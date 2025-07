Una app de reciclaje por puntos en El Campello, la Marina Alta y Baixa

El Consorci Mare ha presentado Consorci Mare Citizen, una app de reciclaje, fácil, intuitiva y gratuita que busca fomentar el uso de los ecoparques y de las islas ecológicas e impulsar el reciclaje en los 52 municipios de la Marina Alta y Baixa y en El Campello, donde está situada la planta del basuras.

La aplicación permitirá acumular puntos a los usuarios y premiar a los que reciclen más, aunque todavía no están definidas ni las cantidades de puntos necesarias ni aprobado el sistema de bonificación, ya que están pendientes de una reunión con los técnicos.

"Hemos hecho una previsión de más de 200.000 euros para este 2025 en concepto de bonificación por puntos", ha informado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, en la presentación de la app en el vertedero de Les Canyades de El Campello.

Eso sí, los puntos que se canjearán por bonificaciones no serán por tirar a los contenedores la basura, el papel y cartón o el vidrio, sino por llevar a los ecopaques e isalas residuos como pilas, pinturas, disolventes, lámparas, bombillas, aerosoles o telas.

Las bonificaciones no van a repercutir en el recibo de la basura, ya que son los ayuntamientos quienes establezcan el criterio

Además, estas bonificaciones no van a repercutir en el recibo de la basura, que desde este año ha subido de manera descomunal en la mayoría de municipios de la provincia. "El Consorci no tiene autonomía porque las tasas son municipales, lo que haremos al acabar el año es hacer un listado por municipios y se realizará el ingreso al ayuntamiento correspondiente, no al individuo", ha explica Gnzález de Zárate.

Las funcionalidades de la app son múltiples: geolocaliza las diferentes infraestruturas con las que cuenta el Consorcio y ofrece información al usuario sobre los diferentes residuos domésticos y sobre las instalaciones más adecuadas para depositarlos.

A un solo clic

De esta forma, con un solo clic, los habitantes podrán, por ejemplo, saber dónde depositar su viejo transistor o cuál es el ecoparque más cercano.

Pero este "hito", como ha definido la aplicación el presidente del Consorci Mare, va más allá: funcionará como una cuenta ambiental, es decir, una plataforma donde se registrarán las visitas que ha realizado cada habitante a la red de ecoparques y los residuos que se ha depositado en estas instalaciones.

“Seguimos apostando por la digitaliación del Consorci MARE y por la mejora de nuestros servicios. Gracias a esta app, la ciudadanía podrá acceder a su cuenta ambiental desde su móvil o portátil y recibir bonificaciones por ello”, ha explicado Zarate.

Personas o residuos

Los datos recopilados a través de Consorci Mare Citizen serán de utilidad para los ayuntamientos, que podrán conocer exactamente el uso que hacen sus habitantes de cada una de las instalaciones, el número de personas que las utilizan o los residuos que depositan en ellas.

La herramienta es sencilla, solo es necesario descargar la app en el móvil o tablet, registrarse como usuario y, a partir de ese momento, empezar a utilizar esta plataforma cada vez que se deposite algún residuo en los ecoparques móviles o fijos del Consorci Mare o en las islas de reciclaje.

De momento, solo está disponible en Google Play, pero en dos o tres días, explican, se podrá encontrar también en Appel Store. Un equipo de educación ambiental se encargará de visitar cada uno de los 52 municipios e informará a los usuarios de la entidad de gestión de las basuras sobre esta app y su uso.