El robo más surrealista en Aigües

Aigües ha sufrido un robo en el gimnasio municipal este lunes al mediodía. Y no ha sido un objeto de gran valor, pero sí ha dejado al Ayuntamiento tocado por el acto en sí.

El Consistorio ha informado a través de sus redes sociales y del grupo oficial de WhatsApp de un suceso que, "más que indignarnos, nos ha dejado entre perplejos y, sobre todo, dolidos".

Según cuenta, una mente "brillante" ha aprovechado la breve ausencia de un usuario, que se encontraba en el servicio, para llevar a cabo "una operación de alta estrategia": robar un sillín de una bicicleta. "No una bicicleta entera, no unas pesas, no una televisión… no: un sillín de una bicicleta. El tesoro", recalca.

Falta de respeto

El Ayuntamiento no entra a valorar el precio del objeto, aunque ya avanza que no hará rico al presunto ladrón, pero sí incide en lo que de verdad le ha dolido: "La miseria del gesto, el desprecio al bien común y la falta total de respeto hacia un espacio que es de todos".

En cualquier caso, recuerda que tanto el gimnasio como el polideportivo están dotados de cámaras de seguridad y, además, ya ha puesto el caso en conocimiento de la Guardia Civil.

"Se revisarán las grabaciones y descubriremos quién es el agraciado autor de esta brillante hazaña", afirma el comunicado aigüero, al que le "cuesta creer que esto pase en nuestro pueblo. Y por un sillín".