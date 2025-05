Y ahora se sube Vox de San Vicente al carro de los mensajes de wasap del PSOE

Primero fue el PP de San Vicente del Raspeig, respondió el PSOE y ahora le toca a Vox a cuenta de la iniciativa de los populares hilar las publicaciones de los contenidos de chats telefónicos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces ministro José Luis Ábalos, con el chat de ediles críticos del PSOE de San Vicente allá por 2021.

Vox denuncia la "hipocresía y cinismo" de los socialistas a propósito de la "artificial polémica que están fomentando" por la publicación. "El PSOE hace gala de tener una piel muy fina cuando es objeto de cualquier crítica, mientras que, lejos de predicar con el ejemplo, ejerce en reiteradas ocasiones el insulto y descalificación como único argumento cuando se enfrenta a distintas formas de pensar", reprocha en un comunicado.

La formación ultra anima a los ciudadanos a leer los comunicados de prensa o las intervenciones en los plenos del PSOE de San Vicente, con Asun París al frente, para comprobar la "retahíla de insultos que se profieren, fundamentalmente a Vox y a sus votantes".

Abandono

El partido que gobierna con el PP en San Vicente recuerda que las "malas formas" del PSOE "llegaron a su cúspide" cuando el pasado noviembre, ante una moción contra la inmigración ilegal que presentó Vox, los concejales socialistas al completo "boicotearon el pleno, levantándose y abandonando la sala, en un desprecio a la soberanía popular y a las instituciones democráticas que no ha tenido precedentes en nuestro municipio".

Términos como machistas, racistas, xenófobos o ultras son "una constante" en cualquier intervención socialista que alude a Vox, "circunstancia fácilmente comprobable" en cualquier buscador de internet.

Por ello, "sorprende ver cómo un partido tan habituado al insulto se muestra tan ofendido cuando desde una red social se hace un comentario jocoso, referente, además, a unas circunstancias que son ciertas", añade el comunicado.

Es memoria, "no histórica, sino reciente, el grave escándalo" que, sostiene la formación, protagonizó el PSOE de San Vicente en el mandato de Jesús Villar con la filtración de conversaciones entre concejales, lo que llevó al partido a una crisis sin precedentes.

Esas luchas internas tuvieron como consecuencia, por ejemplo, "la no ejecución de contratos e inversiones fundamentales que tuvieron que haberse realizado durante los 8 años de mandato socialista, y que ahora este equipo de gobierno del que Vox forma parte", presume, "está consiguiendo llevar a cabo".

Los populares de San Vicente han hecho un montaje con una supuesta conversación entre el presidente del Gobierno y la portavoz municipal del PSOE, Asun París. En ella, Sánchez le pregunta si ha visto "la que se ha liado con los WhatsApp", en referencia a las publicaciones que ha destapado El Mundo entre él y Ábalos sobre ministros y barones socialistas díscolos.

Pedro Sánchez

El montaje de la conversación continúa diciéndole Sánchez a París que "ya me contarás cómo lo solucionasteis vosotros en San Vicente". A esto, ella responde con que la solución es "fácil", simplemente "hay que actuar como grandes demócratas, que es lo que somos los socialistas".

París mostró poco después su "decepción" con la reacción del alcalde, Pachi Pascual (PP), quien compartió y apoyó en redes sociales la publicación. "No me esperaba esta reacción de un alcalde de un municipio como el nuestro; él sabe perfectamente que yo no estaba en ese o esos grupos que salieron en los medios en 2021. No les hace falta copiar las formas de Vox", indicó París.