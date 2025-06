El exlíder del PSOE de El Campello se pasa a no adscrito: "No hay respeto ni democracia"

El edil defenestrado del PSOE de El Campello Vicent Vaello, que fue candidato en las elecciones municipales de 2023, abandona el partido y pasa a ser concejal no adscrito.

Vaello, portavoz municipal hasta hace unos meses y enfrentado a la cúpula del partido, ha anunciado la decisión este jueves en una comparecencia en la que ha cargado con dureza contra quienes están ahora al frente, aunque sin dar nombres concretos.

El concejal ha explicado que ha dedicado su vida "al pueblo" y asumido durante treinta años responsabilidades públicas. "No soy un paracaidista, soy hijo de este pueblo", ha añadido, en clara referencia a la secretaria general, Raquel Marín.

Ha hecho un repaso por su trayectoria en los últimos años, pero sin contar que el PSOE ha pasado por tres gestoras desde 2019 a raíz de los desencuentros y luchas internas por ir en las listas a las asambleas locales y a las elecciones.

Ha asegurado que hace dos años pensó que "era el momento de dar paso a personas preparadas", pero "me equivoqué, esto no es un trampolín, sino un proceso de humildad, aprendizaje y respeto, que es lo que ha faltado".

Sin respaldo

En pandemia renunció a su sueldo de portavoz "porque era lo correcto" y lamenta que "nunca tuvimos el respaldo" del PSOE provincial. Tras las municipales de 2023, "la respuesta fue mas dolorosa, el silencio".

Lo de ahora no es democracia, ahora seguiré con mas libertad pero con el mismo compromiso" Vicent Vaello — Edil no adscrito de El Campello

Sobre el grupo municipal, lamenta el "desprecio" que hay, con actitudes como que se le comunique el sentido del voto en los plenos por wasap o que se le amenace con sanciones internas: "Eso no es democracia".

Por ello, deja claro que no va a ser "cómplice" de esta situación, por lo que se pasa a edil no adscrito "con la cabeza alta y el corazón tranquilo", pese a que es socialista "y lo seguiré siendo, mi partido me tendrá siempre que lo necesite".

Ha dado las gracias a la otra edil defenestrada, Lupe Vidal, con la que ha creado hace unas semanas una asociación ciudadana, Units El Campello, sin ánimo de lucro y que "no tiene que ver" con la política, es "un foro de ideas y propuestas" sobre historia, cultura y patrimonio de El Campello.

Apoyos

Aunque también ha afirmado que "hay quien está en política para conservar el acta, pero yo no", ha justificado su paso a edil no adscrito porque "defiendo un programa y la gente me dice que tengo que continuar, seguiré con mas libertad pero con el mismo compromiso".

Vaello no ha comunicado al PSOE local su decisión, dice desconocer si Vidal seguirá sus pasos, sostiene que seguirá afiliado y "hoy" no sabe si en las elecciones de 2027 concurrirá bajo el paraguas de alguna formación.

Sobre el portavoz municipal, Yeray Hernández, y Marín ha preferido "reservarme mi opinión", pero a continuación ha añadido que "hubo irregularidades que denuncié y sigo esperando que alguien me diga algo".