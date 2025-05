El dispositivo de seguridad del Mig Any de El Campello tiene novedades... y no son menores

El Ayuntamiento de El Campello, la Junta Festera de Moros y Cristianos, mandos de la Policía Local y la Guardia Civil y el jefe de Protección Civil de El Campello se han reunido en la Casa Consistorial para ultimar el dispositivo de seguridad para el Mig Any.

El protocolo se activará desde el viernes 9 de mayo al mediodía hasta el domingo 11 por la tarde, con el objetivo de garantizar que todo discurra con absoluta normalidad durante la celebración festera.

En la reunión, a la que han acudido los concejales de Seguridad y de Fiestas y Tradiciones, Rafa Galvañ y Marisa Navarro respectivamente, se ha determinado dos novedades en el dispositivo con respecto a otros años.

Entornos urbanos y rurales

Así, la Guardia Civil movilizará a su Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), un cuerpo especializado encargado de mantener y restablecer la seguridad en entornos urbanos y rurales.

Su función principal es garantizar la seguridad de los ciudadanos, prevenir delitos y responder eficientemente a situaciones de emergencia. Sus funciones abarcan desde patrullas preventivas hasta intervenciones en casos de disturbios o eventos que pongan en peligro la seguridad pública.

Además, durante el fin de semana también estará en El Campello la unidad canina del Instituto Armado, con animales expertos en detectar drogas.

Estas medidas se complementarán, en paralelo, con la campaña preventiva que en cada ocasión que El Campello celebra fiestas multitudinarias activa la concejalía de Bienestar Social y Mujer.

"Ponte en modo on no y di no a los malos rollos" invita a disfrutar de los actos sin borracheras, sin drogas, sin agresividad y sin comportamientos machistas.

Esa campaña incluye la instalación en el recinto de las carpas violeta y naranja, la primera de ellas refuerza la campaña de prevención de agresiones sexistas durante las fiestas, atendida por profesionales, y la segunda para trasladar el mensaje de disfrutar plenamente de las fiestas sin excesos de alcohol y sin consumo de sustancias estupefacientes, a cargo de técnicos de la UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas).

Cartel de la campaña de prevención / INFORMACIÓN

El Mig Any de los Moros y Cristianos cuenta con un extenso programa de actividades centrados en la convivencia, actos para menores, música en directo, competiciones gastronómicas, desfiles, citas religiosas y mascletà.

La fiesta, que se concentrará en los bajos del Polideportivo Municipal, comenzará el viernes con un encuentro de bailes infantiles, al que seguirá la exposición y entrega de premios a los ganadores del concurso de dibujos para anunciar estos festejos, para después dar paso a una sesión de disco y animación infantil.

Ya por la noche, los asistentes disfrutarán de un concierto de música en vivo con el grupo Los Sanguangos.

Almuerzo y tapeo

El sábado 10 de mayo tendrá un fuerte contenido gastronómico, con el tradicional almuerzo festero, actividades infantiles, la hora del tapeo y el concurso de paellas, que tendrá premios.

Por la tarde será la entraeta festera nocturna, con un recorrido que va desde la Plaza del Ayuntamiento a las calles Pal, Mayor, Doctor Fleming, Avenida Generalitat y calle Alcalde Oncina Giner.

Tras la cena festera, concierto del grupo Deprisa y corriendo y, para terminar la jornada, salves a la Mare de Déu dels Desemparats en la Iglesia de Santa Teresa.

Cartel del programa de actos / INFORMACIÓN

La jornada del domingo será más corta, aunque más tempranera. Tras el volteo de campanas, habrá pasacalles festeros, que acabarán con una ofrenda floral a la Virgen que recorrerá la distancia que separa la sede de la Junta Festera en la Avenida de la Generalitat y la Plaza de la Iglesia, en cuyo interior se celebrará una Misa especial.

Tras los actos religiosos, llegará otro desfile, que comenzará en la calle Mayor para acabar en la calle Doctor Fleming. Al finalizar, la Plaza de la Constitución será el escenario del disparo de una mascletà y, de allí, los participantes volverán al recinto bajo el Polideportivo Municipal para celebrar la comida festera y el fin de fiesta.

Bandos

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha emitido dos bandos oficiales. El primero de ellos se centra en las recomendaciones a los vecinos ante la mascletà del domingo, que será alrededor de las 14 horas en la Plaza de la Constitución, como el cierre de ventanas y de persianas, recogida y retirada de cualquier elemento inflamable en terrazas y balcones, como toldos, sombrillas, ropa tendida o cuerdas, no permanecer en terrazas ni balcones, desde los cuales queda prohibido contemplar los fuegos artificiales.

Se prohíbe la presencia en actos en los que se haga uso de elementos pirotécnicos y se pide la colocación de cinta americana o similar a modo de cruz en las cristaleras del Casino, quedando prohibida la permanencia de clientes tanto en las mesas del exterior como del interior frente a las cristaleras. También se colocará cinta americana en las cristaleras de la Casa de la Cultura, quedando prohibida la permanencia junto a estas.

En el segundo bando, el alcalde comunica a la población que del 9 al 11 de mayo se cerrará al tráfico rodado la calle Alcalde Oncina Giner, desde la esquina de Juan Sebastián Elcano hasta la esquina de la ermita, desde las 17 horas del día 9 hasta las 16 horas del día 11, aproximadamente.