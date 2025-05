La sorpresa (desagradable) del tasazo de la basura para cientos de vecinos del extrarradio de Agost

210 euros de golpe y sin avisar. Suma ha enviado cartas a cientos de vecinos de casas de campo diseminadas de Agost anunciándoles que tienen que pagar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de los últimos cuatro años.

El organismo de gestión tributaria les gira el cobro con carácter retroactivo, desde 2022, a razón de 52,50 euros por año: en total, 210 euros. Suma da la opción a los afectados de pagar mediante domiciliación o a través de bancos o de Correos.

Esta situación ha surgido tras la aplicación de la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa del servicio de recogida y tratamiento de residuos, conocida como el tasazo de la basura.

Tasazo

"Personas que antes no pagaban la tasa o conceptos que antes no entraban, con la nueva ley sí", explican fuentes de Suma.

Esta medida ha causado un "profundo malestar" entre los vecinos porque tienen que pagar "por unos servicios que no tenemos", explica la Asociación de Vecinos Camino de Verdegás, que pertenece a Agost.

"No tenemos contenedores, tenemos que desplazarnos al pueblo, que son siete kilómetros, no nos recogen la basura", asegura el colectivo, que añade que "no nos importa pagar, pero siempre que nos den el servicio".

Los vecinos, además, no tenían conocimiento de que les iban a requerir el pago con carácter retroactivo y cargan contra el Ayuntamiento de Agost por no haberles enviado "ni siquiera una carta explicándonos lo que nos iba a pasar".

"Pone que pagamos por el servicio de recogida, pero aquí no viene nadie porque no hay ni un contenedor" María Elena Martínez — Vecina de Verdegás

Una de las afectadas reprocha que el Consistorio les tiene "abandonados", sin autobús, alumbrado público, red de alcantarillado, agua potable o red de fibra para Internet. "En la carta pone que pagamos por el servicio de recogida, pero aquí no viene nadie porque no hay ni un contenedor", asegura María Elena Martínez.

Hay vecinos que han decidido movilizarse y presentar recursos a Suma en los que solicitan que anule el cobro basándose precisamente en que es un servicio "no prestado".

El alcalde de Agost, Juanjo Castelló, explica que "a nadie le gusta pagar", pero recalca que hay vecinos "que han pagado siempre y otros no" y que los de las casas de campo diseminadas pagan 52 euros frente a los 70 euros del casco urbano.

Más ubicaciones

El regidor recuerda que el municipio cuenta con cinco áreas de aportación de residuos a las afueras del núcleo urbano para dotar de servicio al área del extrarradio, pero que se puede estudiar la opción de otra ubicación en algún solar que esté más cerca.

Los vecinos del Camino de Verdegás no son los únicos afectados y hay otros diseminados por el amplio término municipal, 66 kilómetros cuadrados, que también han recibido la temida misiva, como es el caso de las partidas Sol del Camp o Derramador.