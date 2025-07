Una empresa centenaria gestionará el mantenimiento de jardines de Muchavista y Zona Norte de El Campello

El mantenimiento de parques y jardines de las áreas de Muchavista y la Zona Norte de El Campello cambiarán de manos este agosto. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este lunes el contrato de mantenimiento y conservación de estas zonas verdes a la empresa “Agricultores de la Vega de Valencia”, una mercantil del sector medioambiental con más de un siglo de historia.

El contrato, que arrancará en agosto, tendrá una duración de cuatro años, con un coste anual de 561.324,04 euros (IVA incluido), lo que eleva el presupuesto total hasta los 4,6 millones de euros. Este servicio afecta exclusivamente a las zonas de Muchavista y la Zona Norte, las únicas áreas donde el mantenimiento de jardines está externalizado. El resto del casco urbano sigue siendo atendido directamente por los servicios municipales.

Una empresa centenaria

“Agricultores de la Vega de Valencia” es una empresa fundada en el año 1900 y con una extensa trayectoria en el ámbito medioambiental. Su actividad abarca desde la limpieza de espacios públicos y privados, la gestión integral de residuos, hasta el mantenimiento de instalaciones depuradoras de aguas. Actualmente, opera en la Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco, Murcia, Galicia, Asturias, Extremadura, Baleares y Madrid.

Para El Campello, la firma ha presentado una propuesta que incluye la implantación de un sistema automatizado de riego mediante caracterización, enfocado a la sostenibilidad y el respeto medioambiental, así como propuestas de remodelación de algunas de las zonas verdes.

Adjudicación

La decisión llega tras un proceso administrativo marcado por la impugnación y posterior intervención del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha sido determinante en el desenlace del concurso. La empresa adjudicataria, “Agricultores de la Vega de Valencia”, fue inicialmente excluida del proceso por considerarse que su oferta económica era “anormalmente baja”. Los técnicos municipales estimaron en su informe que no había quedado "justificada adecuadamente" y, en consecuencia, descartaron la propuesta por baja temeraria.

No obstante, la mercantil recurrió esta exclusión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio, que resolvió a su favor. En su dictamen, el tribunal concluye que la exclusión no estaba “suficientemente motivada” y que no se justifica la “inviabilidad” de la ejecución del servicio con los términos ofrecidos por la empresa. Además, el texto señala “inconsistencias” en los informes técnicos del Ayuntamiento, lo que, a juicio del tribunal, “debilita la fiabilidad del análisis”. Ante esta resolución, el consistorio ha aceptado el dictamen y ha propuesto formalmente la adjudicación a la empresa que ganó el recurso, según han confirmado fuentes municipales. De hecho, el contrato que ahora se renueva llevaba prorrogado de forma forzosa desde el año 2019.