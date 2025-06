"Pelea" en los juzgados por la Virgen del Carmen de El Campello

La patrona de los marineros, "secuestrada". Pero no por un vulgar ladrón, sino por el propio cura. La Comisión de Fiestas Estrella de los Mares de El Campello asegura que el párroco del municipio, Pedro Juárez, tiene la imagen de la Virgen del Carmen en la ermita del mismo nombre "y no nos deja que la saquemos".

El presidente del organismo festero, Juan Luis Ivars, recuerda que la talla de la Virgen es propiedad de la Comisión desde hace más de cuarenta años, en 1980, cuando la compraron. Por ello, ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil por apropiación indebida, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado este diario.

La Comisión de Fiestas Estrella de los Mares se encarga de la organización de las fiestas de la Virgen del Carmen, junto con la Cofradía de Pescadores y el Ayuntamiento, y lleva los actos religiosos.

Deterioro de la talla

Hace dos años, la talla pasó por un proceso de restauración dado que estaba deteriorada por el paso del tiempo. Hace unos meses se dieron cuenta de que se le había roto el dedo de una mano, por lo que decidieron que la talla volviera a ser arreglada.

Cuál fue su sorpresa cuando acudieron a la ermita, situada en la avenida de Carrer la Mar, y se encontraron con que el párroco, Pedro Juárez, "no nos la deja, dice que lo que entra allí es suyo por la ley de culto".

En una larga y tensa conversación con el cura, este le indicó finalmente a Ivars "que me la llevase, pero que si salía de la ermita a la vuelta nos cobraría por cada día de estancia".

Es muy triste, he sido marinero, la Virgen lo es todo, nos impiden que procesione" Juan Luis Ivars — Presidente de la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares de El Campello

No solo eso, añade Ivars, también "me espetó que si algún devoto hacía un donativo" a la Virgen, "sería para la Iglesia". Por ello, aunque él "iba a negociar, así es imposible" y se fue directo al cuartel a poner la denuncia.

El presidente explica que se hizo una urna de madera para meterla dentro y resguardarla de la humedad, pero que no sabe cómo estará porque "no nos da permiso ni para verla".

La imagen de la Virgen, en la procesión del año pasado por la dársena / INFORMACIÓN

El presidente indica que la denuncia ha llegado ya al juzgado y, si no se desbloquea la situación, piden que la Virgen permanezca "inmovilizada" hasta que la justicia dirima quién es el legítimo dueño.

Sobre esta cuestión, considera que el tema está claro: es de la Comisión. Y para demostrarlo, se han encargado de llamar a los miembros que estaban en el organismo en la época de la compra de la imagen "y certificaron que era así, dieron fe de ello".

Candado

"El párroco, según nos cuentan, está dispuesto a sacarla de la urna para llevarla en procesión, pero hay un candado, si se fuerza pasaría a ser robo con fuerza", advierte.

Si no dan pruebas de que la imagen es suya, no puedo dejar que se la lleven, pero no significa que la secuestre" Pedro Juárez — Párroco de El Campello

La organización religiosa no entiende la motivación del cura y se muestra apesadumbrada y sobrepasada por los acontecimientos. "Es muy triste, he sido marinero, la Virgen lo es todo, nos impiden que procesione, no entendemos por qué nos quieren quitar la Virgen, y menos para mercadear".

Además, recalcan que no tienen el respaldo del gobierno local del PP, quién "nos ha vetado y no cuenta con nosotros este año" para los actos religiosos, que tienen su día grande el 16 de julio, día del Carmen. "Estamos como excomulgados", lamenta.

Por su parte, el cura se defiende y dice que "de secuestro, nada", que es un "intermediario" entre la Comisión de Fiestas y el Obispado de Orihuela-Alicante y que es el "custodio" de la imagen.

Juárez incide en que si no aportan pruebas de que la talla es suya "no puedo dejar que se la lleven", pero que eso "no significa que la secuestre". El clérigo afirma que tiene el apoyo del Obispado y no ha querido hacer más declaraciones porque ha admitido que el tema está judicializado.

La ermita de la Virgen del Carmen, donde está la talla / INFORMACIÓN

El Campello ha tenido siempre una profunda devoción por la Virgen del Carmen, dado el pasado marinero del municipio. De ahí el impacto que ha tenido la noticia entre los devotos y gente de la mar. Está resguardada en la ermita, que fue construida en 1960 con las donaciones y esfuerzo de los propios marineros.

Protectora de los marineros

En el altar hay un retablo trabajado en azulejo donde se representa a la Virgen como la "Stella Maris" (estrella de los mares), la fiel protectora de los marineros que dependían de las estrellas para guiarse y marcar su rumbo en el océano.

El cura es el mismo que se vio envuelto en la polémica en septiembre del año pasado, cuando el Ayuntamiento le dio una autorización para aparcar su vehículo en una zona reservada para servicios oficiales y autoridades.

El párroco aseguraba que hacía un "servicio" al pueblo, pero tras las críticas recibidas y la denuncia de EU-Podem, que preguntó los motivos por los que contaba con esta prebenda, el gobierno local pidió al clérigo que devolviera la tarjeta.