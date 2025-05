Arranca la batalla para liderar el PSOE de Sant Joan

Pistoletazo de salida a la batalla para liderar el PSOE de Sant Joan d'Alacant. La concejala en el Ayuntamiento Eva Delgado ha presentado su candidatura a la Secretaría General en un acto en la sede socialista en el que estuvo arropada por la portavoz municipal, Esther Donate y los ediles Daniel Amores y Alberto Cía.

"Gracias a todos los militantes que hoy -por el sábado- habéis estado aquí, y también a quienes han trabajado para hacerlo posible, aunque no hayan podido asistir. Creo firmemente que esto no va de dos personas, sino de equipos, y me siento muy orgullosa del mío", expresó.

Por su parte, Donate dejó claro su compromiso con la candidatura: "Formo parte de este proyecto porque creo sinceramente que es el mejor preparado para liderar el partido y para ganar las próximas elecciones. Eva será una gran secretaria general y trabajaremos codo con codo: una desde la parte institucional y otra desde la orgánica. Y ese trabajo conjunto será clave para devolver al PSOE de Sant Joan su fuerza política".

Desde la dirección juvenil, Iván López subrayó la confianza que la candidata ha mostrado con la juventud desde el principio: "Eva será una gran secretaria general porque ha demostrado compromiso, trabajo y coherencia con los valores socialistas. Ha estado siempre en cada iniciativa joven, escuchando, apoyando y sumando, sin buscar protagonismo. Eso se valora, y mucho".

Durante su intervención, Eva Delgado desgranó los pilares fundamentales de su propuesta para renovar el partido. "No vengo a presentar un programa electoral ni medidas concretas, porque eso lo construiremos juntas y juntos", señaló.

Casa del Pueblo

"Lo que quiero es explicar cómo vamos a modernizar el partido", indicó, "cómo vamos a recuperar la Casa del Pueblo como centro de vida política y social, y cómo vamos a construir una agrupación más útil, más cercana y conectada con su gente".

Foto de asistentes a la presentación de la candidatura, con Eva Delgado y Esther Donate en el centro / INFORMACIÓN

Entre los compromisos, según fuentes de la candidatura, destacan la creación de una estructura interna moderna y participativa, con 23 áreas temáticas y subsecretarías activas, la activación real de la Casa del Pueblo como espacio de debate, formación y encuentro ciudadano y con el tejido asociativo, la apuesta "firme" por la justicia social, la igualdad, la juventud y el feminismo como pilares del socialismo santjoaner "y un mensaje claro: convertir al PSOE de Sant Joan en un partido preparado para gobernar".

"Vamos a construir una agrupación más útil, más cercana y conectada con su gente" Eva Delgado — Candidata a la Secretaría General del PSOE de Sant Joan

"Nuestras políticas tienen que cruzar las puertas de esta sede, la ciudadanía y las asociaciones de nuestro municipio deben tener esta Casa del Pueblo como un lugar donde poder trasladar sus necesidades", explicó.

Proyecto fuerte

La candidata defendió un modelo de dirección colectiva y dinámica, alejada de personalismos: "Este proyecto no tiene puestos repartidos. Paso a paso. Lo principal ahora es seguir construyendo un proyecto fuerte junto a la militancia. Será con ella, y con la ciudadanía, como construiremos el camino para ganar las próximas elecciones y cambiar la vida de la gente. En 2027 gobernaremos y Esther Donate será alcaldesa".

Delgado hizo también una declaración simbólica: "Me presento con el orgullo de ser mujer, de la mano de todas las que quisieron dar un paso adelante y no pudieron, de las que han trabajado por este partido incansablemente, y también de todos los hombres que han decidido caminar junto a nosotras, defendiendo la igualdad y el verdadero socialismo".

El acto concluyó entre aplausos y abrazos. El ambiente del acto fue, según las mismas fuentes, de "unidad, esperanza y determinación". Eva Delgado no solo lanzó una candidatura, sino "un mensaje claro de responsabilidad y futuro".

La otra candidatura a la Secretaría General del PSOE de Sant Joan la lidera el también edil y portavoz adjunto Javier Sánchez, que cuenta con los apoyos de las concejales Esther Iborra y Mónica Pérez.