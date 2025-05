El Campello y Sant Joan: ¿para cuándo los presupuestos?

Una comarca a dos velocidades en los presupuestos. Mientras que San Vicente del Raspeig y Mutxamel han aprobado sus cuentas de 2025 hace meses, los otros dos grandes municipios de la comarca -quitando a la capital-, El Campello y Sant Joan, no han hecho todavía los deberes.

Los cuatro están gobernados por el PP, tres de ellos en solitario y uno, San Vicente, en coalición con Vox.

Mutxamel, fue el primero, el pasado diciembre, que sacó adelante el documento gracias a la abstención de Compromís, Unides Podem-Esquerra Unida y Vox, mientras que el PSOE votó en contra. Crecen en 2,5 millones respecto a 2024 y alcanzan los 29,4 millones de euros.

San Vicente fue el siguiente que los llevó a pleno, en febrero, con una subida del 11% hasta los 56,6 millones de euros, y PP y la formación ultra los aprobaron, con el rechazo de PSOE, EU-Podem y Compromís.

Dos documentos

En El Campello, el alcalde y concejal de Hacienda, Juanjo Berenguer, asegura que habrá presupuestos "pronto", ya que están únicamente a falta de dos documentos por parte de los técnicos.

"En cuanto nos los den los llevaremos a comisión y se los entregaremos a los grupos y, a continuación, al pleno", incide Berenguer, que recalca que las cuentas "están cuadradas".

Los presupuestos del año pasado ascendieron a la cifra récord de 58,1 millones de euros, ya que está incluido el megaplán de inversiones por 23 millones euros a través de un préstamo.

Eran los primeros que aprobó El Campello tras tres años prorrogados, desde 2020, y el PP consiguió el respaldo de Vox, mientras que PSOE, Compromís y EU-Podem se abstuvieron y Per El Campello votó en contra.

Habrá presupuestos pronto, están únicamente a falta de dos documentos por parte de los técnicos" Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello (PP)

En la oposición no convencen ni el retraso ni los tiempos que está marcando el PP. Así, el PSOE reprocha la "falta de información y de diálogo" del alcalde, que no se ha puesto en contacto para hablar de los presupuestos "ni lo va a hacer, propio de su política unilateral, de la mano de la ultraderecha, la fórmula fácil que lleva toda la legislatura ejerciendo".

Sin apoyos

El portavoz socialista, Yeray Hernández, teme que a las alturas de año a las que estamos "si aún no nos los han presentado es porque no cuentan totalmente con el apoyo de sus socios en la sombra, lo que hace que puedan prorrogarse, o lo que es peor, aceptar a la desesperada cualquier petición del partido ultra que tengamos que sufrir en todo el municipio".

El PSOE considera una "falta de responsabilidad muy seria" que Berenguer "ni se plantee sentarse con el mayor grupo de la oposición para dialogar sobre la cuestión más importante para nuestro ayuntamiento".

Por su parte, Vox asegura que se trata de "una muestra más de la lentitud" con la que se trabaja en el municipio y que va a suponer, a su juicio, que se siga "abusando" de la figura jurídica de los créditos extraordinarios y las facturas pasadas al cobro sin existir contrato de por medio.

El portavoz, José Manuel Grau, recuerda los problemas que está teniendo el gobierno local del PP en los últimos meses, con "errores" en las licitaciones o vencimientos de contratos sin tener preparados la siguiente licitación de los mismos.

Desprecio vecinal

Por ello, lanza una advertencia: "Transmite un aire de suficiencia o de desprecio a los vecinos que no podemos tolerar. Así no vamos bien y la paciencia se acaba. Ya dijimos que esto no era un cheque en blanco".

Compromís tacha de "grave irresponsabilidad" del gobierno municipal el no haber aprobado todavía los presupuestos, "un síntoma claro de la inacción de un gobierno sin rumbo, incapaz de dar respuesta" a las necesidades del municipio.

La oposición en El Campello se cansa de las "excusas" y carga contra la "falta de planificación y parálisis"

La formación de izquierdas está "cansada" de escuchar, pleno tras pleno y declaración tras declaración, que los presupuestos "están cuadrados" y solo faltan algunos informes de Intervención.

Excusas

"Esta excusa repetida ya no convence nadie. Tenemos una gestión paralizada, servicios sin refuerzo y ningún proyecto de futuro en ejecución", incide la portavoz adjunta, Cristina Boix, que añade que el tiempo "de las excusas ya ha pasado, a ciudadanía no puede esperar más".

Per El Campello lamenta que para el PP sea "normal" no tener presupuestos a finales de mayo y le acusa de vivir en una burbuja. "Necesita una autocrítica importante. No puede ser que cada cosa que se hace se retrase, se impugne o no salga, es demoledor", dice el edil Paco Toni Palomares.

La oposición santjoanera dice que ha recibido únicamente el anteproyecto y que está incompleto

Por último, Esquerra Unida-Unides Podem asegura que el PP lleva prometiendo que tiene los presupuestos "hechos" desde que comenzó el año, pero, "lamentablemente, como siempre le pasa, existe un gran abismo entre sus anuncios y declaraciones y lo que finalmente ejecuta".

A día de hoy, esta formación no ha visto ni un solo borrador de las cuentas de un gobierno local que "se esfuerza en demostrar que está agotado, sin rumbo ni planificación, incapaz de gestionar correctamente los recursos con los que cuenta el municipio con la responsabilidad que requiere", insiste el portavoz, Pedro Mario Pardo.

¿Y Sant Joan?

En Sant Joan, el municipio continúa con los presupuestos prorrogados desde 2022 y Santiago Román, alcalde y también edil de Hacienda, ha sido incapaz en todo este tiempo de llevar a pleno el documento.

Pero parece que la dinámica va a cambiar, a tenor del anuncio del regidor a este diario: todos los grupos políticos ya tienen el presupuesto para su estudio y aportación de propuestas o modificaciones.

El PSOE, por su parte, ha aclarado que es un anteproyecto de presupuestos en el que solo vienen incluidos los gastos y no aparecen ni los ingresos ni el anexo de personal.

Tanto los socialistas como Vox no han querido hacer valoraciones de este retraso en llevar las cuentas a pleno y van a estudiar el documento que el PP les ha entregado.

El tercer grupo de la oposición, Compromís, ha cargado con dureza contra el alcalde, con una "incompatibilidad manifiesta entre sus intereses personales y partidistas y los intereses generales del municipio".

El portavoz de la formación, Joan Ramon Gomis, indica que tienen "serias dudas" sobre el equilibrio presupuestario de la realidad financiera municipal.