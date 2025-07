Sant Joan toma una decisión sobre el mercadillo ambulante

Misterio resuelto. El mercadillo ambulante de Sant Joan d'Alacant, que acude todos los sábados al municipio, se va a quedar definitivamente en la plaza de L'Ordana.

Estos puestos de venta de ropa, textil o utensilios varios han estado ubicados allí, junto con los puestos tradicionales, desde el pasado mes de septiembre, con motivo de las obras de remodelación del mercado municipal.

Ahora, una vez finalizados los trabajos y próxima la fecha de inauguración y apertura de la moderna instalación, los puestos de alimentación (pescado, panadería o carnicería) y la cafetería volverán desde L'Ordana a su renovada "casa", en la calle del Mercat.

Pero el mercadillo de los sábados no hará el mismo viaje, admitió el concejal de Comercio, Manuel Nieto, a preguntas de la oposición en el último pleno ordinario.

El concejal de Comercio y el alcalde, el día de la firma del acta de recepción de las obras / INFORMACIÓN

"La mayoría me han dicho que están muy contentos, que están vendiendo más que nunca y que se quieren quedar allí, he hablado con vecinos y me dicen lo mismo, que viene clientela de alrededor del pueblo, deja el coche en el aparcamiento de abajo y compra", recalcó.

Tras insistir el concejal del PSOE Daniel Amores sobre la ubicación del mercadillo de los sábados, Nieto afirmó que se quedan en la plaza de L'Ordana.

Para el edil socialista, esta decisión es una equivocación porque los puestos del mercado necesitan que los ambulantes estén en el mismo sitio que ellos. "Nos han dicho una frase que es lapidaria, que les matan si se los quitan porque buena parte de su facturación se nutre de esos sábados", incidió Amores.

Deficiencias

Amores sacó también a relucir otras quejas que les habían llegado por parte de los placeros referentes al renovado inmueble, con algún que otro azulejo roto y otras pequeñas deficiencias.

"Los comerciantes no se pueden quejar de nada", aseguró el edil de Comercio, que añadió que está cada día en contacto con ellos para lo que necesitan.

Nieto explicó que el traslado de los once comerciantes desde la plaza de L'Ordana hasta el remozado mercado se puede realizar en "dos o tres días" y que está a expensas de que Iberdrola vuelva a dar de alta los contratos para realizar el cambio.

Inauguración

El alcalde, Santiago Román, por su parte, ha marcado como fecha de inauguración el sábado 19 de julio, aunque "no tiene que ser esa", ya que dependerá de cuándo tenga lugar el traslado de los puestos.

El portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, por su parte, preguntó al concejal del área si hay previsto algún programa estratégico de comercio o se ha hecho un estudio de mercado porque "hay vida más allá del mercado".

Nueve meses es el tiempo que ha durado todo el proceso de las obras de remodelación, ampliación y modernización del mercado municipal, un inmueble que construyó en 1964 el prestigioso arquitecto alicantino Juan Antonio García Solera.

Las obras, incluidas en el proyecto "Sant Joan d'Alacant, Cerca de Todo, Sostenible y Comprometido con la Economía Local", financiado con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, han tenido un importe de 1.697.657 euros, de los que el 80% proceden de fondos europeos y el 20 % restante, unos 340.000 euros, lo ha aportado el Ayuntamiento.