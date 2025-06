Sorpresa en el pleno de El Campello: Vox lo mismo favorece al PP que a la izquierda

En un maratoniano pleno que se ha alargado por espacio de cinco horas, el PP de El Campello ha sacado adelante una modificación de crédito por valor de 800.955 euros para varias partidas. Y lo ha hecho con el apoyo de Vox, que ha vuelto a actuar de salvavidas.

Las partidas son cuatro: para actuaciones artísticas y culturales en las fiestas del Carmen y otros festejos estivales, para el asfaltado de calles con una revisión de precios, por los intereses de demora del parking El Furs y para la ampliación de dispositivos de videovigilancia para la gestión del tráfico.

Ha sido un pleno largo no solo por la cantidad de puntos, con hasta siete mociones presentadas, si no por la nueva dinámica de funcionamiento tras abandonar Vicent Vaello y Lupe Vidal el PSOE y pasar a ser ediles no adscritos.

Y es que el alcalde tiene que dar voz en cada punto tratado a un total de ocho intervinientes: a los portavoces o portavoces adjuntos de seis partidos -PP, Vox, PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem- y los dos concejales que ya no forman parte de ninguna formación.

Cambio de sillas

Vaello ha "saltado" del asiento que ocupaba y ha pasado a incrustarse entre los ediles de Per El Campello y EU-Podem, mientras que Vidal sigue conectándose por videoconferencia.

De acuerdo a la ley, ambos ediles gozan de derechos como la percepción de las asignaciones económicas fijadas por el pleno por asistencia a sesiones y el tiempo de sus intervenciones en los debates será proporcional a su importancia numérica en el conjunto de la Corporación, no pudiendo ser superior al tiempo que corresponde a un grupo municipal ni inferior a un minuto.

Vaello y Vidal también tienen derecho de participación en las comisiones informativas, con voz y voto, guardando la proporcionalidad con la representación que ostenten los diferentes grupos, así como a formular ruegos y preguntas en igualdad de condiciones que el resto de concejales y plantear mociones al pleno.

En cambio, como consecuencia de abandonar el PSOE, los dos dejarán de ostentar los derechos de tener portavoz y, consecuentemente, formar parte de la junta de portavoces. Tampoco pueden incorporarse a ningún otro grupo político o constituir otro nuevo distinto al de la candidatura por la que se presentaron a las elecciones.

Sin medios ni espacios

Su decisión lleva pareja la pérdida de la infraestructura asociada a los grupos municipales, como medios materiales y personales y espacios. Los no adscritos tampoco dispondrán de la dotación económica prevista para el funcionamiento de los grupos políticos municipales.

Por lo que respecta al pleno, el portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha justificado el apoyo al PP en las modificaciones de crédito en que cuentan con el informe de Intervención positivo. Los grupos de izquierda han votado en contra por llevar los cuatro puntos en bloque, ya que solo están de acuerdo con el aumento de las cámaras y consideran que los populares se dedican a "tapar agujeros". Los ediles no adscritos se han abstenido.

La sorpresa ha llegado con las mociones que han llevado varios partidos de la oposición, varias de las cuales han sido aprobadas. Dos de las propuestas, de Vox y Compromís, eran para modificar la tasa de recogida de residuos y limpieza urbana del municipio.

Coste del tasazo

La moción de la formación ultra planteaba iniciar el expediente administrativo para reconocer la existencia de un error en el cálculo del coste del servicio para el año o ejercicio 2025, "muy por encima del coste real del mismo", ya que el nuevo contrato no está en marcha.

Ha sido respaldada por PSOE, Compromís, Per El Campello y EU-Podem, mientras que el PP ha votado en contra y los dos concejales no adscritos se han abstenido. Los grupos de izquierda, en cualquier caso, le han leído la cartilla a Vox al recordarle que hace menos de un año votó con los populares.

También consta en la propuesta aprobar de oficio la devolución parcial del importe de la tasa correspondiente a dicho periodo a todos los contribuyentes afectados, previos los preceptivos informes económicos y jurídicos, así como que, en colaboración con SUMA, se habilite un procedimiento administrativo “específico y ágil” para tramitar estas devoluciones, ya sea mediante un pago directo de la cantidad indebidamente pagada, ya sea mediante una reducción específica y puntual del recibo de basuras a emitir en 2026.

