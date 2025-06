Así se vivió la noche de San Juan en El Campello: playas llenas y algún incidente

Mágica, divertida, familiar y multitudinaria fue la celebración ayer por la tarde, por la noche y de madrugada en las playas de Muchavista y Carrer la Mar de El Campello, que se vieron absolutamente desbordadas de gente. Difícil de calcular el número, pues los equipos de seguridad estaban en otros cometidos mucho más importantes para garantizar que todo transcurriera con la mayor normalidad posible, pero la Policía Local asegura que, en algunos tramos, la afluencia en la arena superaba “sin la menor duda” la de un domingo al mediodía en pleno mes de agosto. Tanta gente provocó algún incidente como quemaduras por hogueras o un detenido que estaba en búsqueda y captura.

Ser único municipio costero en kilómetros a la redonda que apuesta por mantener las tradiciones más ancestrales del Mediterráneo y permite el encendido de fogatas en sus dos principales arenales para la celebración de la mágica "Nit de Sant Joan", tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

El dispositivo de seguridad fue amplio, con participación de efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, además de ambulancias medicalizadas y equipos sanitarios para atender cualquier emergencia. Profesionales que apenas han dormido esta noche, pues el operativo se mantuvo hasta que los operarios de la empresa FCC, después de horas de intenso trabajo a pie y a bordo de máquinas, han dejado a las 8 de la mañana las playas en perfecto estado de revista para recibir a los bañistas.

La “Nit de Sant Joan” es una llamada irresistible para los campelleros y campelleras, pero también para vecinos de toda la comarca, la capital Alicante y otros localizados al norte de la provincia. Resultado: decenas de miles de personas cumpliendo los rituales de encender fogatas, bailar alrededor de las hogueras, saltar sobre ellas y, por último, adentrarse en la orilla para mojarse y contar las tradicionales siete olas, llegada la medianoche.

Este año las medidas se extremaron, sobre todo tras anunciar la ciudad de Alicante su decisión de prohibir el encendido de hogueras sobre la arena. Eso provocó que miles de alicantinos amantes de la tradición optaran por El Campello, cuyos accesos por el sur quedaron colapsados a partir de las 20:00 horas.

Las dos playas, y sus respectivos paseos marítimos, eran un hervidero de gente desde media tarde, cuando familias enteras tomaban posiciones en alguna de las 12 áreas acotadas para el encendido de hogueras.

Inicialmente, todos se situaron en el interior de esos recintos, pero cuando los agentes policiales informaron de que la colocación de mesas y sillas para disponer la cena ´a la fresca´ estaba permitida en toda la superficie de ambas playas, esos espacios acotados se desahogaron un poco y la diversión ya fue plena. Tanta afluencia fue bien aprovechada por los locales y comercios. Muchos restaurantes colgaron el cartel de “completos”.

Las cifras

En su inmensa mayoría, la gente "fue muy respetuosa con las normas dictadas por el Ayuntamiento", tanto en lo que respecta a los materiales que se podían utilizar para las hogueras como en el comportamiento cívico y los horarios, de forma que los servicios de limpieza pudieron realizar su trabajo para que este martes las playas estuvieran limpias y preparadas para recibir a los bañistas.

El servicio de limpieza, del que se encarga la firma FCC, finalizó su trabajo a las 8:30 de la mañana, después de que los arenales se fueran desalojando a partir de las 03:00 horas. Máquinas de limpieza, tractores, dumpers, camiones pala, cubas, camión de carga trasera, una hidrolimpiadora y dos barredoras fue la maquinaria que se necesitó para retirar entre 50 y 60 toneladas de residuos, de las que se encargaron 24 operarios. El año pasado se recogieron 8 toneladas, lo que da idea de la afluencia de gente esta noche de San Juan.

Incidencias

Un amplio dispositivo de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil se encargó de que la gente cumpliera en prevención de situaciones no deseadas. Pero "todo no podía ser perfecto. Entre tanta gente, siempre hay quienes gustan de ser la nota discordante e intentan amargar la celebración. Pero no lo consiguieron", indicaron desde el Ayuntamiento.

