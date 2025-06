La alcaldesa de Xixona: "Es totalmente inviable que un municipio de 7.000 habitantes se haga cargo de una residencia"

La solución para evitar el cierre del asilo de Xixona se complica. La Conselleria de Servicios Sociales explicó que el Ayuntamiento puede hacerse cargo de la gestión de la residencia, tras la aprobación de la llamada ley de medidas fiscales, de gestión y de organización de la Generalitat de 2025.

La nueva norma recoge en uno de sus artículos que "la provisión y la gestión de los servicios sociales de atención secundaria podrán ser delegadas en las entidades locales" de la Comunidad Valenciana que, "por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios".

La alcaldesa de Xixona no ha tardado en salir al paso de esta propuesta. Y no solo no lo ve tan sencillo como cree que la conselleria, sino que cierra la puerta a esta opción por un motivo de peso. "Es totalmente inviable que un municipio de 7.000 habitantes se haga cargo de una residencia. El coste sería inasumible y es imprescindible la colaboración de la Generalitat", asegura tajante Isabel López.

De hecho, la regidora socialista muestra su sorpresa por que la administración autonómica ponga sobre la mesa esta iniciativa, "que no estaba permitida hasta el cambio normativo de este lunes".

Por ello, considera que no es más que "un despropósito detrás de otro", ya que recuerda que es la misma conselleria que le ha quitado al Ayuntamiento las competencias para las construcción del Centro de Día, medida ante la que el municipio presentó un recurso contencioso-administrativo y que el TSJ ha admitido a trámite.

Un gerente

La alcaldesa sostiene que la vía para que el asilo continúe abierto pasa por que las monjas contraten un gerente, "una medida que les hemos pedido en reiteradas ocasiones". López recalca que es la solución "más rápida y la única que permitiría que los ancianos volvieran a la residencia de manera inmediata y que no cerrara sus puertas".

La primera edil socialista indica que si la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, propietaria del asilo, necesita más apoyo económico "lo va a tener" y recuerda que pidió a la secretaria autonómica que la Generalitat comprara la residencia, "pero se ha negado y ni siquiera lo valora".

Además, afirma que la Conselleria de Servicios Sociales está informada "desde el primer momento, en 2023", y desde entonces se ha reunido en varias ocasiones con hasta tres dirigentes responsables del área, ya que con la salida de Vox del Consell hubo cambios en los cargos, lo que tampoco ha facilitado las cosas".

Reunión con las monjas

Por su parte, Compromís per Xixona exige explicaciones a la alcaldesa tras la reunión que ediles de la corporación local tuvieron con las monjas el pasado martes para pedirles que no abandonen el municipio. Una cita en la que estuvieron respaldados por unos 200 vecinos.

La concejala de Compromís María José Mateo sostiene que se quedó "perpleja" cuando las religiosas "nos informan" que hace tres años advirtieron a la alcaldesa y al equipo de gobierno de la precaria situación en que se encontraban y de la ayuda que requerían.

«Como siempre, a los grupos de la oposición, pero lo que es peor, al pueblo de Xixona, se nos ha ocultado esta información durante años y sólo se nos informó por primera vez en febrero de 2024 cuando preguntamos en privado por el asilo al equipo de gobierno, en el momento en que algunos vecinos del pueblo nos informan de los rumores de cierre", valora Mateo.

De ahí que la formación tenga dudas de si el gobierno local trasladó la información al Consell hace tres años. "No nos fiamos ni de sus palabras ni acciones, o más bien, inacciones. Nosotros nos comprometemos con los vecinos a no dejar este tema de la mano y personarnos en todas las reuniones que se tenga con la congregación y con la conselleria, e informar a las familias afectadas de los pasos que vayan dándose», señala el portavoz de Compromís, Lucas Sirvent.

Por último, Compromís valora "muy negativamente" la propuesta del PP de que el Ayuntamiento xixonenc aproveche un reciente cambio legal para que este compre y gestione directamente el asilo: "No entendemos que digan que está todo solucionado cuando saben perfectamente que el Ayuntamiento no puede costearse a largo plazo una residencia de mayores. De eso tiene que hacerse cargo la Generalitat, pero Mazón no quiere poner un euro, igual que no quiere ponerlo tampoco para el centro de día".

El PP, ausente

A estas críticas de Compromís, que se unen a las que también hizo el PP -quien ni siquiera acudió a la reunión con las monjas- , la alcaldesa indica que fue la propia Congregación quien la colocó en una situación "bastante complicada".

Así, recuerda que le piden "total discreción y que no diga absolutamente nada porque, según me explican, no lo sabe ni siquiera la madre superiora del asilo y quieren evitar preocupar a la gente".

La noticia le resultó "totalmente inesperada" y ya desde ese momento les pidió que no tomasen esa decisión y que comunicasen qué necesitaban para no marcharse, "a lo que me contestaron que lo intentarán y con el compromiso de seguir en contacto".

La decisión

Finalmente, se trató el tema con la oposición durante una Junta de Portavoces el año pasado en las que explicó que son las propias monjas quienes piden que el tema "se lleve con discreción porque no tienen la decisión tomada ni en ningún momento ponen fecha de cierre".

Sin embargo, todo cambia hace dos semanas, cuando comunicaron la misma mañana al Ayuntamiento, a trabajadores y familias su decisión, "sin más margen de maniobra". Por ello, el PP "miente", incide la alcaldesa, cuando dice que el gobierno local tenía conocimiento desde 2021.