El alcalde de este pueblo de Alicante recoge (y es literal) la basura por culpa de los incívicos

Cada vez son más los ayuntamientos que alzan la voz y señalan a los incívicos, aquellos que no respetan nada y tiran la basura fuera de hora o dejan vertidos junto a los contenedores.

Aigües no se libra de este tipo de comportamientos, pero lo que resulta insólito es lo que ha hecho el alcalde de este pequeño municipio de poco más de mil habitantes. Emilio Solbes ha recogido bolsas de basura que personas han dejado al lado de contenedores vacíos y las ha metido dentro.

El regidor socialista tuvo conocimiento el viernes del estado que presentaban varios puntos de contenedores, los más cercanos a la carretera, ya que en el centro del municipio no se producen estos actos.

No se me caen los anillos por echar una mano" Emilio Solbes — Alcalde de Aigües

En algunos casos, se trataba de varias bolsas de basura junto a los depósitos, algunos de ellos vacíos, y en otros casos eran restos de poda y cajas de cartón, acumulados de cualquier forma en el suelo.

Ni corto ni perezoso, decidió ponerse manos a la obra y ayudar, conocedor de primera mano de los servicios con los que cuenta el Ayuntamiento.

Subvenciones

"Las subvenciones para contratar personal cada vez son menos, a las poblaciones medianas no les afecta tanto, pero para los pueblos pequeños supone un drama".

Con unos servicios mínimos, un capataz y un trabajador, no dan abasto para combatir actos incívicos, en un periodo del año en el que, además, aumenta la población.

Restos de poda junto a contenedores de papel, cartón y vidrio / INFORMACIÓN

"Se me caía la cara de vergüenza de ver el estado que presentaban algunas zonas y no se me caen los anillos por echar una mano", asegura sin problema.

Punto limpio

Solbes recuerda que hay un punto limpio en Aigües tres días a la semana, para recepción de residuos voluminosos, poda y escombros, por lo que no entiende "por qué no lo usan, es lamentable".

Junto con otra concejala, también llenaron una camioneta municipal con decenas de cartones que estaban apilados.

Vehículo lleno de cartón que recogieron el alcalde y una edil / INFORMACIÓN

Ha habido muchos vecinos que le han dicho que no tiene que hacer este tipo de actuaciones, pero el alcalde es claro: "Sé que estoy para otras cosas, pero me toca también estar en la calle, no puedo permitir ver cómo están ciertas zonas, todo por culpa de los incívicos".

Recuerda, además, que no puede poner un policía o una cámara de vigilancia en cada zona de contenedores. Por el momento han sido dos las multas impuestas, de 300 euros, y porque han pillado in situ a los infractores.