La oposición de Sant Joan bloquea proyectos del alcalde ante la falta de presupuesto en una sesión bronca

Tensión en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. El pleno celebrado este lunes ha destacado por la soledad del PP, partido que gobierna en minoría en esta localidad, que no ha conseguido el beneplácito del resto de grupos para aprobar dos modificaciones de crédito por valor de 583.000 euros.

En concreto, el gobierno local que lidera el alcalde Santiago Román pretendía acudir a los remanentes para desarrollar tareas de “rehabilitación y regeneración urbana” en los barrios de Niza y Navarregui por 296.083,72 euros, otros 130.000 bajo el concepto “productividad especial Policía Local” y otras cantidades en cuestiones como “suscripciones software de soporte vertical informática” o aportaciones al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Alicante.

Todas estas propuestas no se podrán materializar tras el rechazo que han explicitado los grupos de la oposición. PSOE y Vox han votado en sentido negativo, mientras que Compromís se ha abstenido. La razón por parte de las tres formaciones es la exigencia de que se presenten unos presupuestos municipales en los que se contemplen estas y otras partidas. Cabe recordar que el consistorio no cuenta con presupuestos desde el año 2022, aún en la anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba junto a Ciudadanos (y el partido naranja estaba liderado, precisamente, por Santiago Román, ahora alcalde con el PP).

Pleno bronco

El rechazo a las propuestas del gobierno local se ha traducido en varios rifirrafes, especialmente entre el PP y el PSOE. La portavoz del principal partido de la oposición, Esther Donate, ha recordado que “este año ya se han gastado 3,5 millones de euros con cargo a remanentes”, un recurso “excepcional” que, según sus argumentos, se utiliza “cuando se tienen presupuestos y vienen cargos sobrevenidos”. Donate ha insistido en que “lo prioritario es el presupuesto”, y ante tal afirmación Román ha dado la palabra al secretario del Ayuntamiento para que confirmara que su presentación está a la espera de su informe”.

El alcalde, además, se ha defendido contestando que “los datos del presupuesto los tienen desde hace un mes y medio”. En este momento, y ante la reacción irónica de los socialistas, Román les ha reprochado su actitud pidiendo que no se rieran y acusándolos de no hablar con el equipo de gobierno. Sin embargo, Donate ha asegurado que “en julio de 2023 iba a traer los presupuestos y aún no los ha traído”, y ha señalado que el alcalde convocó a los portavoces en marzo “a una única reunión” sobre las cuentas municipales en la que “solicité toda la información” sin obtenerla.

Por su parte, Román ha justificado las propuestas de modificación de crédito dado que “si se incluyen en el presupuesto”, tal como la oposición exigía en el caso de la rehabilitación de barrios, “éste puede retrasar uno o dos meses más su aprobación”.

En cuanto a la otra modificación de crédito, que sumaba 160.000 euros de los cuales 130.000 eran para cubrir la productividad especial de la Policía Local, el alcalde explicaba que se pretendía compensar “las horas que dedican a eventos que se acaban de realizar” en jornadas como la de Santa Faz u Hogueras “y que no están dentro del presupuesto”. “Si modificamos el presupuesto cada vez que hay productividad especial por parte de la policía o de cualquier otro departamento el presupuesto no se modificaría jamás”.

La disputa dialéctica entre los dos grupos con más representación llegó a su punto álgido cuando la portavoz del PSOE señaló al alcalde “por no licitar el contrato de limpieza, las escuelas deportivas, por no equiparar a las trabajadoras de dependencia su salario” y por no aprobar el presupuesto durante la actual legislatura. Después de que Donate tildara a Román de “incompetente”, el máximo representante municipal responsabilizaba al PSOE de haber votado”en contra del cobro de los trabajadores de escuelas deportivas” y de haber provocado “un pago de 8.000 euros en intereses de demora” a la empresa responsable. “Es para quitárselo del sueldo”, exclamaba Román, que decía que “el PSOE aún no asume la derrota electoral”. “Se equivocan, pero lo entiendo. Son ustedes socialistas”. Donate elevó el tono afirmando “no entender como el cuello le cabe en la camisa del morro que tiene usted”, y afirmó que "los trabajadores de la empresa de escuelas deportivas no cobran porque el concejal de Deportes no licitó las escuelas, porque" la Concejalía de "Hacienda no puso el dinero para licitar y porque el alcalde no trajo la licitación al pleno".

Vox y Compromís, también en contra

Las otras dos formaciones con presencia en el pleno se distanciaron de la propuesta del alcalde. Gemá Alemán, portavoz de Vox; y Joan Ramon Gomis, homólogo en Compromís, solicitaron la presentación de unos presupuestos municipales y rechazaron las modificaciones de crédito como sistema para gobernar en el municipio. Mientras que los ultras defendían que “el remanente de tesorería está para amortizar deuda y para proyectos financieramente sostenibles”, los valencianistas criticaban la inclusión de la partida para la productividad de la Policía Local y que se pospusieran a los presupuestos la productividad del resto de funcionarios y otras cuestiones que consideran urgentes. “¿Por qué unas cosas van a presupuestos y otras no? Es una práctica interesada por su parte”, criticaba Gomis al alcalde.

Santiago Román, tras ver tumbadas sus propuestas, afirmaba que “si insisten en el bloqueo, jugaremos todos”, y advertía de las “consecuencias” que según él podría tener este rechazo.