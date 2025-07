Tirón de orejas de la oposición al alcalde de Sant Joan a cuenta de los no presupuestos

Sant Joan d'Alacant encara el segundo semestre del año y poco se sabe de los presupuestos municipales, el documento económico más importante de cada municipio porque marca los ingresos, gastos e inversiones.

En un pleno prácticamente vacío de contenido correspondiente al mes de junio, pero celebrado en julio, ha sido en el turno de ruegos y preguntas donde ha quedado plasmado, nuevamente, que el PP está solo y va a tener muchas dificultades para conseguir no ya aprobar las cuentas sino siquiera cerrarlas.

El municipio tiene los presupuestos prorrogados desde 2022 y el alcalde y edil de Hacienda, Santiago Román, no ha presentado en todos estos años un documento.

Tienen desde hace casi un mes los presupuestos y no han respirado" Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

El regidor ha recordado a los partidos de la oposición que tienen desde hace casi un mes los presupuestos "y no han respirado", por lo que ha añadido que "cuando mejor les parezca digan algo".

Esta frase ha sentado muy mal a la bancada de PSOE, Vox y Compromís, que se ha removido de sus asientos y saltado como un resorte contra el primer edil, blanco de sus críticas por encima del resto de miembros del gobierno local.

No hay documentos concretos, ¿para qué está usted si lo tenemos que hacer nosotros?" Esther Donate — Portavoz del PSOE

Primero ha sido la portavoz del PSOE, Esther Donate, quien ha asegurado que Román "no ha trabajado" el documento, "al que le faltan" la mitad de suministros por poner, la base de ejecución, la cantidad de gastos comprometidos anuales o el anexo de personal. "No hay documentos concretos, ¿para qué está usted si lo tenemos que hacer nosotros?", le ha espetado.

A continuación, el portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, ha sido todavía más crítico y ha recalcado que lo que tiene es un documento de Excel con un "esbozo" y lo que quiere es que el alcalde "trabaje" y presente unos presupuestos "completos" para poder estudiarlos.

Si no puede gestionar un ayuntamiento ni liderar un municipio, ha de dimitir y ya buscaremos a otro" Joan Ramon Gomis — Portavoz de Compromís

"No lo hace, no trabaja, ahora dice que es responsabilidad nuestra que haya o no, por supuesto que no, es suya y si no hay ni puede gestionar un ayuntamiento ni liderar un municipio ha de dimitir y ya buscaremos otro que dirija este ayuntamiento", ha reprochado.

Los de 2026

Gomis ha aseverado de forma tajante que ya no está "interesado" en los presupuestos de 2025, sino en los de 2026, porque estamos en julio, llega la época de vacaciones y en octubre "ya no hay nada que tratar".

A estas declaraciones, el primer edil del PP ha tirado de ironía: "Si no quiere un Excel ¿qué quiere? ¿un pdf, un word?". Román ha incidido en que se han pasado datos y ha justificado que si entrega un documento finalizado "cualquier ápice que se modifique crea un problema muy grande para los funcionarios, por eso es tan necesario que con los datos que tienen consulten y modifiquen, es como se trabaja".

No hay verdadera voluntad de presentar las cuentas municipales, tráigalas con todos los documentos" Gema Alemán — Portavoz de Vox

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha incidido en que "no hay verdadera voluntad" de presentar las cuentas municipales, ya que el famoso Excel no contiene ni la partida de gastos ni las bases de ejecución ni el informe de Intervención. "Se tienen que debatir las aportaciones en el pleno y no en los pasillos, tráigalo con todos los documentos", ha añadido.

Otro punto caliente ha sido la paga de productividad a los funcionarios, una retribución que se abona desde el año 2016 y que los sindicatos han alertado de que está en el aire porque el gobierno local quiere modificarla.

El alcalde ha afeado a los sindicatos que no hayan querido hablar con él y ha asegurado que no ve motivo "para echarse las manos a la cabeza", ya que el interventor "no dijo que no se iba a pagar" el fondo semestral, sino que sugirió que, dado que la partida presupuestaria para pagar la productividad no estaba dotada con esa cantidad, que se hiciera la modificación del presupuesto y se aumentara.

Donate ha replicado que la carrera profesional con la que el gobierno local dice que va a regular las pagas "no es lo mismo" y es compatible con la productividad, "una no excluye a la otra". Además, ha recordado que esa paga se aprobó en 2016, cuando el propio Román estaba en el equipo de gobierno.