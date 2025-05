Los caminos rurales y vías pecuarias que va a arreglar Xixona

El Ayuntamiento de Xixona ha reforzado este año la inversión destinada a la conservación de la red de caminos del término municipal, que supera los 400 kilómetros y abarca tanto caminos rurales como vías pecuarias.

En total, la inversión prevista alcanza los 530.000 euros, lo que supone cuadruplicar el presupuesto del ejercicio anterior, y la principal novedad es el incremento en 90.000 euros para el mantenimiento de los caminos, a la que se suman 10.000 euros de una nueva partida destinada a la redacción de nuevos proyectos.

"El mantenimiento de caminos no puede depender de grandes obras que llegan cuando el daño ya es grave", ha asegurado el concejal Ricardo Mira, que ha explicado que ese es el principal motivo por el que se ha incrementado la partida de mantenimiento "que nos permitirá actuar antes, con más agilidad y eficacia".

Señalización

No obstante, Mira también ha reconocido que hay daños que no se producen por el uso habitual ni por el paso del tiempo, "sino por no respetar la señalización en los caminos rurales, especialmente en los tramos donde no está permitido el paso de vehículos pesados".

El Ayuntamiento ha programado para este año cuatro actuaciones que se llevarán a cabo en distintos puntos del término municipal. Una de las más destacadas es la primera fase de la mejora de la vía que conecta por las partidas de Pineta y Serenyà la CV-800, en el inicio de la subida a la Carrasqueta, con la CV-810 (carretera de Tibi, a la altura de la font dels Bassons) que ya cuenta con proyecto y dirección de obra contratados y una inversión de 180.000 euros.

Esta actuación contempla la reparación de 1.630 metros mediante asfalto y hormigón. La segunda fase de esta actuación, que completará el tramo hasta la CV-810 a la altura de Bassons, está en fase de redacción de la memoria valorada.

El consistorio xixonenc también intervendrá en el camino de Sílim, donde destinará 90.000 euros para la reparación de un tramo de 2.600 metros.

Curva

Asimismo, el camino de Bugaia será mejorado en un tramo de 1.000 metros desde su entrada por la antigua gasolinera, con un presupuesto de 55.000 euros, y el camino de Nutxes se reparará con aglomerado en una longitud de 1.100 metros, desde la CV-800 hasta la segunda curva, con una inversión prevista de 75.000 euros.

El plan municipal también incluye la solicitud de subvenciones a Diputación y Generalitat para la segunda fase del camino del Almoraig -la urbanización situada junto a la carretera de la Torre- valorada en 47.500 euros y una inversión de 125.000 euros para tres tramos de caminos de tierra adyacentes al camino de Bernat, que quedan al sur del Barranc Blanc, con una longitud total de 3.100 metros.