Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos

Mutxamel se ha consolidado como un referente en el control de las colonias felinas. Con el trabajo del concesionario del servicio municipal de esterilización, los gatos callejeros del municipio -y de muchos otros puntos de la provincia- están recibiendo atención quirúrgica avanzada, rápida y mínimamente invasiva.

Juan Manuel Griñán, veterinario responsable del Centro Veterinario JG, explica que se está utilizando una técnica quirúrgica innovadora que permite esterilizar a las gatas en menos de tres minutos, mediante una pequeña incisión de apenas un centímetro en el costado derecho del animal.

Varios de los animales tras una captura para su esterilización. / INFORMACIÓN

"Antes, se hacía una abertura en la parte baja del abdomen y se cosía con hasta 15 puntos. Ahora, con uno o dos puntos que se caen solos, la gata apenas sufre. Se despiertan y se van felices tres horas después", afirma Griñán.

Efectividad

La mejora en el procedimiento no solo reduce el trauma para el animal, sino que minimiza el riesgo de infecciones y acorta el tiempo de recuperación. Según el veterinario, esta técnica resulta incluso más efectiva que una intervención por endoscopia.

El centro no solo atiende a gatos de Mutxamel, sino que recibe animales de toda la provincia de Alicante, e incluso de municipios de Valencia y Albacete. En 2024, se esterilizaron un total de 1.245 gatos, de los cuales unos 350 procedían de Mutxamel. Para este año, el equipo ya lleva alrededor de 250 gatos esterilizados en el municipio y espera llegar a 500 o 600 antes de finalizar el año.

El veterinario Juan Manuel Griñán, durante una intervención a una gata. / INFORMACIÓN

"El objetivo es actuar rápidamente sobre cada colonia, esterilizar a todos sus miembros lo antes posible, antes de que haya camadas nuevas", explica Griñán.

Pero el servicio no se limita a la esterilización. La nueva licitación municipal contempla un abordaje integral de la salud de los felinos: se realizan análisis de sangre, desparasitaciones, vacunaciones, microchipado, pasaportes sanitarios, e incluso pruebas avanzadas como TACs o resonancias magnéticas sin coste adicional, si son necesarias.

Bienestar animal

Este compromiso con el bienestar animal se complementa con una estrecha colaboración entre el personal veterinario, el Ayuntamiento y las cuidadoras de las colonias, a las que Griñán califica de "espectaculares", destacando su dedicación a que los gatos no pasen necesidad alguna.

Varios de los gatos, a su llegada a la clínica, tapados para evitarles el estrés. / INFORMACIÓN

Desde la asociación Adopciones and Cats&Ladies, que participa activamente en el control de colonias felinas en Mutxamel y Alicante, subrayan que el método Cer (captura, esterilización y retorno) es "la base de todo". Patricia, una de sus responsables, señala que además de aplicar el Cer, rescatan gatos enfermos, crías abandonadas y animales en peligro, y atienden casos de maltrato o acumulación compulsiva. "Somos de las pocas que tenemos capacidad real para ejecutar un Cer completo, con material, medios y experiencia. Aun así, nos enfrentamos a trabas, amenazas y estigmas. Lo que hacemos es necesario, aunque pocos lo reconozcan", afirma.

Aunque los gatos ferales son difíciles de manejar, desde el centro también se impulsa un plan de adopciones, que está dando resultados gracias al esfuerzo conjunto de voluntarias y administración local. "Los gatos callejeros de Mutxamel son probablemente los mejor cuidados de España" concluye Griñán con orgullo. Y no parece exagerar: otros ayuntamientos de la comarca ya han contactado con el centro para replicar el modelo.