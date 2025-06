Kayaks Online lanza su Mascletá de Ofertas: descuentos exclusivos en kayaks, paddle surf y accesorios del 13 al 27 de junio

Llega el calor y apetece disfrutar de experiencias refrescantes que ayudan a combatirlo. La costa, acompañada por el mar y el incesante brillo del sol, se erige como el lugar perfecto para realizar todo tipo de actividades, convirtiendo al verano en el momento ideal para disfrutar del deporte en plena naturaleza, recorriendo calas escondidas bañadas por aguas turquesas o simplemente, pasando un día inolvidable junto a amigos y familia.

Si estás buscando iniciarte en deportes acuáticos como el paddle surf o el kayak o quieres renovar tu equipo estás de suerte. Kayaks Online ha organizado su “Mascletá de ofertas” con descuentos explosivos hasta el 40%. Del 13 al 27 de junio podrás aprovecharte de los mejores precios en equipamiento acuático para disfrutar del verano de una manera divertida, sostenible y comprometida con el medioambiente. Además con el código promocional: HOGUERAS, podrás añadir a tu compra el regalo de una bolsa estanca de 10L y una funda acuática para tu móvil.

Los amantes de los deportes acuáticos y de la aventura podrán encontrar muchas ofertas de kayaks baratos, tablas de paddle surf y accesorios esenciales para elevar su experiencia al siguiente nivel y disfrutarla de forma completa, segura y cómoda, sin que falte nada.

Kayaks en oferta para todos los niveles y necesidades

La estrella de esta campaña, son, sin duda, los kayaks en rebajas. Podrás beneficiarte de los descuentos que ofrece Kayaks Online con modelos resistentes, seguros y con diseños pensados para todo tipo de usuarios, desde aquellos que se están iniciando hasta los más expertos.

Entre sus ofertas más destacadas podrás encontrar:

-Kayak Conger P: de 419€ a 329€. Se trata de un kayak polivalente, ideal para quienes buscan versatilidad en sus salidas al mar o, si eres más de agua dulce, también ideal para ríos. Su diseño estable y robusto lo convierte en una excelente elección tanto para iniciarse como para renovar equipo sin renunciar a una alta calidad. Y por si fuera poco, lo tienes disponible en tres colores: orange, teal black y red.

-Kayak Conger P LITE: antes 379€, ahora por 299€ y disponible en los tonos yellow, blue y orange. Esta versión más ligera es perfecta para quienes buscan un transporte ágil y fácil, sin sacrificar estabilidad. Es el compañero perfecto para quienes buscan un kayak fácil de transportar, seguro por su rigidez, cómodo y manejable.

-Kayaks hinchables SEVYLOR MONTREAL y SEVYLOR YUKON: en estos encontrarás descuentos que ascienden hasta el 40%, convirtiéndose en unos de los grandes protagonistas de la campaña. Vienen completamente equipados, con todos los accesorios necesarios, y son perfectos para aquellos que priorizan la comodidad de transporte, el almacenamiento práctico o sencillo y la versatilidad. Su uso se puede extender tanto al mar como a aguas más tranquilas, mientras disfrutas del deporte, del paisaje y de la comodidad de guardarlo fácilmente en tu hogar o en el maletero de tu coche, debido a su reducido tamaño.

Kayaks Online ofrece tablas de paddle surf tipo TOURING desde solo 299€. / INFORMACIÓN

Recorre las mejores calas del mediterráneo con tu tabla

El paddle surf está de moda. Es un deporte accesible, divertido y perfecto para mantenerse en forma mientras disfrutas de las vistas. Precisamente continúa siendo una de las actividades predilectas, ese “planazo” que suelen proponer los amigos durante el verano, ya que sigue ganando adeptos y no es para menos. Si estás cansado de alquilar, teniendo que planificar con mucha antelación y de esta forma no poder disfrutar de planes improvisados al momento, o, simplemente estás cansado de gastar dinero con el ya podrías tener una tabla en propiedad, no puedes perderte estos descuentos. Dentro de la campaña, Kayaks Online ofrece tablas de paddle surf tipo TOURING desde solo 299€, ideales para:

-Principiantes, que quieren aprender, sin prisas y sin presión, a su ritmo, en aguas sin complicaciones y en lugares con corrientes fáciles.

-Usuarios intermedios, que desean iniciarse en travesías cortas o medias por la costa, explorar calas, cuevas, o simplemente recorrer el mar con estabilidad y un total control.

Estas tablas son perfectas gracias a sus características como la estabilidad, la resistencia y su facilidad de uso, lo que las convierte en una inversión perfecta para este verano.

Encuentra productos con la mejor relación calidad precio del mercado, desde kayaks de ocio hasta kayaks de pesca profesionales de gama alta, con los precios más competitivos. / INFORMACIÓN

Accesorios imprescindibles al mejor precio

Tan importante como elegir el kayak o la tabla ideal, lo es, también, contar con los accesorios adecuados. Durante la “Mascletá de Ofertas”, Kayaks Online también ha rebajado una gran selección de complementos que mejorarán tu experiencia deportiva en el agua:

-Asientos ergonómicos para kayak y paddle surf: de 49€ a 39€. Diseñados para mejorar la postura durante largas travesías y evitar molestias o fatiga.

-Chalecos salvavidas homologados: La seguridad es esencial y primordial, por ello estos chalecos cumplen con las normativas europeas y están diseñados para ofrecer protección sin incomodidad. Y lo mejor de todo, con un 25% de descuento.

-Carros de transporte para kayaks y tablas: Si no quieres cargar peso y quieres transportar tu material de forma práctica, sin cansarte, estos carros son tu mejor opción. Son ideales para mover tu equipo sin esfuerzo hasta la orilla o hasta donde tú quieras.

Visita el showroom de Kayaks Online

Kayaks Online no solo ofrece una tienda online rápida y segura, sino también la posibilidad de visitar su showroom físico en el municipio de San Vicente del Raspeig (Alicante). Allí, el equipo experto te asesorará sobre qué kayak o tabla se adapta mejor a tus necesidades y a tu nivel de experiencia, así como podrás ver de cerca los materiales y acabados antes de decidir tu compra, con una atención personalizada que marca la diferencia.

Encuentra productos con la mejor relación calidad precio del mercado, desde kayaks de ocio hasta kayaks de pesca profesionales de gama alta, con los precios más competitivos de toda España. Además, todo ello con una gran facilidad de pago, ya que disponen de financiación hasta 12 meses, para que puedas pagar lo que necesites con total flexibilidad o comodidad, y plazos de entrega rápidos y seguros.

No te pierdas su campaña “Mascletá de Ofertas” para disfrutar del mar o los ríos al máximo, y equípate con los mejores productos ahorrando dinero sin renunciar a la calidad. Eso sí, recuerda que las ofertas son válidas solo del 13 al 27 de junio, y que los productos tienen un stock limitado, por lo que te aconsejamos no esperar al último momento para realizar tu compra.

Ubicación y contacto

Teléfono: 693759758

Email: sac@kayaksonline.es