El PSOE de El Campello, al edil que se pasa a no adscrito: "Es inaceptable tratar de perpetuarse"

El PSOE de El Campello no ha guardado silencio tras el anuncio de Vicent Vaello de que abandona el partido y pasa a ser edil no adscrito. Los socialistas han lanzado un mensaje claro: "Resulta inaceptable tratar de perpetuarse en la vida política utilizando estructuras del partido al que ya no representa".

En un comunicado, el partido del puño y la rosa asegura que la decisión del exportavoz, "no nos sorprende", puesto que se encontraba suspendido cautelarmente de militancia "por no acatar las decisiones democráticamente adoptadas por el partido".

Su alejamiento del grupo municipal es, añade el escrito, la "consecuencia lógica de meses actuando al margen de la organización y de su funcionamiento interno".

No solo eso, consideran que su marcha no supone "una pérdida", ya que su aportación durante la anterior legislatura fue "muy escasa", con solo nueve mociones en cuatro años.

Además, inciden en que desde su relevo en la portavocía hace unos meses, con Yeray Hernández al frente, el grupo municipal "ha intensificado su actividad", presentando tres mociones propias, adhiriéndose a otra y participando en dos declaraciones institucionales. "En menos de seis meses, la labor del grupo ha sido más sólida, propositiva y coherente con los valores del PSOE que en toda la etapa anterior", recalcan.

En cualquier caso, para el PSOE "resulta inaceptable tratar de perpetuarse en la vida política utilizando estructuras del partido al que ya no representa", por lo que solicita a Vaello que sea "coherente con sus palabras de no aferrarse al acta y actúe en consecuencia".

Respeto

Por todo ello, exige que devuelva su acta de concejal del Ayuntamiento. "Es una cuestión de coherencia política, de ética democrática y, sobre todo, de respeto a los vecinos y vecinas que votaron por unas siglas, unas ideas y un proyecto colectivo: el del PSOE".

Los socialistas creen "firmemente que quien ha recibido tanto del PSOE debe corresponder con dignidad, y no tratando de perpetuarse en la política a costa de aquello que ya no representa".

Por otra parte, solicitan al alcalde de El Campello, el popular Juanjo Berenguer, que cumpla con el pacto contra el transfuguismo.