Venta ambulante y menores extraviados: así actúa la Policía Local en las playas de El Campello

El Campello vuelve a ser este verano uno de los destinos estrella del litoral alicantino, con sus arenales de referencia -Muchavista y Carrer La Mar- atrayendo a centenares de bañistas cada día. Para garantizar la seguridad en estas zonas tan concurridas, la Policía Local ha desplegado un dispositivo reforzado que, en los meses de junio y julio, ya ha intervenido en más de una veintena de ocasiones por motivos diversos.

La mayoría de las actuaciones se han concentrado en Muchavista, una playa extensa tanto a lo largo como a lo ancho, lo que obliga a adaptar la vigilancia. Aquí, los agentes patrullan a bordo de quads que les permiten cubrir grandes distancias en menos tiempo. En Carrer La Mar, con un perfil más urbano y recogido, la vigilancia se realiza a pie a lo largo del paseo marítimo.

Durante los dos primeros meses del verano la Policía Local ha intervenido en 14 ocasiones por posibles delitos relacionados con la venta ambulante, principalmente en Muchavista, donde se han producido 13 de esas actuaciones, frente a una única intervención en Carrer La Mar, según datos municipales. Los productos incautados suelen ser toallas, vestidos veraniegos o camisetas de fútbol y baloncesto, todo ello comercializado sin autorización.

Desorientación

Otra de las actuaciones más frecuentes ha sido la asistencia a personas desorientadas o extraviadas. En Muchavista se han registrado siete casos de menores perdidos y uno de un anciano, que fueron localizados y atendidos gracias, en parte, al servicio de pulseras identificativas que el municipio implementó el pasado verano. Estas pulseras, disponibles en cuatro colores que corresponden a distintas zonas de baño, incluyen el número de teléfono del adulto responsable, lo que permite a socorristas, hamaqueros y policías actuar con rapidez cuando un menor se pierde fuera de su área.

En cuanto a los bañistas en peligro, se han contabilizado ocho intervenciones, la mayoría de ellas en Carrer La Mar, con seis rescates, y otras dos en Muchavista. Todas se han producido dentro del horario habitual de baño, comprendido entre las 10:30 y las 19:30, cuando los socorristas están operativos y coordinados con los cuerpos de seguridad.

Además, la Policía Local ha actuado en otros incidentes relacionados con conflictos entre particulares, objetos extraviados, averías o molestias detectadas en los arenales.

Por mar

El dispositivo se completa con una lancha policial que patrulla desde las calas hasta el final de Muchavista, con especial atención a zonas como los Baños de la Reina, donde se detecta en verano una conducta reiterada por parte de jóvenes que se lanzan desde las rocas pese a la prohibición expresa. Este tipo de acciones, que suponen un grave riesgo para la integridad física, están sancionadas con multas de hasta 750 euros.

En total, el despliegue de seguridad en las playas del municipio cuenta con tres quads, tres parejas de agentes a pie, que se turnan a lo largo del día, y una lancha con dos efectivos, lo que permite mantener una vigilancia integral desde las primeras líneas de playa hasta las calas más alejadas.