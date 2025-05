El PSOE estalla en El Campello con la (pen)última decisión del exportavoz

Un paso más, y no se prevé que sea el último, en la crisis interna en la que está inmerso el PSOE de El Campello. El concejal Vicent Vaello, que fue candidato de los socialistas en las dos últimas elecciones municipales y hasta hace unos meses líder del partido y portavoz del grupo en el Ayuntamiento, ha creado una asociación ciudadana, Units El Campello.

Y lo ha hecho por sorpresa y sin comunicárselo a la cúpula del partido socialista de la localidad, que ahora lidera la edil y diputada provincial Raquel Marín. Para terminar de enredar un poco más la tensa situación, Vaello está suspendido de militancia de forma temporal desde hace semanas, ha confirmado la propia Marín.

Vaello presentó batalla para continuar comandando el PSOE en la asamblea celebrada el pasado septiembre, en la que los militantes estaban llamados a las urnas para elegir la nueva ejecutiva municipal.

Se enfrentaba a la candidatura de Marín, que contaba con el apoyo de la dirección provincial y autonómica. Finalmente, el concejal retiró por sorpresa su lista antes de que arrancara la votación aludiendo a "irregularidades en el proceso".

A partir de ahí, Marín se hizo con las riendas del partido y una de las primeras decisiones fue precisamente el cambio de portavoz municipal, que pasó de Vaello a Yeray Hernández, de la máxima confianza de la diputada.

Nuevo portavoz

Conseguirlo no fue tarea fácil, ya que se necesitaba el acuerdo de la mayoría de los ediles y la cuarta concejal, Lupe Vidal, en un primer momento no dio su apoyo, con lo que el secretario municipal no aceptó el movimiento.

No fue hasta diciembre que Vidal dio su brazo a torcer y presentó por registro un escrito en el que mostraba su voluntad de que se designase portavoz a Hernández y portavoz adjunta a Marín.

Se da la circunstancia de que Vidal es la secretaria de la nueva plataforma, según consta en el anuncio que ha realizado Units El Campello del primer acto que va a realizar, para el que pidió hace ya unas semanas por registro al Consistorio que le reservara la sala Ramón Llull de la biblioteca municipal.

Será el próximo viernes, 9 de mayo, a las 19.30 horas, en un evento en el que se proyectará el documental "Arqueología olvidada. Aigües Baixes: un fortín ibero arrasado", presentado por el propio Vaello y en el que será ponente, entre otros, la misma Vidal.

Este diario se ha puesto en contacto con Vaello para conocer el motivo de la creación de la plataforma ciudadana y si avisó al PSOE de su decisión, pero de momento no ha obtenido respuesta.

Sin avisar

Por su parte, la líder del partido ha explicado a este diario que no han recibido una comunicación por parte de ninguno de los dos ediles de que hayan fundado la asociación. Eso sí, el partido tuvo conocimiento de la solicitud de nacimiento de esta asociación porque diariamente consultan el registro de entrada.

Marín desconoce si, como todo apunta, los concejales socialistas van a utilizar Units El Campello como trampolín para presentarse a las elecciones municipales de 2027, donde ya no formarán parte de las listas del partido del puño y la rosa.

Respecto a la suspensión cautelar de militancia, serán los órganos superiores del partido quienes tomen "las decisiones que tengan que tomar", que va desde levantar la medida hasta la expulsión de la formación política.

En cualquier caso, Marín deja claro que el PSOE campellero está trabajando "por nuestro proyecto, con iniciativas, actos, reuniones y siendo lo más visibles posible", con el único objetivo de aquí a dos años de recuperar el gobierno local.

La Asociación Units El Campello tiene un nombre parecido al de un partido municipalista, Per El Campello, que tiene representación en el Ayuntamiento con dos concejales, lo que puede generar confusión entre los vecinos.

Además, guarda similitud con Ens Uneix, el partido que creó en 2019 Jorge Rodríguez tras ser expulsado del PSOE por un presunto caso de corrupción del que años después fue absuelto de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Ens Uneix, capitaneado por el alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputación de Valencia, se encuentra en pleno proceso de expansión y hace unos días celebró un encuentro con Units per Agullent. El objetivo de ese encuentro con un partido "hermano", en palabras de Rodríguez, fue establecer una línea de trabajo conjunta en torno al proyecto municipalista.