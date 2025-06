El cura saca del armario la Virgen del Carmen de El Campello

Continúa la polémica en torno a la Virgen del Carmen de El Campello. El cura del municipio ha roto los candados y ha abierto la hornacina en la que se encontraba la imagen, según asegura la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares.

Por ello, han acudido a la Guardia Civil y han ampliado la denuncia que ya tenían puesta contra el párroco por apropiación indebida y han añadido el delito de robo, según ha avanzado la Cadena Ser y ha confirmado este diario.

Como ha informado este medio, la Comisión asegura que la talla de la Virgen es de su propiedad desde hace más de cuarenta años, en 1980, cuando la compraron, y que el cura, Pedro Juárez, tiene la imagen en la ermita Virgen del Carmen "y no nos deja que la saquemos".

Si no nos dan una garantía de devolución, no vamos a entregar nada, ni las tulipas ni las coronas" Juan Luis Ivars — Presidente de la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares de El Campello

El presidente de la Comisión, Juan Luis Ivars, explica a este medio que el religioso le envió un vídeo por wasap en el que "se veía claramente" cómo quitaba los candados, cuyas llaves están en poder del organismo festero, "y en seguida lo borró".

Dado que en la denuncia inicial pedían que la Virgen del Carmen permanezca "inmovilizada" hasta que la justicia dirima quién es el legítimo dueño, el martes 24 de junio Ivars fue al cuartel a ampliar la denuncia.

Coronas y tulipas

Ivars relata que el cura le trasladó después que había que "llegar a un buen entendimiento" y les ha pedido que devuelvan las coronas, bombillas o tulipas que ellos tienen para poder sacar en procesión a la venerada imagen para las novenas, que son la semana que viene. "Jamás se ha sacado a la Virgen para estos rezos, ahora les corre prisa porque necesitan vestirla, nos dicen que como está no puede salir", asegura.

Si el juzgado no me dice nada, abriré la puerta, romperé los candados y sacaré la Virgen" Pedro Juárez — Cura de El Campello

También el Obispado se ha puesto en contacto con el presidente de la Comisión para trasladarle la misma petición "por la paz social", pero no lo van a hacer. "Si no nos dan una garantía de devolución, no vamos a entregar nada, sería traicionarnos a nosotros y a todos los que estos años han apoyado y venerado a la Virgen", recalca.

Dueño de la imagen

Ivars asegura que el acuerdo con el Obispado pasa "por el reconocimiento de quién es el propietario de la imagen", que dejan claro que son ellos. "La única salida que nos queda es confiar en la justicia", añade.

Por su parte, el párroco, en declaraciones a TVE hace unos días, ya dejaba caer cuáles eran sus intenciones, que finalmente ha llevado a cabo: "Pusieron dos candados al armario y no sabemos dónde están las llaves; si el juzgado no me dice nada, abriré la puerta, romperé los candados y sacaré la Virgen".

Juárez dejaba claro que "no se me ocurriría secuestrar" la imagen y aclaraba que si la Comisión "no demuestra con un documento oficial" que la talla es suya, no está autorizado a cederla. "Soy el custodio", aclaraba.

La Comisión de Fiestas Estrella de los Mares se ha encargado tradicionalmente de la organización de las fiestas de la Virgen del Carmen, junto con la Cofradía de Pescadores y el Ayuntamiento, y lleva los actos religiosos. El día grande es el 16 de julio, con la tradicional procesión marinera.

Deterioro

Hace dos años, la talla pasó por un proceso de restauración dado que estaba deteriorada por el paso del tiempo. Hace unos meses, La Comisión Estrella de los Mares se dio cuenta de que se le había roto el dedo de una mano, por lo que decidieron que la talla volviera a ser arreglada.

Cuál fue su sorpresa cuando acudieron a la ermita, situada en la avenida de Carrer la Mar, y se encontraron con que el párroco "no nos la deja, dice que lo que entra allí es suyo por la ley de culto".

El Campello ha tenido siempre una profunda devoción por la Virgen del Carmen, dado el pasado marinero del municipio. De ahí el impacto que ha tenido la noticia entre los devotos y gente de la mar. Está resguardada en la ermita, que fue construida en 1960 con las donaciones y esfuerzo de los propios marineros.