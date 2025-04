Otra ronda de facturas que no va a pagar Sant Joan

Esta vez la moneda ha salido cruz para el PP. El equipo de gobierno de Sant Joan d'Alacant no ha conseguido sacar adelante unas modificaciones de crédito y operaciones pendientes de abonar a empresas por valor de más de 550.000 euros.

Y ha fracasado en su intento porque no ha conseguido los apoyos de la oposición, que hace meses que se cansó de la forma de proceder del alcalde y concejal de Hacienda, Santiago Román, que funciona a base de arreones de modificaciones de crédito mientras nada se sabe de los presupuestos, prorrogados desde 2022.

El PP llevaba al pleno ordinario celebrado este miércoles una serie de facturas para pagar a la empresa del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, a la mercantil que gestiona las escuelas deportivas municipales y a la firma que ha elaborado el pliego de un contrato.

La oposición llevaba meses votando "no" al pago de facturas principalmente por tres motivos: la falta de la presentación de las cuentas municipales, los reparos que venía poniendo Intervención y la ausencia de diálogo de un PP que gobierna en minoría, con nueve ediles frente a los ocho del PSOE, dos de Vox y otros dos de Compromís.

En el pleno del mes de marzo, los populares sí consiguieron sacar adelante varias modificaciones de crédito necesarias para abonar recibos pendientes a diversos proveedores municipales, a algunos de los cuales desde hace seis meses, como la empresa Blau Sport, que lleva las escuelas deportivas.

Escuelas deportivas

Para ello resultó fundamental el apoyo de Compromís, que se bajó del barco de la oposición y apoyó al PP basándose en que tenía la palabra del alcalde de que en el plazo máximo de dos meses presentaría el pliego para la licitación del contrato de dichas escuelas.

La formación valencianista se ha vuelto a subir este miércoles al barco y, aunque no ha votado en contra, como sí han hecho socialistas y ultraderecha, se ha abstenido, con lo que ha propiciado que se tumbe la propuesta de los populares.

El alcalde, de hecho, no parecía dar crédito, llegando a dudar y titubear en el recuento al darse cuenta de que los números no le salían.

Una de las facturas es por valor de 479.000 euros a la empresa FCC, a la que se le debe esa cantidad desde 2024 por la recogida de basuras, reciclaje de residuos o limpieza de la vía pública. Otras dos son a Blau Sport por 34.400 euros y una cuarta a una empresa por realizar un pliego, por valor de 10.000. En total, casi 560.00 euros.

Román ha explicado que la hoja de ruta del gobierno local es la siguiente: sacar adelante por este orden los presupuestos, el pliego de las escuelas deportivas municipales y el pliego de la megacontrata de basuras, que está prorrogada.

Irresponsabilidad

La portavoz del PSOE, Esther Donate, ha incidido en que no rechazan pagar a los proveedores, sino que votan "no" a "la forma "irresponsable de trabajar" del alcalde y ha preguntado dónde está el contrato de la basura, que el edil de Limpieza, Nicolás López, lleva meses anunciando que lo va a presentar al pleno, sin que finalmente lo haga.

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha lamentado en que es "la misma situación de siempre" y que el propio informe de Intervención "fiscaliza en rojo" la factura a las escuelas deportivas. "Alerta de que se hizo una contratación verbal y del palmario incumplimiento de varias leyes, con un reparo suspensivo, por lo que no podemos votar sí", ha destacado.

Compromís, en esta ocasión, no ha intervenido y se ha limitado a abstenerse en los dos puntos de votación, pero después, a preguntas de este diario sobre el cambio del sentido de su voto de un mes a otro, el portavoz, Joan Ramon Gomis, ha dejado clara la posición del grupo: "Había un compromiso del PP, un calendario de dos meses para el pliego, pero ahora no viene reflejado, no podemos votar a favor porque no sabemos si van a cumplir".

No paga facturas, sí cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria Se da la paradoja de que mientras el PP no ha podido sacar adelante el pago de facturas, el interventor le ha echado un cable con el documento de control permanente tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024. El informe deja constancia que el gobierno local cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación, al disponer de 740.000 euros. Además, cumple la regla del gasto en 2024 fijada en un aumento del 2,60 %, y el objetivo de sostenibilidad financiera en relación a la deuda financiera y a la deuda comercial. "Pese a que algunos se hacían cábalas, los números han sido los que sabíamos que iban a ser", ha expuesto el alcalde.

