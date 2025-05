El Campello acoge la jornada "A una hora del cambio" de Terciario Avanzado y Aguas de Alicante

El Campello ha acogido el primer encuentro del proyecto "A una hora del cambio", una iniciativa que lideran Aguas de Alicante y la Asociación del Terciario Avanzado de la Provincia de Alicante y que cumple su segunda edición.

Con el apoyo del Ayuntamiento campellero y la colaboración de Líder, la sesión se ha desarrollado en la Sala Enric Valor de la Casa de Cultura. El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer; el director de innovación de Aguas de Alicante, Ignacio Casals; el responsable de tecnología e innovación de la empresa You name it, Pere Lloret; y el presidente de la Asociación del Terciario Avanzado de la provincia de Alicante, Mariano Torres, han participado en el evento, que ha contado con la directora de Líder, Anabel Rosas, de moderadora.

Torres ha explicado que bajo el lema "A una hora del cambio" se debate sobre el uso eficiente de distintas tecnologías como el internet de las cosas, la robótica, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la gestión del dato, dando cabida a distintas empresas del Terciario Avanzado que apuestan por la digitalización y la innovación.

Mariano Torres ha presentado "A una hora del cambio" / INFORMACIÓN

Durante cinco programas en formato Living Podcast, se busca inspirar y dar visibilidad al compromiso con la innovación por parte del sector público y privado de la provincia.

Punto de encuentro

Estos programas van a servir como punto de encuentro entre los alcaldes de los municipios donde Aguas de Alicante desarrolla su actividad y profesionales especializados de toda la provincia en materia de digitalización.

El debate es sobre el uso eficiente del internet de las cosas, la robótica, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la gestión del dato" Mariano Torres — Presidente de la Asociación del Terciario Avanzado de la provincia de Alicante

La temática de esta primera sesión se ha centrado en el uso de la tecnología del Internet de las cosas (Internet of Things o Iot), bajo el titulo "Telegestión: Tecnología innovadora para la eficiencia de recursos hídricos".

El alcalde de El Campello ha señalado que, como municipio turístico en el que se apuesta por la calidad de los servicios, se quiere contar con todas estas nuevas tecnologías para tener los datos que permitan mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

"La Inteligencia Artificial o la digitalización son un tsunami que tenemos que surfear necesariamente" Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

En este sentido, ha señalado que ya "se está trabajando con tecnologías en materia de gestión de residuos urbanos, así como en la telegestión del suministro de aguas". Estas tecnologías pueden permitir saber qué viviendas están ocupadas y en que temporadas, gracias a los consumos de luz y agua, siendo muy relevante para El Campello.

Electricidad

Berenguer ha apuntado que la tecnología "avanza a pasos agigantados", por lo que resulta "fundamental" que tanto las empresas como las administraciones públicas aprovechen herramientas como la Inteligencia Artificial o la digitalización para gestionar "de manera más eficiente y responsable nuestros recursos, especialmente en ámbitos tan vitales como el agua, la electricidad o los residuos urbanos". El alcalde ha resaltado que este avance tecnológico "es un tsunami que tenemos que surfear necesariamente".

"Dar un mejor servicio es clave para garantizar la sostenibilidad" Ignacio Casals — Director de innovación de Aguas de Alicante

La humanidad crece y, con ella, aumenta también la demanda de recursos naturales, cuya gestión óptima es "fundamental" para que no se agoten.

El alcalde ha puesto como ejemplo a El Campello, un municipio "relativamente joven" que hace 124 años, cuando se fundó, disponía de apenas 2.770 habitantes: "Hoy sumamos más de 30.000 almas, un significativo crecimiento nos obliga a comprometernos con la innovación y la sostenibilidad, ya que, al tratarse además de un municipio eminentemente turístico, los residentes reales son muchos más, con picos, en verano, que superan a las 90.000 personas".

Por su parte, Casals ha explicado que Aguas ha sido la primera empresa en tener un centro de control de gestión del agua con servicio 24 horas al día, intentando estar a la cabeza en digitalización para dar un mejor servicio, clave para garantizar la sostenibilidad.

Uno de los retos es la interoperabilidad de los sistemas, es decir, que los distintos aparatos se puedan comunicar entre sí" Pere Lloret — Responsable de tecnología e innovación de la empresa You name it

Actualmente Aguas de Alicante está inmerso en un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) en materia de digitalización enfocado al ciclo urbano del agua del que se va a beneficiar El Campello.

Lo hará con aspectos concretos como el control de la red gracias a la sectorización, control de caudales, presiones y consumos, que ofrezcan información más precisa que permita evitar fugas y ofrecer un servicio de más calidad. El objetivo esperado de ahorro es de 200 millones de litros de agua en dos años.

Lloret, por su parte, ha indicado que aunque la tecnología "Iot" parece compleja, "es muy sencilla y lleva muchos años en nuestro día a día, se trata de objetos físicos que tienen un componente tecnológico, gracias al cual envían información a otros sistemas".

El alcalde de El Campello interviene en "A una hora del Cambio", acompañado por Anabel Rosas, Ignacio Casals y Pere Lloret / INFORMACIÓN

El responsable de tecnología e innovación de la empresa You name it ha dado ejemplos concretos, como las papeleras que informan del nivel de llenado, el alumbrado que según la hora del día reduce la luminosidad o los sistemas de riego que suministran más o menos agua. "Lo más interesante es la capacidad de dotar a los elementos físicos de la capacidad de trasladar información que nos ayuda a tomar decisiones", ha resaltado.

Inteligencia artificial

Entre los retos de futuro, Lloret ha destacado la interoperabilidad de los sistemas, es decir, que los distintos aparatos se puedan comunicar entre sí, así como la ciberseguridad, que no sean vulnerables. Finalmente, ha señalado la importancia de mejorar la formación del personal para que puedan interpretar los datos y tomar decisiones, para lo cual la conexión de la Iot con la inteligencia artificial va a ser fundamental.

Entre las conclusiones finales se ha destacado la necesidad de que la implantación de la tecnología se haga con criterio, respondiendo a unos objetivos concretos y siendo fundamental la formación y la capacitación de los equipos humanos.

El acto ha contado con la asistencia de los concejales de la corporación María Jesús Bernabeu y Paco Toni Palomares, además de un buen grupo de administradores de fincas y representantes de gestorías de El Campello.