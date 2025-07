El PP de El Campello saca adelante los presupuestos para 2025 con el espaldarazo de Vox

Sin sorpresas. El equipo de gobierno de El Campello, liderado por el PP, ha aprobado este jueves en un pleno extraordinario los presupuestos municipales para el ejercicio 2025, que ascienden a 39.144.000 euros, con el único respaldo de Vox. El resto de formaciones -PSOE, Compromís, Esquerra Unida-Unides Podem, Pel Campello y los dos ediles no adscritos- han votado en contra, criticando duramente la falta de diálogo y negociación previa.

El alcalde y concejal de Hacienda, Juanjo Berenguer, ha defendido unas cuentas centradas en el refuerzo de los servicios públicos y el mantenimiento de las infraestructuras municipales, en línea con el Plan de Inversiones de 22 millones aprobado el año pasado, cuyas primeras obras comienzan ahora a ejecutarse tras el proceso administrativo correspondiente.

En el capítulo de personal, el presupuesto contempla una partida de 16.854.292,49 euros, lo que representa un 43,06 % del total y un aumento del 9,62% respecto al ejercicio anterior. Este incremento responde a la implantación de la carrera profesional y a los complementos de productividad para la plantilla municipal.

El capítulo 2, dedicado a gastos corrientes en bienes y servicios, también experimenta un crecimiento del 8,01 %, alcanzando los 19.413.937,98 euros. En esta partida se incluyen el mantenimiento integral de los colegios, limpieza urbana, zonas de juegos infantiles, edificios públicos, saneamiento, ayudas sociales, seguridad en playas (741.000 euros), atención a personas vulnerables, gestión de residuos (240.000 euros en concepto de impuesto estatal) y control de colonias felinas (62.000 euros), entre otros servicios.

También se han consignado fondos para proyectos en el ámbito educativo, como la Escola Matinera y ayudas a AMPA y estudiantes (160.500 euros), así como subvenciones deportivas (más de 570.000 euros), y apoyo a entidades culturales, consorcios y organismos comarcales.

"Sin diálogo ni consenso"

Durante el debate plenario, los grupos de la oposición coincidieron en denunciar la falta de consenso y transparencia en la elaboración de las cuentas. El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, advirtió que el presupuesto "incumple la Ley Reguladora de Haciendas Locales, lo que podría acarrear sanciones del Ministerio. La financiación prevista compromete futuros presupuestos y podría obligarnos a aprobar un plan económico-financiero. Además, no responde a las necesidades reales del municipio ni de sus vecinos", denunció.

Desde Compromís, su portavoz Cristina Boix cargó contra el equipo de gobierno: "No habéis querido negociar, ni pactar, ni hablar. La responsabilidad comienza por quien gobierna. Ni siquiera habéis compartido un borrador. Estos presupuestos no representan al pueblo".

Por su parte, Pedro Mario, portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem, anunció que presentarán alegaciones: "Seguiremos trabajando para que se escuche a muchos vecinos de El Campello". Desde Pel Campello, Paco Toni Palomares subrayó que "es preferible que salgan unas cuentas consensuadas a que se aprueben con calzador. Intentaremos aportar en las alegaciones todo lo que consideramos necesario".

Los ediles no adscritos también se mostraron críticos. Guadalupe Vidal calificó el presupuesto como "un documento de apenas cuatro meses de vigencia, que acabará prorrogándose. Los esfuerzos deberían centrarse ya en las cuentas de 2026, aprobadas en tiempo y forma". Igualmente, Vicent Vaello añadió que "no puede hablarse de consenso cuando el presupuesto se presenta en julio, sin margen ni negociación previa, y además incompleto".

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, justificó su apoyo a las cuentas, y paradójicamente lamentó la falta de participación del resto de grupos: "Echamos en falta que no hayan participado, pero es porque no han querido. Si sabían que iban a votar no, podrían haberse ahorrado toda esta conversación".