Rafael Galvañ, decano de los marineros de El Campello, celebra los 100 años

Rafael Galvañ Esplà, el decano de los marineros de El Campello -y de Alicante- acaba de cumplir 100 años en la más estricta intimidad, recuperándose de un proceso vírico que le ha tenido unas semanas en 'reparación', pero no por eso dejando de expresar su enojo con los Instituciones (...) “por no haber tenido el reconocimiento que se merecen los hombres del mar. ¡Y me iré sin verlo!”, se lamenta Rafael 'felip', como se le conoce popularmente en su localidad.

Nacido un 26 de julio de 1925 en pleno centro de la calle de la Mar (Paseo marítimo esquina c/ Colon), desde su más tierna infancia compaginó la escuela con la pesca litoral, hasta que con 14 años se enroló en la 'Santa Teresa', una barca de vela, de tan sólo 12 metros de eslora -longitud-, que hacía la temporada del bonito en aguas marroquíes del Atlántico occidental (Larache y Agadir). Con posterioridad continuó la profesión en embarcaciones de motor, primero como marinero y después de mecánico naval.

Terribles condiciones

“Las condiciones de vida en aquellas frágiles barcas eran terribles, sin protección alguna en cubierta, expuestos a las inclemencias del tiempo y arriesgando la vida para conseguir el sustento de la familia. En el ‘laud’ que mandaba mi padre, un golpe de mar se llevó a dos marineros; y él se salvó porque iba atado a la ‘manovella’ -caña- del timón. Pero allá, bajo la mar, se han quedado un montón de hombres y niños”, recuerda compungido el sr. Galvañ.

Al moll pesquer. / Julià P. Soler

Por aquellos años cuarenta del siglo pasado, la salubridad y las medidas higiénicas a bordo brillaban por su ausencia, conforme nos explica: “En el 'ranxo', un pequeño habitáculo de unos cuatro metros de largo por dos de ancho, convivíamos la tripulación (6 a 8 hombres), los sacos de víveres y el pescado seco, además de la cocina de carbón. Y como no disponíamos de inodoro, ni nada por el estilo, las 'necesidades' humanas las hacíamos por encima de la orla -borda-, con el peligro que eso tenía, como les ha pasado a muchos pescadores que, estando de guardia de noche, no se ha vuelto a saber nada de ellos”.

Actor a los 97 años

Dotado de una portentosa memoria e inusitada lucidez mental, su intervención en la presentación del libro ‘Esplendor i Ocàs del Pòsit Pescador’ (Julià G. Soler, 2021), por su verbo fácil y sentido del humor, sorprendió y cautivó al público asistente. De este modo, a sus 96 años pasó de ser un anónimo ex-marinero a protagonista de reportajes en varios medios de comunicación escritos y audiovisuales, además de actor principal masculino de la película-documental 'Yrina' (Daniel Alberola, 2022).

“Desde hace cuatro años me ha cambiado la vida. Ahora todo el mundo me conoce y son muchas las personas que vienen a saludarme y a interesarse por mi salud. Y que se sorprenden cuando se enteran de la edad que tengo”, confiesa orgulloso 'el capitán', como también lo conocen los actuales convecinos, por su característica gorra de marino y la insignia del Athletic en el pecho.

Otra faceta peculiar de bueno de Rafael Galvañ es su pasión por fútbol. Acérrimo 'león' rojiblanco desde que tiene uso de razón, en abril del 2023, con casi 98 años, visitó por primera vez el estadio 'San Mames' y allí, después de departir con 'viejas glorias' del Athletic Club de Bilbao, como Iríbar o Goico, fue recibido por el presidente Jon Uriarte y asistió como invitado de honor al derbi entre bilbaínos y donostiarras, con victoria atlética, pronosticada por él en la víspera del partido.

Vida mesurada y buena sanidad

Interpelado por los posibles motivos de su longevidad, responde que podría deberse al hecho de haber llevado una vida mesurada y a la mejora del nivel de vida y la medicina.

“Me dejé de fumar joven porque notaba que me perjudicaba, tampoco me he pasado con el alcohol, sólo un poquito de vino comiendo y lo suficiente. Mi base alimentaria se pesca de todo tipo, mientras que de carne en coma poquita y sin grasa. También hace que la vida de ahora no tiene nada que ver con la de la guerra y posguerra, cuando no había de nada; y lo poco que había no podías comprarlo, porque no teníamos dinero. Pero, por encima de todo la sanidad pública, que 'debe tener en un pedestal. Yo sufrí un ictus en el 2010 y, quince años después, estoy aquí gracias a los médicos y al cuidado de mi hija Pina y los nietos Antonio y Mar, como de mi hijo Rafa”.

De esa enfermedad le ha quedado una disfunción motriz que le obliga a utilizar un andador, aunque no le impide estar todo el día en la calle.

Falta de reconocimiento

Volviendo la vista atrás, echa de menos algunas cosas. La primera la falta de reconocimiento institucional al mundo de la mar.

“Cómo puede ser que, en todos estos años, un pueblo tan importante en la pesca como ha sido el Campello, con la mayor flota de toda la costa mediterránea (el historiador Figueras Pacheco cita doscientas de embarcaciones y mil tripulantes, datos impresionantes para el año 1913); ¡cómo es que no se ha conservado ninguna barca; ni se tiene un museo, como otras localidades; ni los hombres del mar han tenido ningún reconociendo público, ni del Ayuntamiento ni de la Cofradía, por toda la riqueza que han generado y los sufrimientos y las desgracias que han sufrido?”, se pregunta incrédulo Rafael 'felip'.

Laüt ‘Santa Teresa’, any 1958. / CONFRARIA PESCADORS

Verdaderamente, nunca se ha valorado esta profesión, tan dura y sacrificada, como ignorada y desconocida para el resto de la sociedad. Una industria pesquera que fue la principal fuente de riqueza de El Campello a lo largo del siglo XX, y de la que han derivado gran parte de la prosperidad y bienestar de que se disfruta hoy en día.

“La otra son los familiares y amigos que ya no están. De aquella época ya no queda casi nadie y eso me da mucha pena. Pero, por otra parte, me quedo con la estima de la familia y las muchas personas que me muestran su cariño. Hoy han estado todo el día llamándome por teléfono felicitándome por el centenario. Y esto es muy de agradecer”, concluye feliz Rafel Galvañ Esplà, el capitán Rafael “felip”. Felicidades y por muchos años.