Por su parte, la moción de Compromís plantea iniciar "de manera inmediata" un proceso de revisión de la ordenanza fiscal que regula esta tasa con el objetivo de elaborar una nueva regulación que vincule tasa de recogida de residuos a criterios ambientales, de generación efectiva de residuos y de capacidad económica de las personas contribuyentes".

El cuerpo de esta moción recoge también establecer un calendario de trabajo para llegar a modificar la ordenanza, con el objetivo que el nuevo sistema esté aprobado y en vigor como máximo el 1 de enero de 2026.

Ha salido adelante con los apoyos de PSOE, Per El Campello, EU-Podem y los dos concejales no adscritos, mientras que Vox se ha abstneido y el gobierno local del PP ha votado en contra.

Otra moción aprobada, más sorprendente todavía, ha sido la que ha impulsado EU-Podem por la que se insta al alcalde, Juanjo Berenguer, a que aporte el listado de infracciones urbanísticas sin resolver. Y es que Vox se ha abstenido, con lo que ha favorecido que saliera adelante con los apoyos del PSOE, Compromís, Per El Campello y los dos no adscritos, frente al voto en contra del PP.

La iniciativa señala que el servicio municipal encargado de hacer cumplir la legalidad urbanística "languidece" año tras año y resulta "incomprensible" que El Campello, "con una gran actividad urbanística, cuando se comete una infracción no tenga capacidad de resolver sanciones".

EU-Podem, dos de dos

Dos de dos de EU-Podem, que con el mismo sentido del voto que en la propuesta anterior por parte de todos los partidos y los dos no adscritos se ha dado el sí a la retirada de los contenedores soterrados inutilizados ahora de la urbanización El Poblet.

La propuesta señala que en el año 2007 se instalaron en la avenida Orihuela número 1, a la entrada de dicha urbanización, doce contenedores soterrados de recogida lateral. "Aunque el objetivo de este nuevo sistema electrohidráulico fuera el de evitar malos olores y aumentar la capacidad de almacenar residuos sólidos", señala el escrito, "la realidad es que han generado más problemas que soluciones, acabando el Ayuntamiento por bloquear su utilización y volviendo al sistema de contenedores tradicional".

Avenida de Orihuela de El Campello con la zona inutilizada para los contenedores soterrados / INFORMACIÓN

Los vecinos de la zona sufren la pérdida de ese espacio que se encuentra inutilizado, por lo que la retirada de esos contenedores soterrados recuperaría las plazas de aparcamiento con las que se contaba en la zona.

Compromís también hace pleno

También Compromís ha hecho pleno de mociones, ya que se ha aprobado la que ha presentado para revisar los precios del parking público Els Furs con el objetivo de estudiar una reducción de Ia tarifa máxima diaria, "especialmente para los colectivos que hacen un uso intensivo y profesional del servicio".

Con los apoyos de PSPV-PSOE, Per El Campello, EU-Unides Podem y los no adscritos y la abstención del Vox, el texto que ha salido adelante plantea también establecer tarifas diferenciadas, bonificaciones o abonos comerciales específicos, con precios reducidos para trabajadores y comerciantes de Ia zona, que favorezcan la actividad económica y mantengan Ia viabilidad del pequeño comercio local. El PP se ha quedado solo con sus votos en contra.

Parking

El tercer punto de la propuesta incluye incorporar un sistema de gestión que permita garantizar la reserva efectiva de plazas para las personas con abono mensual, mediante Ia implantación de medios tecnológicos y administrativos adecuados.

Por último, se pide crear una mesa de trabajo entre los servicios técnicos municipales, representantes del comercio local y los grupos políticos municipales, para definir conjuntamente las mejoras a introducir en el servicio, evaluar el impacto y garantizar que es aplicable la propuesta.

Las dos mociones que no han salido adelante han sido una del PSOE para que El Campello se adhiriera a la Red de Ciudades por la Bicicleta y otra de Vox para incorporar y utilizar una imagen corporativa para la hostelería en El Campello.

Y así, tras cinco horas, siete mociones, dos recesos y varios puntos en el orden del día tratados por los dos ediles no adscritos y los seis partidos que forman parte la corporación local de El Campello, se ha puesto fin al pleno.