Rescatan a un menor de 16 años en una zona prohibida al baño en la playa de Muchavista

Un menor de 16 años ha sido rescatado este viernes al mediodía en la playa de Muchavista de El Campello después de haberse introducido en el agua en una zona balizada donde el baño estaba prohibido debido a las fuertes corrientes.

El joven se encontraba acompañado por su hermana, mayor de edad, quien dio la voz de alarma al ver que no podía salir del agua y se estaba ahogando, según ha podido saber este diario. Inmediatamente alertó a los socorristas del servicio de salvamento, que acudieron rápidamente junto a una patrulla de Policía Local al lugar del incidente, situado a la altura del restaurante Muchavista.

La intervención conjunta de los socorristas y la Policía Local permitió que el menor fuera rescatado del mar y recuperara la conciencia tras ser sacado del agua. El joven fue atendido en el lugar por un equipo del SAMU y posteriormente trasladado al Hospital de Sant Joan para una valoración médica.