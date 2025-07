El exedil Lorenzo deja el PSOE de San Vicente: "Es un proyecto agotado"

El exconcejal del PSOE José Luis Lorenzo, involucrado hace cuatro años en el caso de los grupos de WhatsApp críticos y que operaban al margen del entonces alcalde Jesús Villar, ha anunciado que abandona el partido tras 14 años de militancia.

En una carta de despedida, exenta de autocrítica, asegura que ha sido "locomotora cuando ha tocado tirar del carro y vagoneta, acompañando con humildad y compromiso, o simplemente en silencio, cuando no compartía el rumbo, pero era preferible no estorbar".

Recuerda que ha formado parte de diferentes ejecutivas municipales y de la ejecutiva provincial y que el PSOE ha marcado "profundamente" su vida, convicciones y forma de entender la política y el servicio público.

Lorenzo da una versión muy personal de la polémica de los chats que dinamitaron el partido y condujeron, dos años después, a perder las elecciones municipales: "Me dolió especialmente la difusión interesada de capturas de WhatsApp descontextualizadas, llevadas a la prensa con la intención de construir una trama que nunca existió. Aun así, es cierto que reflejaban una opinión que sigo sosteniendo con claridad: San Vicente no se merecía el tipo de liderazgo que tuvo".

El exedil pone en un pedestal a otro socialista del sector crítico, Pepe Gadea, de quien dice que ha tenido "la suerte de aprender" y que "sigue siendo el mejor estratega político" de San Vicente "y como concejal un activo ejecutor de proyectos".

Asamblea local

Lorenzo, que publica la carta abierta tras los resultados de la asamblea local de este pasado domingo, en que la candidatura oficialista venció a la de los críticos, recalca que el PSOE ha optado "por perseverar en una estrategia que, a todas luces, ha dejado de ilusionar y de conectar con la realidad" del municipio.

Insiste en que los socialistas persisten en un proyecto "agotado, que camina sin alma ni dirección, convencidos de que es el camino correcto". Por ello, lo tiene claro: "No puedo, ni quiero, formar parte de esa ceguera voluntaria. Respeto las decisiones orgánicas, pero no puedo compartir un rumbo que conduce a la irrelevancia". Por último, deja constancia de que ama el PSOE, pero ya no lo considera "mi hogar".

Como ha publicado este diario, en los chats había mensajes como el de la exjefa de Prensa, Ana López, que expresaba su deseo de "cortarle el cuello" a Jesús Villar o las descalificaciones del propio Lorenzo contra funcionarios municipales.