"No hay voluntad política para apoyar el comercio": el lamento del sector de San Vicente

"Falta voluntad política para apoyar el comercio local". La Asociación de Comerciantes de San Vicente del Raspeig denuncia el abandono al que le tiene sometido el gobierno local del municipio en los últimos meses, sin una planificación ni subvenciones para el sector.

El alcalde, Pachi Pascual (PP), afirmó en el último pleno, a preguntas de los socialistas, que el bono comercio de 2025 no tiene una partida presupuestaria y "no está previsto hacer ninguna modificación" para impulsar esta campaña de ayudas.

El presidente del colectivo, Ignacio Berenguer, se ha mostrado muy crítico con la gestión del equipo de gobierno del PP y Vox. "Vemos una absoluta falta de planificación, son necesarias políticas integrales de apoyo al comercio y aquí no hay una idea de cómo se quiere que sea, es desalentador", lamenta.

Es como si no les importara el comercio, es importante la industria, las fiestas o el deporte; todo menos el comercio" Ignacio Berenguer — Presidente de la Asociación de Comerciantes de San Vicente

Respecto a la convocatoria de subvenciones para el sector, la asociación ha mantenido reuniones con el alcalde y con el concejal de Comercio, Vicente Pastor (Vox), en las que "nos han prometido" que iban a sacarlas adelante, pero la realidad es que han pasado dos años y nada se sabe de ellas.

"Sensación dolorosa"

"Es como si no les importara el comercio, es importante la industria, las fiestas o el deporte; es importante todo menos el comercio", es la sensación "dolorosa" que tienen.

Y es que esas subvenciones son básicas para el sector, que puede desarrollar iniciativas para la reactivación y la dinamización del comercio local, ya que los medios económicos con los que cuenta son "muy modestos".

La Asociación de Comerciantes de San Vicente está compuesta por un centenar de miembros de un colectivo que lucha cada día para abrir la persiana en competencia con "monstruos brutales". Así, de rivalizar hace décadas con los grandes almacenes pasaron a hacerlo también con los centros comerciales y, con la pandemia, con internet.

"El comercio que está aquí es el de la calle, la panadería, la tienda de ropa, cualquier tienda de complemento, es el que da seguridad, luz, vida a tu calle y no notamos un apoyo público por parte de las instituciones municipales", expone Berenguer.

Segundo semestre

Por su parte, el equipo de gobierno asegura que está trabajando para que durante el segundo semestre del año se pongan en marcha diferentes campañas de dinamización comercial "que permitan llevar a las calles y comercios del municipio actividades que fomenten el consumo".

El Ayuntamiento achaca a motivos administrativos la ausencia de iniciativas comerciales en la primera mitad del año

Fuentes municipales indican que motivos administrativos, como la falta de personal adscrito a la Concejalía de Comercio, "algo en lo que ya se está avanzando", han impedido la realización de iniciativas comerciales durante la primera mitad del año.

Además, desde el Ayuntamiento existe el "compromiso firme" de convocar, por primera vez en el municipio, la subvención para los comercios, "una promesa que durante muchos años se le hizo al sector y que, ahora mismo, está más cerca que nunca de ser una realidad", recalcan las mismas fuentes.

El PSOE, indignado también

Mientras, el PSOE carga contra el PP y Vox por la "falta de consideración" con los comerciantes por no tener intención de sacar la campaña de bono comercio. El grupo municipal socialista propuso al alcalde destinar un dinero del futuro contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos que no se va a utilizar, pues no va a entrar en vigor en 2025, para crear una partida exclusiva destinada a esta campaña, pero la respuesta fue que "no se puede hacer".

Desde que llegaron al gobierno, han intentado acabar con esta campaña de bono comercio" Asun París — Portavoz del PSOE

La portavoz del PSOE, Asun París, ha querido dejar claro que "sí se puede hacer" y que el principal problema es que la derecha "no quiere trabajar" en ello. "Desde que llegaron al gobierno, han intentado acabar con esta campaña y, al final, lo van a lograr después de haber cambiado los criterios de manera unilateral el año pasado sin contar con los negocios y establecimientos", recuerda.

Por otro lado, la edil ha instado a PP y Vox a convocar "de una vez por todas" la subvención para asociaciones de comerciantes que el anterior gobierno progresista creó en pandemia. “Ni salió adelante en 2023, ni en 2024, y ahora tampoco tenemos la certeza de que vaya a ser una realidad en 2025”, lamenta París.

En la misma línea, insiste en que la gestión de la derecha, especialmente de Vox al frente del área de Comercio, se traduce en una "pérdida constante" de subvenciones autonómicas, además "de las que se dejan perder y las que no se sacan adelante a nivel local".