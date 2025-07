Alto voltaje en El Campello entre PSOE y exPSOE: De la "vergüenza por aferrarse al sillón" al "no seguir de rodillas"

Pleno tenso el de este viernes en El Campello, que se ha celebrado para reasignar el componente variable anual que le corresponde ahora al PSOE tras el abandono del partido de los ediles Vicent Vaello y Lupe Vidal y su pase a no adscritos.

Ha sido una sesión extraordinaria, que ha durado poco más de veinte minutos, la mayoría de ellos con dardos envenenados entre la portavoz adjunta y líder de los socialistas campelleros, Raquel Marín, y los dos concejales que hasta hace un mes estaban en sus filas.

El PSOE tenía una asignación variable de 7.200 euros por los cuatro ediles, Vaello, Vidal, Marín y el portavoz, Yeray Hernández, y va a perder 3.600 euros, 1.800 por cada uno de los ediles que se han bajado del barco socialista.

La portavoz adjunta de los socialistas ha empezado su intervención dejando claro que lo ocurrido con los no adscritos se trataba de un "caso claro" de transfuguismo y ha recordado sentencias firmes del TSJCV y del Supremo, que recogen que esta acción se produce cuando un concejal abandona el partido con el que se presentó a las elecciones.

(A Vaello y Vidal) Es una vergüenza que se quieran aferrar al sillón, han traicionado a los votantes" Raquel Marín — Portavoz adjunta del PSOE de El Campello

"Estamos ante una traición al compromiso de los votantes y ante un acto que atenta contra la voluntad de las urnas", ha expuesto Marín, que ha añadido que el Pacto Antitransfuguismo expone que un edil no puede mejorar su situación económica o administrativa por abandonar su grupo.

Oportunismo

La edil socialista ha reprochado que reducir los recursos al partido sería "castigarle dos veces": por un lado, por la pérdida de personas al "quedarse con el acta ediles a los que no les pertenece"; por otro, porque se quedan sin el dinero que les corresponde por el respaldo electoral "y no por el oportunismo de quien rompe el proyecto".

Vaello, en su turno de palabra, ha sacado todo lo que tenía guardado desde hace meses y ha puesto en marcha el ventilador contra el PSOE local y provincial: "Se me acusa de tránsfuga, pero no lo soy, soy una piedra en el zapato de quienes se creían con derecho a repartirnos a dedo, tránsfuga es quien entrega su lealtad al mejor postor para ganar sillones".

El exedil del PSOE, y hasta hace un año cabeza visible del partido, ha recalcado que sigue con el mismo proyecto y que quién ha cambiado ha sido el aparato del partido, "que dejó de escuchar al pueblo para poner a los suyos, yo no acepté imposiciones ni bajé la cabeza".

(A Marín) Llamas tránsfuga a cualquiera que no os baila el agua, yo le llamo tener dignidad" Vicent Vaello — Edil no adscrito y ex del PSOE

Vaello, en referencia a las listas para las elecciones municipales y autonómicas de 2023, ha indicado que El Campello "fue usado como moneda de cambio en despachos de Alicante y Valencia, pisotearon la voluntad de nuestras bases, manipularon ejecutivas y pusieron gestoras por decreto", por lo que entiende que no debe el acta al PSOE sino "a quienes confiaron en mí, yo no me he movido del sitio, algunos no reconocen el proyecto ni el partido".

Tránsfugas

Ha requerido a Marín que deje "de dar lecciones que no has aplicado en tu vida" y ha incidido en que esta llama tránsfuga "a cualquiera que no os baila el agua, yo le llamo tener dignidad".

La otra edil no adscrita, Lupe Vidal, no se ha quedado atrás en sus reproches al PSOE, ha suscrito "al 100 por 100" las palabras de Vaello y ha añadido que "prefiero seguir de pie y no de rodillas a imposiciones cuestionables".

Tengo la conciencia muy tranquila, voy a defender lo que he creído siempre y no por un sueldo" Lupe Vidal — Edil no adscrita y ex del PSOE

En el segundo turno de palabras ha subido la tensión entre ambos, mientras el gobierno local y el resto de la bancada de la oposición asistían atónitos a cómo los que fueron antiguos compañeros del partido del puño y la rosa se tiraban los trastos a la cabeza.

Para Marín, es "una vergüenza que se quieran aferrar al sillón", ha sostenido que sin propuestas "no se puede representar a nadie" y ha considerado "de mal gusto meterse con su partido que le ha dado todo". Por ello, ha vuelto a pedir a los no adscritos que entreguen sus actas: "Empecemos a entender la dignidad como irse a casa a tiempo".

Sin proyecto

A Vaello le ha resultado "raro" que se hable de proyecto cuando las propuestas socialistas "han brillado por su ausencia" y ha explicado que dignidad "se tiene cuando una persona es coherente con sus palabras".

Por su parte, Vidal, sobre la acusación de aferrarse al sillón, ha asegurado tener la conciencia "muy tranquila" y ha destacado que va a defender "en lo que he creído siempre y no por un sueldo".

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha afirmado que la propuesta que se traía al pleno "no intenta castigar" al PSOE, simplemente hay que aplicar la ley de bases. Finalmente, con los votos a favor de PP, Vox, Per El Campello y Compromís, las abstenciones de EU y los no adscritos y el rechazo del PSOE, se ha aprobado el recorte de 3.600 euros anuales al grupo socialista.

Comisiones

El pleno también ha determinado la incorporación a todas las comisiones informativas de los dos concejales no adscritos, con los votos favorables de PP, PSOE, Vox, Compromís y Per El Campello, y las abstenciones de EU-Podem, Vaello y Vidal.

También se ha aprobado, a los efectos de garantizar la proporcionalidad en la representación de las comisiones, la utilización del sistema de voto ponderado previsto en la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, de tal manera que el voto compute en los mismos términos que su representación plenaria.