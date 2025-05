Campanada en El Campello: Vox abandona al PP y tres facturas se quedan sin pagar

Sorpresa en El Campello. El PP ha perdido una votación en el pleno tras la decisión de Vox de abandonarle y unirse al resto de partidos de la oposición. Y lo ha hecho en un punto no menor: se trata de facturas pendientes de abonar a empresas por valor de más de 25.700 euros. Facturas que se van a quedar sin pagar, de momento.

El partido de ultraderecha viene votando tradicionalmente a favor de las propuestas que el gobierno local del PP lleva al pleno campellero, pero esta vez lo ha hecho en contra en la sesión plenaria de este jueves, de ahí las caras de estupor en la bancada de los populares y de satisfacción en la oposición.

La portavoz del PP, Lourdes Llopis, ha desgranado las tres facturas: una es a una mercantil por valor de 15.600 euros por los servicios de inserción de publicidad en diferentes medios de comunicación de las fiestas de Moros y Cristianos de 2024. "El contrato venció y el servicio se realizó y hay que pagarlo", ha añadido.

Gastos

La segunda factura es a una empresa por el suministro de material de ferretería, por 5.500 euros, ya que "se compró más material del que había en el contrato y se ha gastado".

"Los departamentos saben cuando vencen los contratos, lo contrario sería pasotismo y desidia" José Manuel Grau — Portavoz de Vox

La tercera, por unos 4.500 euros, es para la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, "cuyo contrato venció, pero el servicio había que prestarlo y hay que pagar".

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha dejado claro el motivo por el que ha dejado solo al PP después de tantas votaciones juntos: "Esos pagos superan nuestra capacidad para aceptar esta forma de trabajar, se han traspasado los límites".

El concejal ultra ha añadido que no entiende "cómo puede caducar un contrato y no estar en vigor el nuevo. "Los departamentos saben cuando vencen los contratos, lo contrario sería pasotismo y desidia" ha indicado Grau.

Acta de disconformidad

El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, ha puesto sobre la mesa el informe del funcionario supervisor sobre las facturas tramitadas sin ningún procedimiento de contratación: "Hay un acta de disconformidad, que implica que hay irregularidad en la documentación justificativa o que no se acredita suficientemente".

El edil socialista ha recalcado que se trata de facturas puente y que superan el presupuesto inicial, "que están fuera de contrato, que no está claro que se haya prestado el servicio en una de ellas, no hay firma de Intervención", por lo que "no vamos a ser cómplices de su gestión".

La portavoz adjunta de Compromís, Cristina Boix, ha incidido en que este modo de proceder del PP "no es un hecho aislado", sino fruto de su "dejadez y desidia", al tiempo que ha recordado que el reconocimiento extrajudicial de créditos "ha de ser la última vía".

La portavoz adjunta de Per El Campello, Ángela Lloret, ha indicado que, como en otras ocasiones, no apoyan esta forma de proceder "tan habitual" del PP y que en este caso viene con la omisión por parte de Intervención.

Por último, el portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem, Pedro Mario Pardo, ha reprochado a los populares que se hayan "acostumbrado a trabajar así, un ejemplo de mala gestión, falta de planificación y dejación sobre los contratos".

Crisis del PSOE

El punto ha sido rechazado con los votos de Vox (tres ediles), Compromís (dos), Per El Campello (dos), EU-Podem (dos) y el portavoz y portavoz adjunta del PSOE, Yeray Hernández y Raquel Marín.

Se ha visto también cómo los socialistas continúan en su inacabable crisis, ya que los otros regidores defenestrados, Vicent Vaello y Lupe Vidal, se han abstenido. Con todo, los ocho votos del PP no han sido suficientes para sacar adelante el reconocimiento extrajudicial de créditos.