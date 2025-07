La bandera LGTBIQ+, ¿arrinconada en Mutxamel?

Llega el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ y con él los actos que organizan los municipios para visibilizar y defender los derechos del colectivo. Y también las denuncias de los partidos de la oposición, que consideran que no se apuesta lo suficientemente por lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).

Compromís y Unides Podem–Esquerra Unida de Mutxamel ha denunciado la "falta de valentía" del gobierno local del PP por no colocar la bandera LGTBI+ en el balcón de la casa consistorial y, en cambio, poner un banderín en un lado del soportal.

Los grupos de izquierda, en un comunicado, han mostrado su "más profunda indignación por la carencia de compromiso, previsión y valentía" del PP, que recuerdan tampoco ha organizado ninguna lectura de manifiesto.

A pesar de que se han realizado actos y jornadas reivindicativas, consideran que el mejor lugar para reivindicar los derechos del colectivo es, como dice la moción, la puerta de la casa consistorial. "Nos encontramos ante un gobierno municipal paralizado y sin iniciativa", han reprochado.

Mostramos nuestra más profunda indignación por la carencia de compromiso, previsión y valentía del PP" Compromís y Unides Podem-EU

“Así como otros ayuntamientos gobernados por el mismo partido sí que lo hacen, en Mutxamel no. Esta falta de valentía nos hace preguntarnos si este equipo de gobierno se debe más a Vox, no olvidamos que este es el partido que sostiene a Carlos Mazón", ha declarado la portavoz de Compromís, Conxi Martínez.

Paso atrás

Por su parte, el portavoz de Unides Podem–EU de Mutxamel, Borja Iborra, ha expuesto que la "falta de visibilidad y un menor apoyo institucional" al colectivo LGTBIQ+ es "un paso atrás" respecto a los avances conseguidos en años anteriores: "No podemos tolerar esta regresión".

La agrupación pone de manifiesto una "parsimonia política y una dejadez institucional que no se puede justificar ni entender" en pleno 2025. "Mutxamel no puede continuar siendo un pueblo que mira hacia otro lado mientras se vulneran derechos y se perpetúa la invisibilización. Los derechos humanos no se negocian, se defienden", ha añadido Iborra.

Es una polémica infundada, no solo no lo invisibilizamos, es que gobernamos para todos" Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, por su parte, ha dejado claro que se trata de una polémica "infundada", ya que la moción no deja dicho que la bandera se cuelgue en el balcón.

Además, ha resaltado que el gobierno local realiza una programación durante todo el año y los presupuestos de las concejalías de Juventud e Igualdad destinan una parte importante a estas políticas. "No solo no lo invisibilizamos, es que gobernamos para todos, no nos falta valentía", ha destacado.