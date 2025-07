El PSOE de El Campello perderá algo más que dos concejales

La marcha del PSOE del El Campello de los concejales Vicent Vaello y Lupe Vidal no ha supuesto únicamente dejar dañada la imagen del partido del puño y la rosa en el municipio.

El grupo socialista va a perder también una asignación económica anual que percibía por los cuatro ediles con los que contaba hasta hace una semana.

El PSOE tiene un componente fijo de 3.600 euros al año, que no va a cambiar. Pero el componente variable es la cantidad que se va a ver seriamente afectada.

Así, el PSOE contaba con 7.200 euros por los cuatro ediles, Vaello, Vidal, Raquel Marín y Yeray Hernández, y va a perder 3.600 euros, 1.800 por cada uno de los ediles que se han bajado del barco socialista; de este modo, el componente variable se queda en 3.600 euros.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha convocado un pleno extraordinario para el viernes, 4 de julio, para aprobar el régimen retributivo que le corresponde al PSOE tras la marcha de Vaello y Vidal.

Asistencia a sesiones

Los dos ediles pasaron a ser no adscritos y el pleno ordinario de junio reconoció su nueva condición a todos los efectos administrativos y orgánicos. De acuerdo a la ley, ambos pasan a tener derechos como la percepción de las asignaciones económicas fijadas por el pleno por asistencia a sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte.

El tiempo de sus intervenciones en los debates será proporcional a su importancia numérica en el conjunto de la Corporación y no podrá ser superior al tiempo que corresponde a un grupo municipal ni inferior a un minuto.

Vaello y Vidal también tienen derecho de participación en las comisiones informativas, con voz y voto, guardando la proporcionalidad con la representación que ostenten los diferentes grupos, así como a formular ruegos y preguntas en igualdad de condiciones que el resto de concejales, y plantear mociones al pleno.

No en un nuevo grupo

Como consecuencia del abandono del PSOE, los dos dejan de ostentar los derechos de tener portavoz y consecuentemente formar parte de la junta de portavoces. Tampoco pueden incorporarse a ningún otro grupo político o constituir otro nuevo distinto al de la candidatura por la que se presentaron a las elecciones.

Su decisión lleva aparejada la pérdida de la infraestructura asociada a los grupos municipales, como medios materiales y personales y espacios. Los no adscritos tampoco disponen de la dotación económica prevista para el funcionamiento de los grupos políticos municipales, así que los 1.600 euros por edil no los van a percibir.

Amenazas

Vaello anunció su marcha del PSOE denunciar el "desprecio" con el que le había tratado la agrupación local, hasta el punto de asegurar que le había amenazado con sanciones internas: "Eso no es democracia".

Por ello, dejaba claro que no iba a ser "cómplice" de esta situación y justificaba conservar el acta y su paso a edil no adscrito porque "defiendo un programa y la gente me dice que tengo que continuar, seguiré con más libertad pero con el mismo compromiso".

Días después fue Vidal la que dio a conocer que también se iba, y lo hizo cargando contra los socialistas, a los que acusó de ocultarle "información y dificultar el trabajo"