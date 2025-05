La portavoz del PSOE de San Vicente: "No me esperaba que el alcalde se mofara de mí"

La portavoz del PSOE de San Vicente del Raspeig, Asun París, ha mostrado su "decepción" con la reacción del alcalde, Pachi Pascual (PP), quien compartió y apoyó en redes sociales la publicación en la que los populares "se mofan abiertamente" de las filtraciones de los wasaps de ediles críticos socialistas en 2021 con un montaje destinado a "dañar" su imagen política y personal.

"No me esperaba esta reacción de un alcalde de un municipio como el nuestro; él sabe perfectamente que yo no estaba en ese o esos grupos que salieron en los medios en 2021. No les hace falta copiar las formas de Vox", sostiene Asun París.

La también secretaria general del PSOE lamenta que tanto Pascual como el PP "se hayan negado a ofrecer una disculpa pública" amparándose en que es humor y sátira política.

Apoyo por privado

En la misma línea, ha querido agradecer a los simpatizantes y afines del PP que le han mostrado su apoyo por privado: "Me ha quedado claro que parte de la militancia no apoya esta publicación y se avergüenzan de la misma".

Por último, invita de nuevo al PP y al regidor a reflexionar sobre si esta es la política que puede ofrecer un máximo dirigente a San Vicente del Raspeig. "Si el alcalde está más preocupado en mofarse de la oposición que de cumplir todas sus promesas electorales, es que o bien tiene mucho tiempo libre o confía en continuar gobernando a partir de 2027 con la extrema derecha de Vox, pues se le están pegando las formas", zanja París.

Conversación

Como ha publicado este diario, los populares de San Vicente han hecho un montaje con una supuesta conversación entre el presidente del Gobierno y la portavoz municipal del PSOE, Asun París.

En ella, Sánchez le pregunta si ha visto "la que se ha liado con los WhatsApp", en referencia a las publicaciones que ha destapado un diario de tirada nacional entre él y Ábalos sobre ministros y barones socialistas díscolos.

El montaje de la conversación continúa diciéndole Sánchez a París que "ya me contarás cómo lo solucionasteis vosotros en San Vicente". A esto, ella responde con que la solución es "fácil", simplemente "hay que actuar como grandes demócratas, que es lo que somos los socialistas".