Las obras en la carretera de Xixona se eternizan: ¿se cumplirá la nueva fecha?

Nuevo retraso en las obras de construcción del tercer carril de la carretera CV-800 que une Mutxamel con Xixona. Los trabajos empezaron en noviembre del año 2023, con un periodo de ejecución previsto en la licitación de doce meses, pero los plazos no se cumplieron.

En diciembre pasado, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, visitó la zona y anunció a que "a primeros de abril" estaría finalizada.

Pero los meses han ido pasando y el calendario se ha echado encima sin que se la obra, que abarca 2,6 kilómetros, se haya llevado a término. A abril le ha seguido mayo y a mayo le seguirá al menos junio, ya que no hay una fecha concreta para el fin de los trabajos.

"Se encuentran ya en su fase final y está previsto que concluyan a principios de este verano", explican fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente. En estos momentos se está llevando a cabo el asfaltado de la vía, tras lo cual se procederá al pintado de la calzada.

La conselleria recalca que durante todo este proceso, 16 meses ya desde que se empezó, la carretera ha permanecido en servicio, aunque con restricciones para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal técnico.

La dana

Sobre las causas del retraso que han impedido cumplir con la fecha prevista, todo se debe al "tensionamiento del mercado", consecuencia del elevado número de actuaciones en curso derivadas de los efectos de la dana, según las mismas fuentes.

Los efectos de las trágicas inundaciones han provocado demoras en la recepción de determinados materiales y recursos necesarios para la ejecución de las obras, añaden desde la Conselleria.

La CV-800, en una imagen de hace unos días / L. Gil López

Por su parte, la alcaldesa de Xixona, Isabel López, que no ha sido informada de este nuevo retraso, reclama lo que es una vieja reivindicación del municipio: que el tercer carril llegue hasta el pueblo. "Seguimos reivindicando que la obra se acabe, no tiene ningún sentido dejar la carretera así. Es una petición histórica de Xixona y ya toca, no está bien que ahora el conseller paralice la actuación", sostiene la regidora socialista.

Ya en diciembre, durante la visita del conseller salió a la luz el motivo del primer retraso: dos puentes que hay en la carretera que tenían que ser ampliados y reforzados, con lo que hubo que realizar un modificado del proyecto para resolver el problema.

Vertedero

La alternativa era el corte total de la carretera, pero la conselleria descartó esta medida por las molestias que iba a ocasionar, no solo a los vecinos de Xixona, sino también a las empresas y a los camiones de basura que descargan en el vertedero de Piedra Negra.

Con el cierre de la CV-800, los vehículos habrían tenido que ir hasta Busot y de allí a Mutxamel, con el consiguiente rodeo y muchos más kilómetros.

La CV-800, en obras / L. Gil López

El presupuesto supera los 3,6 millones de euros (IVA incluido) y la obra comprende el tramo de la CV-800 entre los puntos kilométricos 8,500 y 11,125, es decir entre la recta de La Mina que da acceso a la planta de tratamiento de residuos y la zona de la antigua Venta Al-con, para habilitar un tercer carril alternativo para facilitar los adelantamientos en esta vía.

Adelantamientos

La solución planteada es una vía de doble sentido de circulación con tres carriles disponibles -ahora hay dos-, de modo que se establece un carril por sentido y el del medio se va alternando en un sentido de circulación o en el contrario, de tal manera que ambos sentidos disponen de algunos tramos seguros donde poder adelantar.

Además, las obras incluyen la construcción de una nueva glorieta en la CV-800 en sustitución de la intersección en T existente, que da acceso al vertedero, y la implantación de un cambio de sentido al sur de la actuación

Se trata de una carretera comarcal que registra un gran tráfico de vehículos pesados y turismos por las industrias de Xixona, por las empresas turroneras y heladeras y por el gigante Procter & Gamble (P&G) que fabrica las marcas Dodot y Evax, y también por la planta de basuras.

Además, existen pocos puntos para adelantar después de que hace ya una década la Generalitat eliminara numerosas zonas por motivos de seguridad. La CV-800 soporta más de 6.000 vehículos diarios para una población que supera los 7.000 habitantes.