Reyes Baeza, primera mujer oficial de El Campello: «Nunca me he sentido excluida en la Policía Local»

Reyes Baeza cuelga el uniforme después de 35 años de policía local. Fue la primera mujer que alcanzó el cargo de oficial en El Campello.

¿Cómo fueron los comienzos?

Empecé con 21 años en 1985 de interina en Sant Joan, fui la primera mujer y tuve que luchar para tener el mismo uniforme que los hombres. Recuerdo que me querían poner un bombín, tipo de los ingleses, pero yo siempre he sido muy guerrera, no estaba de acuerdo y aceptaron que llevara la gorra de plato, como todos.

¿Cómo era el trato con sus compañeros? ¿Se ha sentido excluida por ser mujer?

Jamás. Ni siquiera al principio, que no teníamos ni vestuario para cambiarnos. Siempre me he sentido una más con los compañeros. Cuando empecé había otra generación de policías que tenían ya una edad y notabas como que intentaban cuidarte.

¿Conciliación ? Dejaba a mis hijos en el colegio por la mañana y ya no los volvía a ver hasta el día siguiente» Reyes Baeza

Ha pasado por muchas unidades a lo largo de su trayectoria y también tuvo hijos, ¿tuvo dificultades?

No es lo mismo tener hijos en el año 90 que ahora. Entonces los hombres tenían dos días de paternidad. Mi marido también era policía y nos buscábamos la vida. Él estaba en un turno y yo en otro y nos fuimos apañando, pero lo de lo del embarazo en las mujeres sigue siendo un hándicap.

De conciliación ni hablamos.

La conciliación en mi caso fue porque mi marido estaba en un turno y estaba en otro. He trabajado muchísimos años en el turno de tarde y yo dejaba a mis hijos en el colegio por la mañana y ya no los volvía a ver hasta el día siguiente.

En el año 2006, ya como oficial, creó el Servicio Integral de la Mujer. Habrá tenido casos muy duros.

Muy duros, no te imaginas, estábamos una compañera y yo, tomábamos las denuncias. Gente joven, mayores, con más dinero, pobres... la violencia machista aparece donde menos te lo esperas. Golpes, palizas, amenazas, insultos, y muchas no se atrevían a denunciar.

¿Qué balance hace?

Había muy buena predisposición, pero cuando se hace una ley, la del año 2004 de protección integral a la mujer, había que poner una partida presupuestaria que fuera grande. Al final los municipios se desbordaban, no había suficiente dinero para ayudar a las mujeres y sus hijos porque el maltratador lo primero que hace es aislarla y, luego, aislarla económicamente. Entonces, muchas mujeres no dan el paso porque no tienen esa independencia económica.

Ser policía ¿es vocacional?

Sí, tiene que gustarte. Yo desde pequeñita quería ser policía, quizá por mi forma de ser, muy activa. Tienes unos riesgos, llevas un arma, cuando patrullas vas en pareja y tienes que estar muy compenetrado, su vida depende de mí y mi vida depende de mi compañero.

¿Hay diferencias entre un policía y una policía?

Para mí la pareja perfecta es un hombre y una mujer porque somos distintos. El hombre a lo mejor tiene más fuerza física y la mujer más psicología, entonces es un tándem que, cuando vas a un servicio, funciona, no se trata de hacer de poli malo y poli bueno.

Un buen policía es aquel que va dentro del vehículo, hablando con su compañero, pero siempre alerta" Reyes Baeza

¿Una es policía las 24 horas?

Sí. Aunque no quieras. Fuera de servicio he tenido que intervenir varias veces. Me acuerdo de una vez que estaba con mi marido y mis hijos en el semáforo de la gasolinera de la entrada de El Campello, entonces no había ni rotonda. Había un matrimonio mayor que había bajado y de repente veo como para un coche, baja el acompañante, abre la puerta y les cogen el bolso. Yo bajé en marcha del coche y empecé a correr detrás de él mientras gritaba ¡alto, policía! Tiró el bolso y el conductor le recogió en la carretera y huyeron. Fue algo instintivo, no piensas en las consecuencias.

Siempre alerta.

Para mí un buen policía es aquel que va dentro de un vehículo, que va hablando con su compañero, pero que sabe lo que está pasando fuera. Esa ha sido siempre mi premisa. Puedo estar patrullando, atendiendo la emisora, pero tengo las antenas puestas por si algo anormal, un gesto raro...