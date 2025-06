Hacienda da la razón a El Campello

Hacienda ha rechazado el recurso que presentó una empresa tras quedar excluida del proceso de licitación de los servicios deportivos municipales de El Campello. Con esta decisión, allana el camino al Ayuntamiento para su adjudicación y, en consecuencia, que en septiembre comience la contrata elegida la gestión.

La mercantil Serveo Servicios S.A.U. acudió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, para pedirle que suspendiera el procedimiento y anulase la decisión de la mesa de contratación del Ayuntamiento de dejarle fuera.

La empresa, en sus alegaciones, aseguraba que había sido excluida del proceso de licitación al haber incluido información del sobre electrónico 3, el correspondiente a criterios de valoración objetiva, en el sobre 2, donde va la valoración de criterios subjetivos, según establece el pliego.

Para la recurrente, no se debió rechazar su oferta dado que la información que incluyó en el sobre número 2 no revelaba datos que debieran incluirse sólo en el sobre 3 ni que estos "afectaran a la imparcialidad" del órgano de contratación.

El secreto, roto

El Tribunal Administrativo Central no deja lugar a la duda y sostiene en su resolución que es "indiferente" que la anticipación de oferta "sea intencionada o no, lo decisivo es que se haya producido y, por tanto, se haya roto el secreto de las proposiciones con manifiesta lesión a los principios de igualdad de trato y no discriminación que presiden la contratación administrativa".

Por lo tanto, en la proposición que entregó la mercantil, "de forma manifiesta y clara, infringió el deber de secreto de las proposiciones, vulnerando expresamente lo dispuesto" en cláusulas, "menoscabando la objetividad de la valoración y el tratamiento igualitario de los licitadores, como valores que preserva el secreto, afectando sustantivamente el principio de igualdad de trato".

Por ello, considera procedente la exclusión que ejecutó el Ayuntamiento y desestima el recurso. La resolución es definitiva en la vía administrativa y solo le queda a la mercantil interponer recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunidad Valenciana.

El contrato de los servicios deportivos municipales está prorrogado por tercer y último año y finaliza en agosto. El nuevo tiene que estar adjudicado para entonces, de no ser así las escuelas y demás servicios deportivos municipales, que utilizan cada año miles de vecinos, corren el riesgo de no empezar en septiembre.

Es la primera vez en lo que va de año que el Tribunal Administrativo Central ha hecho suyas las tesis de los técnicos del departamento municipal de Contratación. Antes, el organismo de Hacienda dio la razón a CC OO en el recurso que presentó por considerar que el pliego de prescripciones técnicas del contrato de limpieza y basura vulneraba el derecho a la huelga.

Colegio de Ingenieros

Otro proceso que afecta a la contratación de tres proyectos técnicos de obras incluidas en el plan de inversiones del Ayuntamiento también fue recurrido, en este caso por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana.

Los profesionales consideraban que se vulneraban los principios de concurrencia y no discriminación al no incluirles en el pliego de licitación para la construcción de 120 nichos en el cementerio, para la reforma del pabellón polideportivo centro y del trinquet de pelota valenciana y para levantar una amplia zona deportiva en Muchavista.

El Tribunal Administrativo Central tomó como medida cautelar la suspensión del procedimiento de contratación de los tres proyectos hasta tomar una resolución definitiva, pero el Ayuntamiento campellero prefirió no esperar a la decisión, que se podía alargar varios meses, y empezó de nuevo todo el proceso.

El organismo de Hacienda acaba de dar la razón al gobierno local del PP y ha inadmitido, "por pérdida sobrevenida de su objeto", el recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Esta decisión es más simbólica que resolutoria, ya que el PP volvió a licitar los proyectos.