La noche acabó con un detenido involucrado en una riña, que resultó que estaba en busca y captura por un juzgado. Tres lesionados por quemaduras al saltar las hogueras, que fueron atendidos en la misma playa y trasladados a centros sanitarios; tres niños perdidos, localizados y entregados a sus padres; un atendido por coma etílico; un ciclista accidentado y herido por afecto de ingesta de bebidas alcohólicas; algún mástil informativo vandalizado; zonas de aparcamientos completas, vados ocupados y cuatro expedientes abiertos por lanzar petardos por encima de la gente o encender hogueras fuera de los recintos acotados.

“Ha sido una tarde-noche-madrugada de intensísimo trabajo”, destacan desde la Jefatura de la Policía Local. “Una jornada de mucha pedagogía y, cuando no ha habido más remedio, sanciones, pero destacamos el civismo y la comprensión de la gente, en su inmensa mayoría muy respetuosa con las normas establecidas y muy colaboradora”.

Felicitaciones

Finalizado el dispositivo y ya de amanecida, alcalde y concejal de Seguridad han felicitado a los integrantes del operativo de seguridad, prevención y limpieza. “Mientras decenas de miles de personas se divertían, estos grandísimos profesionales velaban por todos, por lo que les transmito públicamente mi agradecimiento y felicitación”, ha señalado el primer edil, Juanjo Berenguer.

Para el edil de Seguridad y Playas, Rafa Galvañ, “todo ha transcurrido a pedir de boca, con pequeños incidentes aislados que se han resuelto sin mayores dificultades”.

De hecho, el alcalde ha querido poner sobre papel ese agradecimiento con una carta que dice así:

El Campello, 24 de junio de 2025

Anoche vivimos en El Campello una de esas jornadas que quedarán grabadas en la memoria colectiva de nuestro municipio: la mágica noche de San Juan, nuestra ‘Nit de Sant Joan’, una celebración ancestral en el Mediterráneo cargada de simbolismo, tradición y emociones compartidas.

Como cada 23 de junio, nuestras playas se transformaron en el escenario de una velada única, donde familias enteras, grupos de amigos, jóvenes y almas solitarias compartieron cena "a la fresca", encendieron hogueras en la arena, danzaron a su alrededor, saltaron las llamas purificadoras y se mojaron los pies en el mar al filo de la medianoche, en busca de renovación, deseos cumplidos y buenos augurios.

Este año la noche ha sido especialmente significativa. Decenas de miles de personas eligieron nuestras playas para reencontrarse con una tradición que es parte del alma mediterránea. Y El Campello, como siempre, supo estar a la altura.

Por ello, desde esta Alcaldía quiero expresar mi más sincera felicitación y agradecimiento a todos los efectivos que han hecho posible que esta celebración se haya desarrollado con normalidad y sin incidentes de relevancia, superándose con éxito la masiva afluencia de público.

Mi gratitud va dirigida, en primer lugar, a las fuerzas y cuerpos de seguridad (Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil), cuya presencia, coordinación y profesionalidad han garantizado la seguridad de todos. Extiendo también mi reconocimiento a los efectivos de la empresa de limpieza, que han devuelto a nuestras playas su esplendor habitual apenas horas después de concluir la fiesta, con un trabajo tan discreto como intenso y esencial. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar al personal municipal de los departamentos de Playas y Servicios, cuya labor previa y durante la noche ha sido impecable.

Gracias a todos vosotros también: los vecinos, El Campello ha sido ejemplo de convivencia, respeto y celebración. Gracias a vuestro compromiso y civismo, hemos demostrado que tradición, responsabilidad y respeto a un entorno natural pueden ir de la mano. Y gracias a la implicación de todos y todas, muchas personas han podido vivir la noche de San Juan como lo que es: una cita con nuestras raíces, con el fuego purificador y con el mar que nos abraza.

Con orgullo, agradecimiento y emoción,

Juanjo Berenguer

Alcalde de El Campello