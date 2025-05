Botellones, agresiones e intoxicaciones etílicas: la cara B del Mig Any de El Campello

Más de una veintena de botellones disueltos, tres detenidos por agresiones y una decena de menores atendidos por intoxicaciones etílicas es el balance que deja el Mig Any que se ha celebrado este fin de semana pasado en El Campello.

La fiesta se concentró en los bajos del Polideportivo Municipal, con música en directo y enlatada que atrajo a cientos de jóvenes, que coparon el recinto, según fuentes municipales.

La noche del sábado al domingo se disolvieron más de veinte botellones, se registraron medio centenar de avisos por desórdenes públicos, se intervino un buen número de botellas de alcohol de alcohol y se tramitaron varias denuncias.

Todos los casos se resolvieron "sin muchas dificultades", por lo que los cuerpos policiales califican la jornada de "muy movida, pero sin grandes incidencias a destacar", según las mismas fuentes.

Bebidas alcohólicas intervenidas / INFORMACIÓN

Tres menores de edad fueron detenidos por agresiones y alteración del orden público y se atendió una decena de intoxicaciones etílicas de menores, casos que requirió llamadas a sus progenitores para que se hicieran cargo de ellos.

Coordinación

A las 23:30 horas, diversas patrullas de la Guardia Civil se sumaron al operativo, en el que ya trabajaban policías locales y voluntarios de Protección Civil. Todas las situaciones se resolvieron, confirmándose que la coordinación de los efectivos es "fundamental" para garantizar la seguridad.

La Guardia Civil movilizó a su Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), un cuerpo especializado encargado de mantener y restablecer la seguridad en entornos urbanos y rurales, y entrará en acción la unidad canina del Instituto Armado, con animales expertos en detectar drogas.

Dispositivo por el Mig Any / INFORMACIÓN

El trabajo no se limitó a los bajos del Polideportivo Municipal, ya que las calles de alrededor y parques y jardines también fueron objeto de actuaciones.

Carpas

Estas medidas se complementaron, como siempre que se celebra una fiesta multitudinaria, con la campaña preventiva “Ponte en modo on no y di no a los malos rollos”, que invita a disfrutar de los actos sin borracheras, sin drogas, sin agresividad y sin comportamientos machistas. Se instaló también la carpa violeta, que refuerza la campaña de prevención de agresiones sexistas durante las fiestas, atendida por profesionales.

Por lo demás, los actos se celebraron conforme estaban previstos, con música, gastronomía, desfile, ofrenda floral a la patrona la Mare de Deu dels Desemparats y mascletà. entre otros.