestiones fundamentales como la vivienda, la sanidad, el empleo, la juventud, la igualdad, el medio ambiente, los derechos sociales y más que desvelará en el acto comentado.

Escuchar

“Queremos un PSOE útil, que dé respuesta a los problemas reales de la ciudadanía, con equipos especializados y conectados con el tejido social de nuestro municipio”, ha señalado Delgado. Además, ha destacado su firme compromiso con las nuevas generaciones, asegurando que las Juventudes Socialistas tendrán un papel "protagonista" en esta nueva etapa porque el futuro del partido "pasa por escuchar, impulsar y dar espacio a quienes representan la energía y las ideas renovadoras".

Bajo el lema “Somos militancia. Somos igualdad. Somos futuro”, Delgado anima a toda la militancia a participar en la formación de su proyecto, ya que la nueva ejecutiva "no se presentará solo para gestionar el partido, sino para liderar el cambio que Sant Joan necesita".

Por su parte, Sánchez, letrado de profesión con 26 años de ejercicio y afiliado al PSOE desde hace 28, se presenta a este proceso "tras una escucha activa" de la militancia santjoanera y con el proyecto "claro y unívoco" de poner el PSOE "a punto y perfectamente engrasado para ganar las próximas elecciones municipales y acabar con la etapa más negra de Sant Joan, que representa el actual gobierno del PP".

El portavoz adjunto municipal ha dejado claro que no cuestiona la labor de Donate como portavoz, "que es perfecta", y recalca que no se va a elegir al candidato a la alcaldía, sino al secretario o secretaria general.

Apertura del partido

En su equipo, Esther Iborra sería la secretaria de Organización y Mónica Pérez se encargaría de la gestión del área de Igualdad. Sánchez, en un comunicado, destaca como ejes básicos de su proyecto la apertura del partido a la sociedad y el deseo "claro de seguir avanzando en igualdad", con actuaciones específicas y novedosas en esta materia.

El candidato ha señalado como ejes básicos de su plan de acción la creación de un área específica dentro del partido, que definirá el modelo de ciudad para el Sant Joan "del presente y del futuro", un municipio "moderno, abierto, integrador, sostenible, que debe aprovechar su potencial y generar oportunidades para que nadie tenga que marchar por falta de ellas".

Así mismo, esta candidatura plantea la importancia de la juventud en su proyecto, siendo fundamental las políticas activas de juventud y el papel de Joves Socialistes, "pero no solo eso, sino que se trata de realizar políticas transversales, donde el papel de la organización será fundamental, resaltando la importancia de realizar un plan específico de vivienda, que resuelva el principal problema que afecta a la sociedad santjoanera".

Confianza

En cuanto al partido, Sánchez se muestra convencido de que hay que abanderar "nuevas formas" de hacer política, dando protagonismo a la militancia, apostando también por la figura del simpatizante, y abriendo el partido a la sociedad, generando espacios de participación y diálogo "que permitan a la ciudadanía recuperar plenamente la credibilidad y la confianza" en la política.

"Se trata de conseguir una organización dinámica, viva, flexible y nada endogámica, sino abierta al talento y a las ganas de aportar de muchos ciudadanos que, por diversas circunstancias, se han ido alejando de la política, cuando la misma es esencial", resalta.

"El latido de la militancia. Tod@s som@s necesari@s" es el lema de Sánchez, que en su candidatura pretende sumar e integrar a toda la militancia santjoanera, "con un claro llamamiento a la unidad".

Donate: "Son dos proyectos, pero el objetivo final es el mismo" La portavoz municipal, Esther Donate, considera que el hecho de que dos ediles se presenten, en caso de que no haya un acuerdo, a la Secretaría General no tiene porqué afectar a la labor del grupo municipal. "Son dos proyectos, pero el objetivo final es el mismo: ganar las elecciones", recalca.

