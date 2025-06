Otra edil de El Campello que abandona el PSOE y se pasa a no adscrita

Cuatro días después de que lo comunicara Vicent Vaello y como era previsible, la concejal del Ayuntamiento de El Campello Lupe Vidal ha anunciado que abandona el PSOE y pasa a ser edil no adscrita.

Y como hizo Vaello, lo ha hecho poniendo el ventilador y cargando contra los socialistas, a los que ha acusado de ocultarle "información y dificultar el trabajo". Con esta decisión, son dos los ediles no adscritos y dos los del PSOE en la corporación local.

En un comunicado enviado a los medios, Vidal asegura que ha sido "una decisión difícil, fruto de una profunda reflexión personal y política, que tomo con convicción, coherencia y respeto hacia quienes confiaron en mí".

Me debo a quienes confiaron en mí, no a estructuras que anteponen intereses partidistas a la ética" Lupe Vidal — Edil de El Campello que abandona el PSOE

Como mujer con discapacidad, añade, se siente "especialmente cansada de que se cuestione nuestro trabajo no por lo que hacemos, sino por cómo nos movemos".

Afirma que lleva más de una década como concejala, trabajando "con compromiso y dedicación, muchas veces en silencio, otras desde la lucha". Su forma de hacer política no ha sido "desde la foto, sino desde la aportación constante", basada en el diálogo y la firmeza.

Vocación pública

La edil recuerda que en los últimos dos años, ha vivido situaciones que le han demostrado que en algunos espacios "se ha dejado de lado el respeto por las personas y la vocación pública".

Sostiene que se ha cuestionado su capacidad de representación por no haber nacido en El Campello, a pesar de que sus hijos nacieron y crecieron en el municipio y ha dedicado años "de trabajo y compromiso". "También se ha utilizado mi movilidad para desacreditarme, lo cual es injusto y mezquino", reprocha.

El comunicado continúa con una defensa a ultranza de Vaello, un candidato a la alcaldía "leal y honesto" al que "se ha intentado degradar". Así, sostiene que el PSOE "se aprovechó de su ingreso hospitalario y su posterior convalecencia domiciliaria para acusarlo de dejadez de funciones, cuando en realidad estaba luchando por su salud".

Además, durante ese tiempo, "se tomaron decisiones internas que rompieron el equilibrio del grupo, incumpliendo el acuerdo de legislatura que habíamos pactado desde el inicio".

Para Vidal, se trata de una estrategia "premeditada y bien orquestada, donde se aplica un doble rasero: si las acciones atribuidas a Vaello fueran realmente irregulares, se habrían tomado medidas similares contra quienes actuaron igual, pero no ha sido así".

Por ello, considera que "todo apunta a un intento de deteriorar su imagen pública con afirmaciones falsas y manipuladas para eludir compromisos y asegurar la continuidad en cargos remunerados".

Continúa con sus duras palabras al PSOE al incidir en que resulta significativo que no se haya designado portavoz municipal al secretario/a general electo/a, que es Raquel Marín, "como sería lo lógico". La razón entiende que es "evitar la renuncia al salario de la Diputación o la dimisión. De haber dimitido, el siguiente en la lista sería Vaello, lo que frustraría los planes por ellos establecidos".

Debilitar a Vaello

Así, afirma que "se colocó" a Yeray Hernández de portavoz, "se debilitó a Vaello y se consolidó el control" del grupo. "Aunque quieran llamar nuevo PSOE, gran parte ya estaba en la anterior ejecutiva, así que poco hay de nuevo".

También deja claro que suscribió el cambio de portavocía no por traición a Vaello, sino que lo decidieron los dos juntos, "agotados por la presión. Fue un acto de protección personal y emocional. Desde entonces, se nos ha ocultado información y se nos ha dificultado el trabajo como concejales, lo que en otros contextos podría considerarse incluso acoso laboral. No estoy dispuesta a aceptarlo".

Por último, explica las razones por las que no va a renunciar al acta: "Me debo a quienes confiaron en mí, no a estructuras que anteponen intereses partidistas a la ética".