El dinero que tiene El Campello en el banco... y lo que no ha gastado

Otro año, y ya van catorce, que El Campello obtiene un superávit millonario. Son 5,3 millones de euros en 2024, prácticamente la misma cantidad que el ejercicio anterior. Lo que sí sube es la cantidad de dinero que tiene acumulado el Ayuntamiento en el banco como remanente de tesorería para gastos generales: 42,9 millones.

El gobierno local del PP lleva al pleno de este jueves tanto la liquidación del presupuesto de 2024 como los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda en el primer trimestre de este año.

Las cuentas del Ayuntamiento en los últimos cuatro años son los siguientes:

Año 2021 : 33 millones en el banco y 3,8 millones de superávit

: 33 millones en el banco y 3,8 millones de superávit Año 2022 : 36 millones en el banco y 5,2 millones de superávit

: 36 millones en el banco y 5,2 millones de superávit Año 2023 : 40 millones en el banco y 5,5 millones de superávit

: 40 millones en el banco y 5,5 millones de superávit Año 2024: 43 millones en el banco y 5,3 millones de superávit

Los superávits en El Campello arrancaron en el año 2011, con 6,4 millones, y desde entonces siempre los ha tenido. En 2012 y 2013 se llegó a los 8,1 millones y la cifra más baja fue en 2021, con los 3,8 millones citados.

La cantidad de fondos líquidos asciende a 59,4 millones, casi diez millones más que en 2022 (50 millones).

Expedientes

Preguntado por estas cifras, el alcalde y concejal de Hacienda, Juanjo Berenguer, ha declinado hacer declaraciones sobre expedientes "de los que debemos dar cuenta al Pleno, que llegan a los medios de comunicación no sabemos bien por qué vía".

El regidor ha mostrado su respeto tanto al Pleno como a los otros grupos políticos que lo integran y a los ciudadanos, al tiempo que ha lanzado un críptico mensaje: "No como otros, que mantienen de forma reiterada actitudes en las que me niego a participar porque me convertiría en cómplice. El viernes ya diré lo que tenga que decir".

Esta boyante situación económica no se tradujo el año pasado en grandes proyectos; de hecho, ejecutó alrededor de 1,4 millones de euros en obras de los 22 de los que consta su ambicioso e histórico plan de inversiones para medio centenar de actuaciones.

Los ayuntamientos se encuentran con que no pueden gastar los remanentes para evitar el déficit y asegurar la estabilidad financiera, tal como estableció el Ministerio de Hacienda en la etapa de Cristóbal Montoro a inicios de la década pasada.

En el informe de Intervención sobre la liquidación del presupuesto de 2024, se alerta de que el retraso en la elaboración del documento económico se debe, entre otras razones, a la falta de personal suficiente y al exceso de tareas que tienen los técnicos.

El Ayuntamiento tiene pendiente de pagar, además, desde hace años 1,1 millones de euros a una mercantil para cumplir con dos sentencias judiciales.

Esquerra Unida-Unides Podem considera que estos números evidencian "un problema" en la planificación económica de los presupuestos. "Todos podemos entender que un año las previsiones fallen, pero cuando llevas más de una década encadenando superávits de unos cinco millones de media, el que falla es quien propone las cifras", afirma su portavoz, Pedro Mario Pardo.

El concejal sostiene que la solución pasa por aumentar los servicios del municipio, pero el gobierno local "va acumulando millones" en los bancos y no lanza "ninguna propuesta para dar una solución".

"El más rico del banco a costa de empeorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí y nos visitan" Pedro Mario Pardo — Portavoz de EU-Podem

"Es increíble que durante trece años sobre dinero en las cuentas municipales mientras que a los vecinos les suben todas las tasas e impuestos que pueden", en referencia al recibo de la basura o al del alcantarillado.

Vecinos

Por ello, Pardo recalca que el ayuntamiento "debe ser el más rico del banco", al tiempo que lamenta que "no cabe duda que ese enriquecimiento es a costa de empeorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí y nos visitan".

EU-Podem, por último, ha solicitado, a través de instancia general, las sentencias que ordenan el pago de 1,1 millones a una empresa con el fin de estudiar el convenio que está pendiente de resolver desde 2009. "Desconocemos esta deuda contraída por el PP tiempo atrás y es necesaria una auditoría ante la nefasta gestión urbanística que se ha realizado en el pueblo", concluye.